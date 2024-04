Poticaji ponovno planuli u svega dva, tri sata - jesu li time i uspješni?

Kao što su mnogi i očekivali, građani su se ponovno 'laktarili' ne bi li došli do državne subvencije namijenjene kupnji energetski učinkovitih vozila. Naime, jutros je u 9 sati otvoren Javni poziv za sufinanciranje kupnje plug-in hibridnih i električnih vozila. Situacija najbržeg prsta ovaj je put trajala manje od četiri sata. Već do 13 sati sav predviđeni iznos od 15 milijuna eura je ispario. Ovaj je Javni poziv bio namijenjen građanima, fizičkim kupcima, ne i tvrtkama. Za njih najavljuju poseban Javni poziv.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za tu je namjenu osigurao 15 milijuna eura. Iako je riječ o iznosu koji je veći nego li je bio zadnji puta, tijekom 2022. godine, on je ponovno na brzinu nestao. Tako je već oko 13 sati Javni poziv zatvoren jer su rezervirana sva predviđena sredstva. Prema informacijama iz Fonda, stigao je 2241 zahtjev za sufinanciranje.

Električni automobili najtraženiji

Najviše je prijava stiglo za financiranje osobnih električnih automobila, gdje je bio predviđen i najveći iznos subvencije - do 9000 eura. Takvih je prijava stiglo 1517. Tu je ponovno najbolje prošla Tesla. Navodno su premašili 450 prijava. Velika je zainteresiranost bila i za vozila marki Renault, Hyundai, Opel, Dacia, MG Motor i Citroën. Kad govorimo o osobnim automobilima, stiglo je i 112 prijava za plug-in hibridna vozila.

Ostatak od 612 prijava odnosi se na vozila iz L kategorija. Tu spadaju električni motocikli, skuteri i laki četverocikli. Iako su iz Fonda najavili kako ne potiču kupnju električnih bicikala, na stranici smo među prijavama vidjeli i takva vozila. Doduše, razlika je sitna, ali bitna. U kategoriju električnog bicikla ulaze vozila koja imaju elektromotor snage do 250W, dok ona snažnija ne spadaju u tu kategoriju. Tako se tu našlo vozila koja imaju elektromotore snažnije od 250W, a izgledaju identično kao i oni sa slabijim motorom.

Ivan Cvetković

Prema podacima iz Fonda, najveći interes za poticaje bio je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao i Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj te Istarskoj županiji. Sada građani imaju rok od osam dana da na račun prodajnog mjesta uplate svoj obavezni minimalni predujam, pozivajući se na broj svoje rezervacije. Prodajno mjesto zatim u aplikaciju Fonda treba učitati račun za predujam i dokaz o primitku uplate kupca, kako bi kupac na mail primio potvrdu o uspješnom dovršetku prijave na Javni poziv Fonda. Onima čija dokumentacija bude potpuna i ispravna, na adresu će stići odluka i ugovor o sufinanciranju, na temelju kojeg imaju vremena do kraja godine za kupnju planiranog vozila.

Treba li sve ostati isto?

Iako iz Fonda napominju kako su 'sredstva bila dostatna za sve zainteresirane kupce energetski učinkovitih vozila', to niti približno ne može biti tako. Naime, da je tako - poticaji ne bi planuli u svega nekoliko sati. Nema sumnje kako su poticaji potrebni, no još jednom se postavlja pitanje moraju li oni stvarno biti ovakvi. Bez obzira govorimo li o samoj visini poticaja ili pak načinu prijave.

Dodatna zanimljivost je to što Fond i dalje krije neke stvari. U nekoliko navrata smo od Fonda tražili analize uspješnosti dosadašnjih poticaja koji su podijeljeni prethodnih godina, a za što govore kako su platili stručnu analizu. Nažalost, do sada još uvijek nismo dobili nikakve odgovore, ako da je riječ o državnoj tajni. Smatramo kako bi ovakvi poticaji trebali biti daleko transparentniji, i nema smisla da se to pravda nekim propisima o privatnosti. Koliko je pojedini trgovac prodao vozila, koja su to točno vozila, kolika je vrijednost tih vozila… sve bi to trebalo biti javno dostupno. Također, ne vidim razlog zašto se ne bi i imenom i prezimenom reklo tko je dobio poticaj.