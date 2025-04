Fiat je najavio dolazak modela Grande Panda i to po cijeni od 18.990 eura

Model Grande Panda označava povratak marke Fiat u B-segment, u kojem je bio lider desetljećima, s više od 23 milijuna prodanih vozila diljem Europe. Izgrađena na globalnoj platformi namijenjenoj različitim pogonskim sustavima, Grande Panda utjelovljuje globalnu prisutnost Fiata unutar Stellantis grupacije, zadovoljavajući potrebe kupaca diljem svijeta. Dizajnirana u Torinu, u Centro Stileu, Grande Panda inspirirana je legendarnim izvornim modelom Pande iz 80-ih. Panda je model koji živi već 45 godina, a kroz 3 generacije prodana je u oko 8 milijuna primjeraka.

Ivan Cvetković

O Grande Pandi koja će nam pristizati iz susjedne nam Srbije, već smo pisali u nekoliko navrata, a sad znamo nešto više detalja o prodaji u Hrvatskoj. Fiat je napravio svojevrsnu pretpremijeru time što je u Zagreb dovezao jedan primjerak iz Italije, a kako bi najavio i službenu prodaju. Tijekom mjesec dana očekuju se prvi primjerci u domaći prodajnim salonima, a naravno da se mnogo nade polaže u model koji bi trebao pomoći ne tako dobrim rezultatima prodaje. Naime, Fiat je u prva tri mjeseca ove godine imao tek 20 registracija novih osobnih automobila.

Dvije pogoske verzije

Kako je i najavljivano, pripremljene su dva izdanja modela Grande Panda. Početni je hibrid koji koristi novu generaciju 1,2-litrenog trocilindričnog turbo benzinskog motora T-Gen3. Riječ je u sustavu koji raspolaže snagom od 110 KS (uključujući elektromotor snage 21 kW), 48-voltnu litij-ionsku bateriju te automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i integriranom elektromotorom (eDCT). Ovaj sustav omogućuje tihu i uglađenu vožnju, s dodatnom snagom pri nižim brojevima okretaja i pri ubrzanjima te omogućuje regeneraciju energije pri usporavanju. Zahvaljujući Millerovom ciklusu, emisija CO2 iznosi 115 g/km. Tehnologija omogućuje pokretanje vozila isključivo na struju (e-launch), kretanje u prometnoj gužvi i parkiranje bez korištenja benzinskog motora (ecreeping i e-parking), kao i gašenje motora u određenim uvjetima vožnje, što dodatno smanjuje potrošnju, buku i emisiju.

Za ovaj model Fiat je pripremio tri razine opreme, i to Base, Icon te La Prima. Razlike će biti vidljive već u vanjskom izgledu, a što će se naravno prenijeti i na putničku kabinu. Halogena svjetla, matirana crna plastika oko ruba blatobrana i kućišta retrovizora, kao i 16-colne čelične felge označavaju početni Base model koji stoji 18.990 eura. Ovaj model nema niti multimedije već je na njenom mjestu držač pametnog telefona.

Pixel LED svjetla

Zbog ne tako velike razlike od tisuću eura pretpostavka je da će najtraženiji biti srednji Icon paket opreme. On donosi prednja i stražnja Pixel LED svjetla, ratkape, ali i lakirane crne detalje eksterijera, odnosno 10,25 inčni zaslon radio uređaja, odnosno električne podizače i stražnjih stakala, tempomat i limitator te električno podesive retrovizore. Za njega su predviđeni i opcijski paketi Tech i Style koji između ostalog donose automatski klima-uređaj, prednje parking senzore te stražnju kameru, bežični punjač mobitela te posebne presvlake.

Najbogatija razina La Prima stoji 21.690 eura, a donosi 17-colne alu naplatke, zatamnjena stražnja stakla, kao i detalje u crnoj i srebrnoj boji, krovne nosače, automatski klima-uređaj, bežični punjač mobitela, posebne presvlake i detalje uređenja putničke kabine. Tu su i Bambox Bamboo Fiber Tex tkanine od bambusovih vlakana za oblaganje armaturne ploče...

Najveća brzina 132 km/h

Naravno da se najviše očekuje upravo od hibridnog izdanja, ali nije na odmet niti električno izdanje. Električna Grande Panda opremljena je baterijom kapaciteta 44 kWh i elektromotorom snage 83 kW (113 KS), s dosegom do 320 km prema WLTP ciklusu. Najveća brzina iznosi 132 km/h, a ubrzanje od 0 do 50 km/h traje 4,2 sekunde (0 do 100 km/h za 11 sekundi).

Fiat je u ovoj verziji naglasio pristupačnost - električni model nudi sve pogodnosti električne mobilnosti po konkurentnoj cijeni. Opremljen je prednjim, integriranim spiralnim kabelom na izvlačenje za punjenje izmjeničnom strujom (AC) do 7 kW, kojim se baterija puni od 20% do 80% za 4 sata i 20 minuta. Alternativno, dostupna je stražnja utičnica za punjenje snagom od 11 kW, kojom se ista razina napunjenosti postiže za 2 sata i 50 minuta. Obje električne verzije nude i opciju brzog DC punjenja (100 kW), koje omogućuje punjenje od 20% do 80% za 27 minuta.

Vesele boje

Početna verzija električne Grande Pande stoji 25.350 eura. Taj se model naziva Red, a prepoznatljiv je svakako po 16-colnim bijelim čeličnim naplatcima. Unutrašnjost je digitalna uz 10-inčnu instrumentnu ploču te 10,25-inčni zaslon radio uređaja. Detalji su u izgledu piksela, klima je ručna, a tu je i plastično kolo upravljača.Bogatiji La Prima paket donosi iste detalje kao i hibridno izdanje, ako po pitanju eksterijera tako i interijera. Ovaj model stoji 28.250 eura.

Panda iz 80-ih doživljava svoju modernu reinkarnaciju, s odvažnim osobinama i prepoznatljivim talijanskim potpisom. Ovo je prvi put da 'Grande' ne znači 'veliko' u smislu dimenzija - Grande Panda jedinstvena je po svojoj kompaktnosti: dužine 3,99 m, visine 1,57 m i širine 1,76 m (bez retrovizora), omogućavajući pritom udobnost za 5 osoba.

Detalji poput 3D natpisa 'Panda' na vratima i 'Fiat' na stražnjem dijelu, kao i lećasta grafika na C-stupu koja stvara optički efekt, podsjećaju na korijene brenda. U skladu s inicijativom 'No Grey' (bez sive), novi model dolazi u sedam živopisnih boja: Limone žuta, Luna brončana, Acqua azurna, Lago plava, Passione crvena, Cinema crna i Gelato bijela - odražavajući razigran talijanski stil.