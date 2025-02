Toyotu Mirai u SAD-u je moguće dobiti gotovo besplatno, no postoji kvaka

Toyota Mirai prvi je osobni automobil koji se pojavio u serijskoj proizvodnji i slobodnoj prodaji, a da je pogonjen vodikovim gorivnim ćelijama. Ipak, prodaje ih se tek manje od 2.000 komada na godinu, primarno zbog činjenice da se vodik ne može naći baš "na svakom uglu". Oni koji imaju sreću, pa imaju gdje puniti svoje spremnike vodikom, a mogu si pritom priuštiti automobil cijene preko 60.000 eura očito su vrlo rijetki, pa se Toyota mora svojski truditi kako bi prodala svaki novi Mirai.

Najjeftiniji automobil u Americi

Jedna od akcija, kojom se očito žele riješiti zaliha, nedavno je pokrenuta u SAD-u, gdje japanski proizvođač nudi vrlo velike popuste. Oni idu do 60% u nekim saveznim državama, dok u Kaliforniji, vjerojatno najsklonijoj inovacijama i čistoj energiji, popust za kupnju nove Toyote Mirai iznosi čak 70%, čime izvedba Mirai XLE postaje najjeftinijim novim automobilom dostupnim na američkom tržištu.

No, ni to nije sve. Kupce će tako osnovni model, umjesto 50.190, koštati tek 15.190 dolara, moći će za njega dobiti opciju financiranja na rate, do šest godina s 0% kamata, a na sve to Toyota će im dati i – 15.000 dolara u vidu besplatnog goriva tijekom prvih pet godina. Mirai, dakle, onima koji iskoriste ovu ponudu može praktički biti besplatan. U čemu je kvaka, pitate se?

Sa strane kupca gledano, vjerojatno je vrlo privlačno iskoristiti sve te pogodnosti, no problemi počinju već s prvim "tankanjem". U Kaliforniji, saveznoj državi s 39 milijuna stanovnika i površine otprilike kao što je čine Hrvatska i Njemačka skupa – postoji tek pedesetak punionica vodika, na kojima se Miraija može napuniti, a većina ih je koncentrirana na jugu države.

K tome, upitna je i isplativost nakon što se potroši kredit za besplatan vodik. U Kaliforniji je cijena tog goriva vrlo visoka, pa punjenje jednog rezervoara Miraija može koštati gotovo 200 dolara – što je dovoljno za 600-tinjak kilometara prosječnog dosega. Onaj kome je to sve prihvatljivo, dakle, može se trenutačno vrlo jeftino domoći novog automobila na vodik.