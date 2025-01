Microlino Spider ide u osvajanje Amerike

Švicarsko-talijanska marka Microlino na sajmu automobila u Bruxellesu predstavila je još jednu inačicu svojeg jedinog automobila, Microlino Spider. Nakon nedavno predstavljene verzije Spiaggina, s platnenim krovom i namijenjene vožnji do plaže i natrag, Spider dolazi potpuno bez krova kao vozilo za mikromobilnost, primjereno urbanim područjima i turističkim resortima.

"Anti pickup"

Predstavljajući novu izvedbu iz kompanije su je opisali kao antitezu američkim pickup kamionetima, dakle nešto potpuno suprotno od onoga što Amerikanci najčešće kupuju – a upravo to im je, smatraju, potrebno za revoluciju u području mikromobilnosti. Microlino Spider četvrta je varijanta, nakon standardnog, potom Microlina Lite i Spiaggina, a prodavat će se u SAD-u i Europi.

Primarni kupci mogli bi biti turističke tvrtke, stanovništvo malenih urbanih zatvorenih kvartova, hoteli, golf klubovi i slični. Upravo stoga nadaju se da će on postati i konkurencija specijaliziranim električnim golf vozilima, ali da će biti privlačniji jer je homologiran za cestu – u SAD-u smije voziti po otprilike pola javnih prometnica. Osnivač i direktor Microlina Wim Ouboter opisao je ideju iza tog automobila riječima: "Microlino Spider nije za 5% putovanja kad morate nositi puno stvari, nego za ostalih 95% kad se vozite sami i obavljate razne zadaće".

Microlino Spider dolazi bez krova i vrata, ali uz dodatak platnenog krova kao osnovne zaštite. Interijer krase drveni detalji, boja karoserije mijenja se u odnosu na kut svjetlosti, a cjelokupna estetika vozila poručuje da to nije samo automobil, nego i izražavanje stava. Cijena tog "vozila sa stavom" nije objavljena, no izvjesno je da neće biti niža od one kod verzije Spiaggina, koja iznosi 25.000 eura.