MG HS prvo samo kao običan benzinac za 31.490 eura

Prije nekoliko dana pisao sam kako MG u domaće prodajne salone doveo novi gradski model MG3 Hybrid+, a koji želi pomrsiti račune Toyoti Yaris odnosno Renaultovom Cliju. Kasnije kad stigne i u običnom hibridnom izdanju izravni konkurenti se dalje povećavaju. Uglavnom, kineski MG tada nije predstavio samo MG3 Hybrid+ već se tu našao i veliki SUV model HS. Nova generacija modela HS pruža brojne nove funkcije, više prostora u kabini te unaprijeđen dizajn. Kao i ostali modeli iz njihove ponude, i ovdje se dobiva jamstvo od od 7 godina odnosno 150.000 km.

Sada, na početku prodaje tu je tek obično benzinsko izdanje, a kasnije nam pristiže i plug-in hibrid, ali i obični hibrid. Do sada je plug-in hibrid dolazi kao zasebni model EHS, a sada će svi imati isto ime - HS. Trenutno jedini dostupni pogonski sklop je nova generacija 1,5T benzinskog motora. On isporučuje 125 kW / 169 KS i 275 Nm okretnog momenta. Serijski je opremljen 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok se uz nadoplatu od 2500 eura dobiva i 7-stupanjski automatski mjenjač, i to bez obzira je l' riječ o Comfort ili Luxury razini opreme.

Niži, ali širi i duži

MG HS je pripremljen na dužem međuosovinskom razmaku što donosi više prostora u kabini i poboljšanje vanjskih dimenzija. U usporedbi s prethodnim modelom, novi MG HS je 1,4 cm širi (sada 189 cm) i 2,6 cm dulji (sada 463,6 cm), dok smanjena visinu za 3 cm (sada 166,4 cm) . Međuosovinski razmak produljen je za 3 cm na 275 cm. Prednji dio sada ima poveznicu s modelom MG3, a kasnije bi se trebao 'preslikavati' i na ostale modele MG-ove ponude. Tanji prednji farovi povezani s crnom centralnom pločom naglašavaju povećanu širinu modela HS-a. Straga pak X-oblik LED svjetala predstavlja prepoznatljiv svjetlosni potpis HS modela.

Primjerak koji sam imao priliku voziti bio je skuplje razine opreme, a koji je pored toga imao i nadoplatu za svjetlo smeđu kožu, kojom se želi stvoriti dojam luksuza iako nekima i ne ostavlja taj dojam. Putnička je kabina opremljen s dva 12,3-inčna ekrana visoke rezolucije. Centralni je namijenjen infotainment sustavu s navigacijom koja ažurira stanje u prometu i vremenske uvjete u stvarnom vremenu, ima pristup Amazon Music glazbenom servisu, te se s pametnim telefonima povezuje putem Android Auto i Apple CarPlay veze. Luxury verzije donosi i poboljšanu 360° kameru visoke rezolucije te bežično punjenje pametnih telefona. Digitalna instrumentna ploča nudi dvije teme, svijetlu i tamnu, te tri različita načina rada - Mapa, Digitalni i ADAS. Kapacitet prtljažnika povećan je na 507 litara što je proširivo na 1484 litre.

Dvije razine opreme

Početna razina opreme nosi naziv Comfort, a koja ima automatska LED prednja svjetla s funkcijom 'follow-me-home', stražnje parkirne senzore, stražnju parkirnu kameru kao i električno podesive i grijane retrovizore. Nadalje, vozačko sjedalo električno podesivo u 6 smjerova i suvozačko sjedalo podesivo u 4 smjera, klima uređaj, ulazak u vozilo bez upotrebe ključa (keyless entry), brisače sa senzorom za kišu, tempomat, električnu parkirnu kočnicu (EPB) s funkcijom automatskog zadržavanja...

Bogatiji Luxury paket. On sada donosi 19-inčne aluminijske naplatke, prednja svjetla za maglu te električno podesive, sklopive i grijane retrovizore s opcijom memoriranja. Tu je i električno podesivo vozačevo sjedalo u 6 smjerova s dodatnom podrškom za lumbalni dio leđa, električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika kao i audio sustav s 8 zvučnika te iSmart sustav povezivanja pametnih telefona s vozilom. Sve verzije HS-a u ponudi imaju poboljšani MG Pilot sustav pomoći vozaču pri vožnji. Pripremljeno je i šest boja: Pearl bijela, Pebble crna, Sterling srebrna, Hampstead siva, Diamond crvena i Sky plava.

Jednostavna ponuda

Na proljeće se očekuje i PHEV (plug-in hibridni) verzija, odnosno u drugoj polovici godine i obični hibrid. PHEV pogonski sklop spaja 1,5-litreni benzinski motor od 105 kW (142 KS) s električnim motorom od 135 kW, te nudi ubrzanje 0-100 km/h za 6,8 sekundi. Tu je i solidno velika baterija kapaciteta od 21,4 kWh te generator od 61 kW, čime se navodno pruža doseg vožnje do 100 km samo na električnu energiju.

Comfort oprema starta na 31.490 eura. Riječ je o izvedbi s ručnim mjenjačem. Za dodatnih 2500 eura može se birati između ista razine opreme i 7DCT mjenjača ili pak bogatije Luxury opreme i 6-stupanjskoj ručnog mjenjača. Uz dodatnih 2,5 tisuće eura, odnosno 36.490 eura dobiva se Luxury 7DCT izdanje.