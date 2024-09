MG je uz model MG3 Hybrid+ spreman za značajniji prodor na tržište

Sve su rjeđe situacije da proizvođači automobila predstavljaju nova vozila u klasi gradskih automobila, a koji sada broje oko 4 metra. No, ima i iznimaka. Tako je recimo ovog proljeća MG prikazao potpuno novi MG3 Hybrid+, a koji je sada stigao i domaće prodajne salone. Priča o modelu MG3 započela je još 2008. godine i to samo u Kini, a od 2011. druga se generacija nudi i Velikoj Britaniji gdje je još uvijek prisutna.

Početak prodaje u Hrvatskoj bila je izvrsna prilika da i domaći novinari isprobaju novi model na domaćim prometnicama. Doduše, iako je riječ o automobilu koji će se prvenstveno koristiti na gradskim prometnicama, ja sam ga isprobao na putu od Zagreba do Istre, a razlog je što je s njim napravljeno i predstavljanje novog modela HS. Službeno ime novog modela je MG3 Hybrid+, a što znači da ovaj 411 centimetara dugačak automobil stiže isključivo kao hibrid, a što nije nimalo čudno za jedan gradski model. No, ipak na proljeće nam stiže i samo benzinsko izdanje, a za kojeg se vjeruje da će biti i traženiji.

Za sada samo jedan pogonski stroj

Osnova je 1,5-litreni četverocilindrični benzinski motor od 75 kW / 102 KS, a koji uz elektromotor od 100 kW / 136 KS daje kombiniranu snagu od 143 kW / 195 KS. Mnogi će ustvrditi kako je to za gradski model i više nego dovoljno. S time se slažem i nakon izleta do istarskih Buja, a kad sam imao priliku voziti i autocestom gdje se ipak traži prednost benzinca, odnosno otvorenim cestama gdje sve više do izražaja dolazi i elektromotor. On je ipak u najvećoj mjeri zaposlen u gradskom prometu, a kad je od koristi i solidno velika baterija hibridnog sustava od 1,83 kWh. Ona je snažnija nego li kod konkurencije, a što omogućava snažnija ubrzanja, ali i dulje dionice koje je moguće prevaliti samo na struju. Zanimljivost baterije je što ima hlađenje i između samih ćelija, a ne samo oko same baterije, a što doprinosi većoj iskoristivosti.

Ovisno o preferenciji vozača, odziv modela MG3 se odabire iz tri načina vožnje: Eco, Standard i Sport. Vodeća kombinirana snaga u klasi omogućuje ubrzanje od 0-100 km/h za 8 sekundi uz međuubrzanje od 80-112 km/h u svega 5 sekundi, a što sam i sam isprobao na istarskim prometnicama, a kad MG3 ima sasvim dovoljno snage. Pogonski je sklop povezan 3-stupanjskim CVT mjenjačem, a putem kojeg se snaga, odnosno moment prenose na prednje kotače.

Bez stražnjeg brisača

MG3 je za europske kupce pripremio tri izvedbe - Standard, Comfort i Luxury. Već početni dolazi uz 7-inčnu digitalnu instrumentnu ploču dok je na središnjem dijelu 10,25-inčni zaslon. Tu je i automatska klima, navigacija, Apple CarPlay i Android Auto kompatibilnost, ali recimo nema brisača stražnjeg stakla. Početni model dolazi na 15-colnim čeličnim felgama, dok ostale dvije imaju 16-colne alu naplatke. Parkiranje je lakše uz kameru za vožnju unazad i stražnje parking senzore, a vožnja uz serijski ugrađen prilagodljivi tempomat kao i gomilu sustava za pomoć u vožnji (ADAS) sigurnija. Top verzija dolazi i uz LED prednja svjetla, još više elektronike, kameru od 360 stupnjeva, ulazak u vozilo bez upotrebe ključa, ali i grijani kožni upravljač, senzor za kišu ili pak grijana prednja sjedala.

MG Hybrid+ Standard kreće od 20.990€ dok je bogatije opremljeni Comfort model dostupan od 22.490€, a model u najvišoj razini opreme, Luxury 23.990€. MG također nudi 7-godišnje jamstvo ili 150.000 km. Birati se može između sedam boja, a gdje pored crne, sive, srebrne i bijele živost unose žuta, plava i crvena. Žuta je osnovna, a za sve ostale potrebna je nadoplata od 500 eura.