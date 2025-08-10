NBA zvijezda Luka Dončič snimljen u Rimac Neveri

Najpoznatiji slovenski košarkaš i jedan od najboljih igrača u svijetu trenutačno, "uhvaćen" je u Ljubljani kako vozi novu Rimac Neveru, dostavljenu mu tamo pred hotel u kojem je odsjeo

Slovenski košarkaš Luka Dončič, trenutačno igrač NBA momčadi Los Angeles Lakersa, na godišnjem je odmoru u svojoj domovini, gdje je ovoga tjedna "uhvaćen" u novom automobilu. "Dončić po Ljubljani s novom hrvatskom zvjerkom: izbrojao dva milijuna eura, dostavili su je pred hotel", piše tamošnji sportski portal Ekipa, prenoseći ekskluzivne snimke Dončića u njegovom novom automobilu – crvenoj Rimac Neveri s privremenim hrvatskim registracijskim pločicama.

Od Ferrarija do "fiće"

Svjetski košarkašku zvijezdu u Ljubljani je pred jednim hotelom snimio korisnik Instagrama dpspotslj, koji i inače objavljuje snimke superautomobila na slovenskim cestama.

Osim Nevere, Dončićeva kolekcija prema dostupnim informacijama broji četrnaest luksuznih i sportskih vozila. Među njima su Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Lamborghini Urus, specijalno prerađeni Brabus Rocket GT1000 (izrađen u tek 25 primjeraka), moćni terenac s čak šest kotača i 850 KS Apocalypse Hellfire 6×6, ali i kultni "fićo" — legendarni Zastavin automobil, kojeg je dobio za 18. rođendan.