Redatelj filma "Ja, robot" Alex Proyas optužuje Elona Muska za "posudbu" dizajna

Film "Ja, robot" iz 2004. godine, koji je režirao Alex Proyas, prikazuje budućnost u kojoj su samovozeći automobili i roboti postali uobičajeni. Radnja se odvija 2035. godine i prati detektiva Dela Spoonera, kojeg glumi Will Smith, dok se snalazi u svijetu gdje je umjetna inteligencija dosegla neviđene razine. Godine 2004. Audi je izradio konceptni automobil za znanstveno-fantastični film "Ja, robot" u kojem glumi Will Smith i oblikovao futuristički izgledajući automobil - Audi RSQ. Danas će on odmah podsjetiti na Audi R8, ali u to vrijeme je predstavljen kako bi prikazao futuristički smjer Audijeve dizajnerske filozofije i mobilnosti.

Muskovi dizajni pod povećalom

Elon Musk, često hvaljen kao vizionar, nedavno je predstavio najnovije dizajne za Teslina vozila. Ovi dizajni izazvali su sumnje o originalnosti te su mnogi optužili Muska za kopiranje koncepata iz filma "Ja, robot". Sam Proyas je na Twitteru prozvao Muska, podijelivši objavu sa sarkastičnom opaskom: "Hej Elon, mogu li dobiti natrag svoje dizajne, molim te?"

Sličnosti između Teslinih prototipova i filmskih dizajna

Teslino nedavno otkrivanje prototipova, uključujući autonomne robote-barmene, Cybercab i Robovan, pokazuje upadljivu sličnost s njihovim pandanima u filmu "Ja, robot". Događaj, prikladno nazvan "Mi, robot", potaknuo je raspravu o Muskovom kreativnom procesu i o tome inovira li zaista ili jednostavno posuđuje postojeće ideje.

Cybercab

Proyasova povijest kontroverzi

Alex Proyas nije stranac kontroverzama; ranije se javno protivio remakeu filma "Vrana". Njegova kritika Muskovih dizajna nije iznenađujuća, s obzirom na njegovu povijest polemičkog istupanja. U ovom slučaju, Proyasov argument potkrijepljen je sličnostima između Teslinih dizajna i onih prikazanih u filmu "Ja, robot".