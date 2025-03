Tech milijarderu prevarant prodao nepostojeći Mercedes-AMG ONE za 5,4 milijuna dolara

Tehnološki poduzetnik i milijarder Michael Mente, inače osnivač i direktor internetske trgovine odjećom Revolve, 2021. je godine htio kupiti tada još tek najavljeni Mercedesov hiperautomobil s tehnologijom iz Formule 1, Mercedes-AMG ONE.

Njemačka tvrtka najavila je da će ga proizvesti u tek 275 primjeraka, a nedugo zatim svi su oni bili razgrabljeni po tvorničkoj cijeni od najmanje 2,7 milijuna dolara. Iz tog je razloga sekundarno tržište "poludjelo", pa je Mente pristao platiti dvostruko – čak 5,4 milijuna dolara dao je posredniku, koji mu je obećao preprodati automobil inače rezerviran za francuskog kupca Jean-Pierre M.R. Clementa.

Nasjeo na staru "foru"

Jedini problem u cijeloj priči bio je što niti Clement niti njegov Mercedes-AMG ONE – ne postoje. Bila je to dobro prikrivena prevara "posrednika" Traveona Rogersa i njegovog odvjetnika Scotta Olivera. Njih dvojica su Mentea uvjerili u to da im prebaci milijunski iznos, a oni će mu osigurati Clementov automobil. Najavili su mu čak i da će moći osobno odabrati sve opcije personalizacije prije nego što vozilo uđe u proizvodnju. Budući da se ništa od toga nije dogodilo, Mente je podigao tužbu, čiji detalji su tek odnedavno javno poznati.

U međuvremenu je Rogers, kao serijski prevarant, već završio u zatvoru za sličan pokušaj prevare, u kojem je nekom drugom milijunašu uzeo 3,19 milijuna dolara. On trenutačno "guli" zatvorsku kaznu, a njegov odvjetnik, iako je u tužbi naveden kao suučesnik, tvrdi da nije znao da radi posao vezan za nepostojeće ljude i automobile.

Mercedes-AMG ONE je hiperautomobil koji kombinira tehnologiju Formule 1 s cestovnim vozilom. Njegov hibridni pogon čine 1,6-litarski turbo V6 motor koji proizvodi 574 konjskih snaga, uz još četiri električna sustava. To su iz F1 "posuđeni" MGU-H turbopunjač i MGU-K elektromotor te dva klasična elektromotora na prednjoj osovini, što ukupno daje 1.063 KS, dok je ukupna masa vozila 1.695 kg. Tvornički podaci kažu da ubrzanje od 0 do 100 km/h ostvaruje za 2,9 sekundi, od 0 do 200 km/h za 7 sekundi te od 0 do 300 km/h za 15,6 sekundi. Najveća brzina je ograničena na 352 km/h. Proizvodnja je započela u kolovozu 2022. godine, a prvi primjerak je kupcu isporučen početkom 2023.