Lightfoot: Solarni električni skuter koji želi izmamiti osmijeh na lice

Svi oni, koji bi htjeli izbjeći gradske gužve i zamijeniti vozila s četiri kotača koja zagađuju okoliš nekim održivijim i agilnijim prijevoznim sredstvom na struju, potencijalni su kupci novog američkog solarnog skutera Lightfoot. Smatraju tako u startupu Otherlab, koji je osmislio i razvio ovo neobično vozilo, s ciljem da olakša prometovanje gradovima, ubrza kretanje zagušenim ulicama, ali i promovira čistu tehnologiju te u konačnici – izmami osmijeh prolaznicima.

Lightfoot je kombinacija električnog romobila, skutera i motocikla, čiji je dizajn inspiriran Vespom i Volkswagenovim hippie-vanom, kažu njegovi tvorci. Uz to, on je potpuno ugljično neutralan, jer se puni solarnim panelima, koji obavijaju njegov prostrani teretni prostor. Baterija se tako dopunjava cijelo vrijeme dok je vozilo izloženo suncu, pri čemu se svakog sata punjenja skuteru dodaje oko 5 kilometara dosega. No, u slučaju da je vrijeme oblačno, tu je i priloženi punjač koji se uključuje u kućnu utičnicu. On će snagom od 600 W bateriju napuniti do 80% kapaciteta za 90-ak minuta.

S pogonske strane, Lightfoot pokreću dva elektromotora bez četkica, snage po 750 W, najviša mu je brzina 32 km/h, a maksimalni doseg s jednim punjenjem baterije (kapaciteta 1,1 kWh) 60 kilometara. Solarni paneli nude dopunjavanje snagom od 120 W, a za to će poslužiti i regenerativno kočenje iz oba elektromotora. Na skuter se može smjestiti dvoje ljudi, a njihova prtljaga, maksimalne mase 15 kilograma, prevozit će se u 45,2 litre prtljažnog prostora.

Šasija skutera načinjena je od aluminija, legure koja se koristi u avioindustriji, tu su i 10-inčne gume namijenjene vožnji gradom, a kompanija kaže da je korištenje vozila vrlo jednostavno – bez aplikacije, pretplate, praćenja i sličnih dodataka koji bi komplicirali korisničko iskustvo. Lightfoot je već spreman za proizvodnju, cijena u razdoblju prednarudžbi je 4,995 dolara, a prve isporuke na američkom tržištu najavljene su za siječanj 2025. godine.