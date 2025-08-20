Tensorov "robocar" je autonomno vozilo koje vam skriva volan

Tensor Auto razvio je softversku platformu koja postojećim i budućim proizvođačima automobila omogućuje brži razvoj i implementaciju naprednih sustava za pomoć vozaču i autonomnu vožnju

Autonet.hr srijeda, 20. kolovoza 2025. u 05:40

Američka tvrtka Tensor, dosad javnosti većinom nepoznata, na Monterey Car Weeku predstavila je svoj proizvod, za koji tvrde da će biti "prvi robotski automobil koji možete posjedovati". Riječ je o luksuznom električnom modelu (dojam je da je pomalo nalik Toyoti Prius) koji se ističe inovativnom tehnologijom "sakrivajućih" papučica i upravljača. Iako su danas brojne kompanije usmjerene na razvoj autonomnih vozila koji će služiti kao robotaksiji, Tensor s ovim modelom ide u drugom smjeru – fokusirao se na tržište osobnih vozila.

Robocar je dizajniran s naglaskom na aerodinamiku, što potvrđuje koeficijent otpora zraka od 0,253, a opremljen je digitalnim bočnim retrovizorima i aerodinamičnim kotačima. Vanjskim izgledom dominiraju senzori i takozvani ekrani, koji služe za komunikaciju s drugim sudionicima u prometu – čine to putem tzv. CarMoji emotikona. Stražnja vrata otvaraju se suprotno od prednjih radi lakšeg ulaska, a vozilu se pristupa pomoću tehnologije za prepoznavanje dlana.

Autonomija razine 4

Unutrašnjost vozila, iako minimalističkog dizajna, opremljena je naprednim funkcijama i na prvi pogled ne uključuje klasične komande. Naime, kad se upravljač i papučice uvuku, ispred vozača ostaje samo zaslon. Ovaj automobil, dakle, možete voziti ili pak odabrati da on vozi vas. Ovisno o tome postavit će se ekrani i sakriti vam volan i papučice, ostavljajući dojam potpuno automatiziranog vozila.

Kontrolu će potom preuzeti napredni sustav autonomne vožnje razine 4, koji omogućava vožnju bez intervencije vozača u definiranim uvjetima, oslanja se na više od 100 senzora, uključujući 37 kamera, 5 lidara i 11 radara. Za zaštitu i ispravnost senzora zadužen je inteligentni sustav čišćenja s namjenskim brisačima i mlaznicama te zaštitnim poklopcima, a svi sustavi osmišljeni su po principu redundancije, kako nešto ne bi zakazalo.

Agentski AI vozač

Tensor svoje vozilo opisuje kao "prvi svjetski AI agentski automobil", čiji sustav umjetne inteligencije kontinuirano obrađuje podatke s kamera, mikrofona i senzora u kabini. To omogućuje zadavanje složenih naredbi poput "Odvezi me do zračne luke i vrati se kući". Iz tvrtke ističu da se svi podaci obrađuju i pohranjuju lokalno radi zaštite privatnosti, a korisnici im mogu pristupiti putem kriptirane veze i posebne mobilne aplikacije. Za dodatnu sigurnost, ugrađeni su fizički poklopci za kamere i prekidači za isključivanje mikrofona.

Pogonski sustav je električni, s baterijom kapaciteta 112 kWh koja omogućuje brzo punjenje od 20% do 80% kapaciteta za samo 10 minuta. Vozilo je opremljeno zračnim ovjesom i zakretanjem sva četiri kotača. Podatke obrađuje ugrađeno superračunalo snage 8000 TOPs-a, koristeći "dualni AI sustav" koji oponaša ljudske principe razmišljanja. Sustav 1 tako omogućava brze, refleksne reakcije, dok Sustav 2 koristi multimodalni jezični model za rješavanje rijetkih i složenih situacija u prometu.

U kabini putnicima su na raspolaganju zaslon za suvozača i dvostruki zaslon infotainment sustava za stražnja sjedala. Standardna oprema uključuje grijani upravljač, sjedala s funkcijom grijanja, ventilacije i masaže, presvlake od brušene kože i tkanine, ambijentalno osvjetljenje u 128 boja te dvostruki bežični punjač za mobitele.

Proizvodnja će se, kako je najavljeno, odvijati u tvornici VinFasta u Vijetnamu, a prve isporuke očekuju se u drugoj polovici 2026. godine na tržištima Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tensor je također sklopio partnerstvo s tvrtkom Marsh kako bi ponudio "prvu svjetsku policu osiguranja za roboaute". Polica bi trebala nuditi niže premije, temeljene na podacima koji pokazuju da su autonomna vozila L4 razine sigurnija u prometu.



