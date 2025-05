"Vratite nam konjske snage": Xiaomi ažuriranjem softvera razljutio vlasnike modela SU7 Ultra

Xiaomi je protekloga tjedna poprilično neugodno iznenadio vlasnike svojeg najsnažnijeg električnog modela, SU7 Ultra. Prilikom kupovine stotinjak tisuća eura vrijednog superautomobila kupcima je bio isporučen automobil s oglašavanih 1.548 KS, sposoban utrkivati se i s daleko skupljim modelima, uz ubrzanje do 100 km/h za samo 1,98 sekundi i maksimalnu brzinu od čak 350 km/h. Međutim, preko noći im je dio toga naprasno bio oduzet nenajavljenom softverskom nadogradnjom.

Ažuriranje smanjilo snagu

Kompanija je na automobile pustila "over the air" ažuriranje operacijskog sustava HyperOS na verziju 1.7.0, koja je značajno pripitomila SU7 Ultra, smanjivši mu maksimalnu dostupnu snagu elektromotora na "samo" 888 KS. Smanjenje je to od preko 40%, što nikako nije dobro sjelo kupcima naprednog i skupog automobila, pa su se mnogi odmah pobunili zbog uvedenog im ograničenja.

U Xiaomiju se pravdaju sigurnosnim aspektima i kreativnom idejom koja stoji iza nadogradnje. Planirali su, naime, vlasnicima tog modela dati na raspolaganje "normalnu snagu za svakodnevnu vožnju", a potom pred njih postaviti izazov. Oni koji uspiju na nekoj od službeno odobrenih trkaćih staza postaviti dovoljno dobro kvalifikacijsko vrijeme, dobili bi otključan puni potencijal pogona. "Punih 1.548 KS je osmišljeno za korištenje na trkaćoj stazi s primjerenim gumama i pripremom. Želimo osigurati da vlasnici u tim performansama uživaju na siguran način", glasila je službena poruka iz Xiaomija.

"Nismo dobili što smo platili"

Ipak, budući da ta opcija nikome nije bila niti spomenuta prilikom kupnje, reakcija vlasnika bila je vrlo oštra i ozbiljna. Mnogi su se požalili na društvenim mrežama da "nisu dobili ono za što su platili", pa je Xiaomi kroz koji dan reagirao – novim su ažuriranjem vratili snagu na staro te obećali više transparentnosti u budućnosti.

Prošla nadogradnja uključivala je i vremenski odmak od 60 sekundi, koliko je bilo potrebno pričekati za aktiviranje funkcije "launch control", kako bi se spriječila spontana brza lansiranja na semaforima u gradu. I ta je funkcija poništena u sljedećem ažuriranju.