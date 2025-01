Toplinske pumpe postaju standard u EV-ovima

Toplinske pumpe mogu smanjiti gubitak dometa vožnje na temperaturama ispod nule za do 10 posto, zbog čega se sve veći broj proizvođača električnih vozila upravo odlučuje na tu tehnologiju

Sve veći broj proizvođača električnih vozila (EV) prelazi s energetski intenzivnih otpornih grijača na toplinske pumpe za grijanje u kabini, a sve u svrhu dobivanja većeg dometa.

Naime, prema istraživanju koje je proveo Recurrent, toplinske pumpe mogu smanjiti gubitak dometa vožnje na temperaturama ispod ništice za otprilike 8 do 10 posto. Podaci Reccurenta pokazuju da neki EV-ovi, poput Teslinog Modela X i Audijevog E-Trona, gube samo 11 do 13 posto dometa pri temperaturi od 0°C u usporedbi s idealnim uvjetima od 21°C, što ih čini među najboljim EV-ovima opremljenima toplinskim pumpama. Međutim, ističe se i činjenica da one nisu toliko učinkovite na temperaturama ispod -9°C.

Kako rade toplinske pumpe? Toplinske pumpe rade na način da učinkovito prenose toplinu generiranu unutar vozila prema kabini i drugim komponentama. Slično tome, automobili na fosilna goriva već dugo koriste grijače za prijenos otpadne toplinske energije iz motora s unutarnjim izgaranjem u kabinu.

Toplinske pumpe postale su standard u mnogim električnim automobilima te se, među ostalom, mogu naći u Teslinim modelima proizvedenim nakon 2021. godine, Polestaru 2, Hondi Prologue, Chevroletu Equinoxu, Kiji EV6, a ima ih i u određenim modelima Nissan Leafa od 2013. godine. Cijeli popis EV-ova opremljenih toplinskim pumpama pogledajte na ovoj poveznici.