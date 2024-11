Rimac Grupa ima novog glavnog izvršnog direktora, Antonyja Sheriffa

Rimac Grupa i njezin osnivač Mate Rimac imenovali su Antonyja Sheriffa glavnim izvršnim direktorom grupacije. Istovremeno će Mate Rimac preuzeti ulogu predsjednika uprave Grupe Rimac, te nastaviti obnašati poslove glavnog izvršnog direktora tvrtki Bugatti Rimac i Rimac Technology. Rimac Grupa većinski je vlasnik tvrtke Bugatti Rimac i jedini dioničar tvrtke Rimac Technology.

U kompaniji od 2015. godine

Razvoj Bugatti Tourbillona, daljnja evolucija Rimac Nevere i Nevere R kao i širenje velikoserijskih projekata izrade baterijskih sustava i električnih pogonskih sustava tvrtke Rimac Technology, zajedno ukazuju na kontinuiran rast i uspjeh tvrtki koje posluju unutar Rimac Grupe. Spomenuta promjena u vrhu grupacije rezultat je odluke Mate Rimca da svoju pozornost usmjeri na segmente u kojima može ostaviti najviše utjecaja. Antony se poslovanju Rimac tvrtki pridružio 2015. godine, i to najprije na poziciji člana Nadzornog odbora tvrtke Rimac Automobili (danas Rimac Grupa), a zatim i kao predsjednik nadzornih odbora tvrtke Bugatti Rimac (od 2021. godine) i Rimac Grupe (od 2023. godine). Zahvaljujući izvanrednom poznavanju cjelokupnog poslovanja sposoban je vrlo brzo preuzeti odgovornosti glavnog izvršnog direktora Rimac Grupe.

Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe, izjavio je sljedeće: "Kao glavni izvršni direktor grupacije te tvrtki Bugatti Rimac i Rimac Technology već godinama obnašam dužnosti triju funkcija. S obzirom na rast poslovanja naših tvrtki, postalo mi je sve teže potpuno se posvetiti spomenutim ulogama, stoga sam odlučio smanjiiti aktivnu ulogu u radu Grupe i usredotočiti se na važan rad koji obavljamo u tvrtkama Bugatti Rimac i Rimac Technology. Već gotovo deset godina Antony ima važnu ulogu u priči o Rimcu: daje nam vrijedne savjete i oslanja se na svoje golemo iskustvo kako bi nam pomogao u našem putu. S uzbuđenjem je prihvatio našu ponudu da postane glavni izvršni direktor Grupe i u potpunosti sam uvjeren da će Grupi donijeti još veći uspjeh."

Iskustvo iz autoindustrije

Pored funkcija u nadzornom odboru unutar Rimac Grupe, Antony Sheriff je poznat i po predvođenju lansiranja novih McLaren Automotive automobila, uključujući i nadgledanje razvoja sportskih automobila MP4-12C i McLaren P1. Osim toga, Antony je obnašao čelnu ulogu u tvrtki Princess Yachts, proizvođaču luksuznih jahti, u vrijeme njezina snažnog rasta, te bio član upravnih odbora tvrtki Rivian, Aston Martin Lagonda, Pininfarina SpA i Automobili Pininfarina.

Antony Sheriff, novi glavni izvršni direktor Rimac Grupe, dodao je sljedeće: "Svaki puta kada se vaša tvrtka udvostruči, zapravo vodite novu tvrtku. U slučaju Rimca, koji je napredovao od jednog čovjeka u garaži do tvrtke vrijedne više od dvije milijarde eura u manje od 15 godina, Mate ne samo da je predvodio brojne 'nove' tvrtke, već ih je i usmjerio na put ka uspjehu. S obzirom na trenutnu veličinu poslovanja, gotovo je nemoguće obnašati dužnosti tri glavna izvršna direktora, čak i za nekoga tko je nadaren i marljiv kao što je to Mate. Budući da se već više od jednog desetljeća svjedočim njegovoj viziji i talentu, te da sam imao tu čast da blisko surađujem s njime od samih početaka tvrtke, počašćen sam da mi je sada povjerena i uloga glavnog izvršnog direktora Grupe. I dok će Mate raditi ono što samo on može s tvrtkama Bugatti Rimac i Rimac Technology, ja ću osigurati da Rimac Grupa posluje što je učinkovitije moguće, te istovremeno tražiti načine za stvaranje dodane vrijednosti za naše dioničare."

Mate Rimac i dalje je najveći pojedinačni dioničar Rimac Grupe. Ostali investitori uključuju tvrtke kao što su, primjerice, Softbank, Goldman Sachs Asset Management, Porsche i grupacija Hyundai Motor Group. Rimac Grupa prikupila je 2022. godine 500 milijuna eura u investicijskoj rundi D i njezina trenutna vrijednost iznosi više od dvije milijarde eura.