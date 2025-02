Kia razotkrila EV4 u limuzinskom i hatchback izdanju

Korejska Kia je najavila EV Day 2025, koji će se održat krajem ovog mjeseca u Tarraco Areni u Tarragoni (Španjolska). Cilj je predstaviti proširenu globalnu strategiju u vezi s električnim vozilima. Ovo je svojevrsni nastavak prvog Kijinog EV dana u Koreji tijekom 2023. godine. Taj će dan predstavit najnovije električne modele, koncepte i tehnologije marke za unaprjeđenje Kijinog mjesta u održivoj mobilnosti.

Kia EV4

Također, trebali bi naglasiti Kijinu ulogu kao pokretača PBV platforme koja predstavlja više od same platforme vozila (Platform Beyond Vehicle). Navodno predstavlja viziju nove paradigme u upotrebljivosti električnih vozila koja korisnicima nude iznimnu fleksibilnost kroz radikalnu modularnost. Baš nas zanima u kojem smjeru će to krenuti.

Najava novog modela, na novoj platformi

Iako su najavljivali premijeru modela EV4, novi je električni model ipak razotkriven prije samog događaja EV Day 2025. Nastavak je to nakon što je prije dvije godine predstavljen u konceptnom obliku. Tako je 'skinuta plahta' s limuzinskog i hatchback izdanja modela EV4, doduše bez bilo kakvih tehničkih podataka. Za njih ćemo ipak pričekat još manje od deset dana.

Kia EV4

Kažu da je razvijen kako bi poboljšao privlačnost Kijine ponude električnih vozila, a ciljajući na široku demografsku skupinu. EV4 donosi zanimljiv dizajn, a koji se na ove dvije izvedbe razlikuje nakon stražnjih vrata. Meni limuzinsko izdanje ne izgleda nimalo privlačno, no o tome će ipak daleko više suditi sami kupci.

'Kia EV4 jasan je odraz naše predanosti ponovnom promišljanju mobilnosti i širenju granica onoga što dizajn može postići. Nudeći i sedan i hatchback varijante, našim kupcima donosimo iskustvo modernosti i praktičnosti koji definira Kia EV obitelj, na način koji odgovara njihovim različitim životnim stilovima i potrebama,' rekao je Karim Habib, izvršni potpredsjednik i voditelj Kijinog globalnog dizajna.

Što definira dizajn Kia EV4?

Kako to većinom biva, kad se ne priča o nekim konkretnim tehničkim podacima, onda se može pričati o dizajnu. Nema sumnje kako uvijek sami proizvođač želi nametnuti svoju filozofiju modela, makar ona mnogima 'ne sjeda'. Kažu kako je EV4 ukorijenjen u Kijinoj filozofiji dizajna 'Opposites United', čime simbolizira sklad postignut kroz kontraste na način koji dosad nije viđen u kompaktnom segmentu. Ovaj etos je naglašen u dinamičnim profilima vozila, koji spajaju oštre, osebujne linije s odvažnim, tehničkim detaljima.

Kia EV4

EV4 tako demonstrira Kijinu viziju sljedeće generacije električnih limuzina kroz svoju inovativnu siluetu, predstavljajući novu tipologiju na tržištu električnih vozila. Svaki element dizajna EV4 govori o karakteru koji razmišlja naprijed, utjelovljujući osjećaj slobode i istraživanja koji odgovara vozačima koji traže inovacije i svestranost. I s obje izvedbe Kijin pristup dizajnu osigurava da se u oba slučaja kupci podjednako osjećaju kao kod kuće na urbanim ulicama ili u avanturama koje prelaze.

Značajke vanjskog dizajna limuzinske izvedbe

Upečatljiv dizajn prednjeg dijela EV4 sedana i EV4 hatchbacka ima Kijin inovativni 'električni' tigrov nos, upotpunjen okomito orijentiranim prednjim svjetlima i ikoničnim svjetlosnim potpisom marke u koji podsjeća na mapu zvijezda. Ova dinamična kombinacija naglašava širok, sportski stav vozila dok naglašava njegov profinjeni, vrhunski karakter.

Kia EV4

Limuzina EV4 ponovno zamišlja tipologiju limuzine s elegantnom, aerodinamičnom siluetom koja uključuje nisku liniju poklopca motora koja teče unatrag do dizajna s dugim repom. Krovni spojler pojačava estetiku vozila, dok strojno obrađeni 19-inčni kotači sa zamršenim uzorcima tehničkih pruga ističu Kijin 'Opposites United' dizajnerski duh. Zajedno, ove značajke daju progresivnu prisutnost.

Kia EV4

Sa stražnje strane, limuzina EV4 nastavlja ovaj pristup s prepoznatljivim dvodijelnim stražnjim spojlerom koji radi u kombinaciji s vertikalnim svjetlosnim jedinicama kako bi ojačao široki stav i pionirski duh vozila. Čist dizajn odbojnika, naglašen tehničkim uzorkom na mjestu gdje se susreću s vratima prtljažnika, naglašava Kijinu pozornost posvećenu detaljima i naprednom dizajnu.

Značajke vanjskog dizajna hatchback izdanja

EV4 hatchback ima suvremen, čvrst izgled, definiran njegovim kontrastnim crnim okomitim C-stupovima i jasno izvedenim linijama. Robusni blatobrani i strojno obrađeni 19-inčni kotači dodaju vizualnu snagu i osjećaj dinamične energije, dok geometrijski uzorci primijenjeni na donje dijelove karoserije automobila naglašavaju njegovu inovativnu prirodu.

Kia EV4

Stražnji profil odražava snažne proporcije njegovog limuzinskog brata dok dodaje svoj vlastiti jedinstveni karakter. Oštro oblikovane linije, široko postavljena stražnja svjetla i kosi stražnji prozor stvaraju čist, robustan izgled. Odvažni uspravni ukrasi C-stupa pružaju kontrastni vizualni element, naglašavajući proporcije i dizajnerski identitet vozila.

Pripremljeno je i GT-Line izdanje

EV4 GT-Line ima posebne elemente dizajna uz inovativni osnovni model, stvarajući dinamičniji karakter. Prednji i stražnji branik u obliku krila daju jači, uglađeniji dojam, dok 19-inčni kotači s trokutastim motivom naglašavaju futuristički, sportski dojam vozila. Za više detalja ipak moramo pričekati malo više od tjedan dana, kad će Kia u potpunosti razotkriti novi model.

Kia EV4

Tu će biti i PV5, prvi Kijin PBV modela, prikazanog kao koncept na sajmu potrošačke elektronike (CES) 2024. u Las Vegasu. Najavljen je i koncept EV2, najnoviji član EV modela. Uz predstavljanje nekoliko modela čelni tim će također otkriti Kijinu proširenu strategiju elektrifikacije, a za koju vjeruju da bi uvelike trebala pomoći u transformaciji globalnog EV tržišta.