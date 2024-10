Velika reorganizacija Stellantisa, odlazi prvi čovjek Carlos Tavares

Generalni direktor velike automobilske grupacije napustit će tu poziciju početkom 2026. godine, a sve do tada trajat će proces preslagivanja uprave, traženja novog čelnika i prilagodbe na nove tržišne okolnosti

Vijest o kojoj se neslužbeno pisalo posljednjih dana sada je i službeno potvrđena – bliži se kraj mandatu Carlosa Tavaresa na čelu koncerna Stellantis. Njegov odlazak zakazan je za nešto više od godine dana, početkom 2026., do kada će unutar grupacije biti provedena reorganizacija te pronađen nasljednik za položaj generalnog izvršnog direktora.

Odlazak dugogodišnjeg šefa

Tavares je pod ugovorom do početka 2026., no on neće biti produljen. U autoindustriji radi od 80-ih godina prošloga stoljeća, kad se zaposlio u Renualtu. Početkom ovog stoljeća prebačen je u Nissan, u sklopu tada oformljenog saveza Renault-Nissan, gdje je radio i s kontroverznim Carlosom Ghosnom. Upravo s njime je došao u sukob pa napustio kompaniju 2013. godine, ali se već sljedeće godine vratio na velika vrata postavši direktorom Peugeota. Tamo je vodio spajanje s Opelom i Fiat Chryslerom te praktički kumovao nastanku grupacije Stellantis, na čijem je čelu od samog početka, posljednje gotovo četiri godine.

Osim Tavaresovog najavljenog odlaska, Stellantis je objavio i veliko preslagivanje uprave "kako bi pojednostavili i povećali organizacijsku izvedbu u turbulentnom globalnom okruženju". Promjene čelnih ljudi odmah stupaju na snagu, pa su tako regionalne divizije Sjeverne Amerike i Proširene Europe dobile nove direktore. Oni su Antonio Filosa, dosadašnji direktor marke Jeep te Jean-Philippe Imparato, direktor odjela za gospodarska vozila Pro One.

Promjene se događaju i na čelu odjela financija te operacija, dok će Maserati i Alfa Romeo imati novog zajedničkog direktora, Santa Ficilija. Najavljene su i dodatne organizacijske promjene unutar odjela nabave, sve s ciljem povećanja efikasnosti.

Prilagodba ili propast

"Tijekom ovog 'darvinskog' razdoblja za automobilsku industriju, naša je dužnost i etička odgovornost prilagoditi se i pripremiti za budućnost, bolje i brže od konkurenata, kako bismo osigurali čistu, sigurnu i pristupačnu mobilnost. Novoimenovani članovi rukovodećeg tima dat će svoje vrijedne doprinose odlučnosti cijelog tima da se uhvati u koštac s izazovima koji su pred nama, jačajući i ubrzavajući našu transformaciju kako bismo postali preferirana tehnološka tvrtka mobilnosti", izjavio je Carlos Tavares, čiji izbor riječi sugerira da je pred autoindustrijom životno "Darwinovo" pitanje – prilagoditi se ili izumrijeti.

Stellantis je multinacionalna automobilska grupacija, osnovana 16. siječnja 2021. godine, spajanjem francuske grupacije PSA Groupe (Peugeot-Citroën) i talijansko-američke Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Cilj spajanja bio je smanjiti troškove proizvodnje i ubrzati razvoj električnih vozila te novih tehnologija. Marke automobila koje Stellantis objedinjuje su Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram te Vauxhall.