Nakon brojnih najava Nissan je u prodaju pustio električni crossover Ariya

Moguće su tri kombinacije baterija i motora, uz doseg do 536 kilometara. Cijene su vrlo konkurentne za električne modele te se kreću u rasponu od 41.900 € do 58.400 €

Vjerujem da će se neki sjetiti kako smo prije gotovo tri godine pisali o tada novom Qashqaiju, a uz kojeg je na domaćoj prezentaciji Nissan pokazao i jedan nadolazeći model. Riječ je novom električnom modelu Ariya, a koji nam sada u Hrvatsku dolazi sa zaostatkom od čak dvije godine. No, pustimo to sada na stranu, i orijentirajmo se na bitne činjenice. Nissan je za sami kraj radnog tjedna pripremio prezentaciju električnog crossovera Arija, a za koju smo se ipak morali uputiti u susjednu nam Sloveniju. Tako smo na putu od Ljubljane do Kranjske Gore i nazad imali priliku upoznati se s modelom koji dolazi taman u pravo vrijeme, pred novi krug poticaja za EV modele.

Ivan Cvetković

Prožet Nissanovim japanskim nasljeđem dizajn Ariyjine vanjštine i unutrašnjosti temelji se na Nissanovoj filozofiji japanskog futurizma. On spaja estetiku s funkcionalnošću te tako stvara izvrsnu i otvorenu atmosferu koja pokazuje nov potencijal električnih vozila. Pomalo futuristički dizajn 4,6 metara dugog crossovera dolazi uz jasno naglašene coupeovske linije. I dok eksterijer donosi futurizam, u putničkoj kabini ipak vlada minimalizam. No, idemo redom. Ariya je nastala na posve električnoj platformi koja spaja iznimnu snagu, sposobnosti punjenja i doseg uz dobro ugođenom ravnotežom udobnosti i okretnosti u vožnji. Znači, postavljena je na Alijansinoj platformi CMF-EV. Dostupna je u tri izvedbe baterije i pogona- Ariya 2WD 63 kWh, Ariya 2WD 87 kWh, Ariya e-4ORCE AWD 87 kWh.

Može i na sva četiri kotača

Nissan je mnogo pažnje posvetio postizanju tišine koja u putničkoj kabini djeluje opuštajuće. Baterija je ugrađena u podnožje šasije kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela mase. Tako je u izvedbi e-4ORCE gotovo jednaka raspodjela mase kao u izvedbama s prednjim pogonom. Ariya je suptilno prilagođena za europsko tržište. Na primjer, europskim je kupcima važno da upravljanje bude odzivno i vrlo precizno, kao i to da se osigura dodatna stabilnost pri višim brzinama. Upravo su zato unaprijeđene reakcije amortizera kako bi se poboljšala kontrola karoserije. Inženjeri Nissana Europe prilagodili su i omjer ublažavanja udaraca te nanovo ugodili upravljač kako bi poboljšali reakcije upravljača oko središnjeg položaja pri višim brzinama.

Ariya uključuje napredne tehnologije osmišljene da pomognu vozaču i stave korisnika, a ne stroj, u središte iskustva vožnje. Inženjeri su uvažili povratne informacije kupaca Leafa kako bi, primjerice, maksimalno povećali prostor za pohranu i ukupnu funkcionalnost svojeg najnovijeg električnog modela.

Nissan

Sjedala, upravljač i električno upravljiva središnja klizna konzola mogu se podesiti po želji vozača. Te se postavke mogu pohraniti u različitim profilima kako bi se olakšala upotreba, što je praktično ako se vozilom služi više korisnika.

Podesiva konzola posebno je obilježje Ariyje jer njezinim pomicanjem vozači mogu prilagoditi naslon za ruke i stvoriti dodatan prostor. Također odgovara ergonomskom položaju mjenjača na središnjoj konzoli i obližnjih komandi. Povratne informacije kupaca Leafa potaknule su ugradnju dodatnog prostora za pohranu kabela za punjenje. Ariya također nudi modularne razdjelnike prtljažnika koji pridonose većoj funkcionalnosti.

Minimalizam u putničkoj kabini

Monolitna armaturna ploča sastoji se od dvaju 12,3-inčnih zaslona. Prikazivanjem višestrukih informacija na vodoravnim zaslonima informacije se mogu očitati brzo i uz minimalno skretanje pažnje vozača. Ariya je opremljena i head-up zaslonom. U minimalističku armaturnu ploču ugrađene su haptičke komande kako bi komunikacija s vozilom bila popraćena povratnim informacijama. Ipak, neke od glavnih komandi, primjerice gumb za glasnoću i tipke na upravljaču, zadržane su u fizičkom obliku.

Nissan

Ariya je opremljena Nissanovim inteligentnim osobnim pomoćnikom koji uključuje hibridni sustav glasovnog upravljanja s naprednim prepoznavanjem prirodnog jezika. Zahvaljujući tomu, određenim funkcijama Ariyje možete upravljati bez dodira.

Brojna tehnološka pomagala

Nadalje, inteligentni planer rute u stvarnom vremenu procjenjuje optimalnu rutu s obzirom na različite čimbenike kao što su promet, stanje ceste, raspoloživost punionica u stvarnom vremenu i preostali kapacitet baterije. S pomoću aplikacije NissanConnect Services moguće je daljinski zaključati i otključati vrata vozila. Na raspolaganju su i bežični sustav Apple CarPlay te Android Auto s opcijom povezivanja preko kabela.

Nissan

Nakon više od 150 kilometara, što autocestom, a što lokalnim prometnicama prvi dojam je jako dobar. Imao sam priliku isprobati samo top izdanje koje dolazi uz snažniju bateriju i pogon na sva četiri kotača. Ovo je model koji može pojuriti i to 200 km/h, što je impresivno, dok sve ostale verzije idu do 160 km/h. Vozilo je udobno, vrlo prostrani, a osjećaj na upravljaču vrlo dobar. Uz 186 cm moje visine, dojam je da se sjedi malo previsoko, no to još bolje provjerim kad auto stigne na test. Uz kombinaciju lokalne ceste/autoceste i isprobavanja kako Ariya ubrzava, potrošnja je bila manja od 23 kWh, što djeluje jako dobro.

Nissan

Iako Ariya serijski dolazi uz AC punjač od 7,4 kW, dobra je stvar što se uz tisuću eura doplate može uzeti punjač od 22 kW. To nije čest slučaj kod brojne konkurencije, te mislim kako je dobra opcija koju treba uzeti. Iako 42 tisuće eura nisu mali novci, početna cijena za Nissan Ariyu je iznimno konkurentna te vjerujem kako će to biti model koji će poraziti brojne konkurente, a ima ih…

Izvadak iz cjenika

oprema snaga pogon neto kapacitet baterije cijena Engage 160 kW / 214 KS 2WD 63 kWh 41.900 € Advance 160 kW / 214 KS 2WD 63 kWh 45.400 € Evolve 160 kW / 214 KS 2WD 63 kWh 48.900 € Evolve 178 kW / 238 KS 2WD 87 kWh 55.400 € Evolve 225 kW / 301 KS 4WD – e-4ORCE 87 kWh 58.400 €

Tehničke spacifikacije