Ferrari predstavio hibridni F80, nasljednika modela LaFerrari

Počevši od 1984. godine i modela GTO, Ferrari s vremena na vrijeme predstavi superautomobil koji je u tom trenutku vrhunac onoga što njihovi inženjeri i dizajneri mogu proizvesti. Na naslijeđe GTO-a, pa kasnije modela F40 i u novije vrijeme LaFerrari sada se nadovezuje još jedan model, upravo predstavljeni F80. U njega su stručnjaci iz Maranella ugradili najnoviji i najsnažniji pogonski sklop za jedan Ferrarijev cestovni automobil ikad, hibridni turbo V6, s kakvim su u modelu 499P dvaput zaredom pobijedili u Le Mansu, snage čak 1200 KS.

Ekstremna aerodinamička rješenja i šasija od ugljikovih vlakana jamče agilnost i brzinu te čak 1000 kg "downforcea" pri 250 km/h, pa bi F80 trebao ponuditi jedinstveno vozačko iskustvo. Osim vozača, u kokpit je moguće smjestiti još jednu osobu, iako je vozačko mjesto daleko prominentnije postavljeno, pa Ferrari ovu konfiguraciju naziva 1+. Vozač će, kažu, imati osjećaj da se nalazi u bolidu jednosjedu.

Turbo V6 motor (120°) ima sustav elektroničkog turbopunjača, s elektromotorima smještenima između turbine i kompresora, što smanjuje "turbo rupu" i daje veću snagu motoru i pri niskim okretajima. Snaga benzinskog motora je 900 KS, na što prednja električna osovina i stražnji elektromotor s tehnologijom regeneriranja snage MGU-K dodaju još 300 KS. Uz spomenuti MGU-K, koji regenerira kinetičku energiju, tu je i sustav MGU-H za pretvaranje toplinske energije u električnu, oba posuđena iz Formule 1.

Mnoge su mjere poduzete kako bi cijeli pogonski sklop bio što lakši, pa je tako i masa praznog vozila samo 1.525 kg, pa je i omjer mase i snage automobila vrlo dobar, 1,27 kg/KS. Na to se nadovezuje aerodinamika inspirirana modelima iz World Endurance Championshipa, pa Ferrari F80 ubrzava iz mjesta do 100 km/h za samo 2,15, a do 200 km/h za 5,75 sekundi. Najviša mu je brzina 350 km/h.

Izvana su dizajneri htjeli postići da F80 odaje futuristički vizualni dojam, koji kombinira atraktivne linije i snažna "ramena", dok se pojedini elementi oslanjaju na potpis modela F40. Kao i kod ostalih aktualnih modela, boja karoserije je u kontrastu s podvozjem, koje se ističe vidljivim ugljikovim vlaknima, pa dvobojna vanjština daje još agresivniji dojam i vizualno snižava cijeli automobil.

Stražnji spojler je pomičan, vrata se otvaraju mehanizmom "leptira", a poklopac stražnje smještenog motora ima šest otvora za zrak, koji sugeriraju da ispod njega bruji šest moćnih cilindara.

Iz Ferrarija najavljuju da će model F80 proizvesti u 799 primjeraka, dok će početna cijena novog hibridnog superautomobila biti 3,6 milijuna eura.