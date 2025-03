Hyundai Inster donosi zanimljiv dizajn u kompaktnom pakiranju te cijenu od 23.890 eura

Proteklo je svega nekoliko tjedana od kako je Dongfeng uveo na domaće tržište najpovoljniji električni automobil, simpatični Box koji košta 24.990 eura. Sada mu je titulu najpovoljnijeg električnog modela oduzeo Hyundaijev model Inster. Naime, ovaj gradski SUV model može se nabaviti od 23.890 eura.

Malen izvana, velik iznutra

Inster je dugačak 382,5 centimetara, širok 161 cm te visok 157,5 cm. Nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 258 cm, a što sve zajedno pokazuje kako je riječ o modelu koji pripada A-segmentu, odnosno najmanjim modelima u ponudi. No, bez obzira na to što ne raspolaže velikim vanjskim dimenzijama Inster ipak u putničkoj kabini osigurava zavidnu razinu prostora, ali i razigranosti poput one na eksterijeru.

Dizajn je nešto o čemu najveći sud donose kupci, pa se nećemo previše orijentirati na njega. Možemo ustvrditi kako će pak biti onih kojima će biti privlačan, kao i onih kojima nikako neće sjedati. Sprijeda ga krase dinamični pokazivači smjera u Pixel dizajnu, kao i okrugli izgled dnevnih LED svjetala. Taj dio se preslikava i na stražnji dio gdje isto tako susrećemo okrugla svjetla. I straga susrećemo LED Pixel svjetla.

Dvije veličine baterije

Hyundai je za Inster predvidio tri razine opreme. Početna je Urban, nastavlja je Smart, dok je top izdanje Ultra. Za već spomenutih 23.890 eura dobiva se verzija koja ima 42 kWh bateriju te elektromotor od 71 kW odnosno 96 KS. Uz nadoplatu od 1800 eura dobiva se baterija većeg kapaciteta od 49 kWh, a uz koju ide i snažniji elektromotor od 84 kW odnosno 114 KS. Osnovni model ima doseg do 327 kilometara, dok je doseg snažnije verzije do 370 kilometara.

Istu cijenu od 25.690 eura ima i srednji Smart paket opreme uz početnu bateriju. Dodatnih 1800 eura nadoplate znači da dobivate Smart razinu opreme, ali uz snažniju bateriju. Dodatnih 2400 eura, odnosno ukupno 29.890 eura potrebno je za Ultra razinu opreme koja isključivo dolazi uz veću bateriju i snažniji motor.

Tri razine opreme

Osnovni model dolazi na 15-colnim čeličnim naplatcima s ukrasnim poklopcima. Srednja razina donosi 15-colne alu naplatke. Uz treći, najbogatiji paket opreme pak imate mogućnost nadoplatiti 400 eura za 17-colne alu naplatke. Slabiji model ima najveću maksimalnu brzinu od 140 km/h, a snažniji 150 km/h.

Početni Urban paket opreme donosi dobar popis ADAS sustava, ali i automatski klima-uređaj, Smart Key, 10,25-inčni TFT zaslon ispred vozača, kao i 10,25-inčni LED zaslon infotainment sustava s navigacijom. Dobra je stvar i da je serijski tu 10,5 kWh OBC trofazni punjač za AC punjenje, dok je DC punjenje do 73 kW. Tako dolazimo do toga da se uz brzo punjenje od 10% do 80% baterije nadopuni u samo 30 minuta.

Dosta opcija

I dok mnogi proizvođači automobila pojednostavnjuju ponude, uz smanjenje paketa i opcija, izgleda da to nije tako i kod Hyundaija. Tako je za Inster pored tri razine opreme moguće nadoplatiti i za dodatne opcije. Recimo, uz 600 eura nadoplate od srednje razine opreme moguće je naručiti krovni otvor.

Već uz početni model moguća je nadoplata od tisuću eura i to za toplinsku pumpu. Isto tako, već od početne razine moguća je nadoplata od 400 eura, a za što se dobiva grijanje upravljača i prednjih sjedala. Moguće su mat verzije boja i to uz nadoplatu od 850 eura. Isto tako, uz 600 eura od srednjeg paketa opreme moguća je dvobojna opcija neke od boja u kombinaciji s crnim krovom. Vozači mogu odabrati jedan od tri načina vožnje (Eco, Comfort i Sport), a tu je i prilagodljivo regenerativno kočenje putem ručica na upravljaču (Eco, Normal i Sport).

Smart razina opreme između ostalog donosi prednje parking senzore, senzor za kišu, prednji središnji naslon za ruke, bežični punjač za pametni telefon, kao i dio prednje armature obložen kožom. Odlična su opcija i klizna stražnja sjedala. Pomiču se uzdužno za 16 centimetara, a što pomaže da se obujam prtljažnika može proširiti s 238 na 351 litru. U slučaju kad nema pomične klupe, obujam prtljažnika iznosi 280 litara. Srednji Smart paket opreme donosi i LED stražnja svjetla, 15-colne alu naplatke, pokazivače smjera integrirane u bočne retrovizore kao i prednju masku u crnoj boji visokog sjaja.

Cross verzija

Najbolji, Ultra paket opreme donosi sustav grijanja baterije kao i toplinsku pumpu, grijanje upravljača i prednjih sjedala, ambijentalno osvjetljenje, LED prednja svjetla kao i LED tehnologiju osvjetljenja unutrašnjosti.

Hyundai Inster nudi uz pet godina općeg jamstva bez ograničenja kilometraže. Jamstvo na bateriju je osam godina ili 160 tisuća kilometara. Ponudu će proširiti i Cross verzija a koja je vizualno prepoznatljiva po 17-colnim alu naplatcima, robusnim branicima i serijskim krovnim nosačima. U unutrašnjosti donosi tamnosive presvlake. Trenutno je dostupna verzija s četiri sjedala, a kasnije se očekuje i ona s pet sjedala.