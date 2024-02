Stigla najveća, najluksuznija i najskuplja Kia - EV9. Još je i električna…

Sjećam se dana kad su se Kia automobili mogli kupiti uz tada malo veći dozvoljeni limit na nekoj od kreditnih kartica. Znam i ljude koji su kupili automobil na karticu. Ipak, od tada je prošlo gotovo dvadesetak godina, i u međuvremenu je korejski proizvođač neprestano radio na podizanju kvalitete svojih vozila. Da to nije isprazna priča potvrđuje i jamstvo od 7 godina. Ta specifičnost Kie slavi već i punoljetnost, jer na snazi je od 2006. godine. Tada, na početku primjene to je bio pravi presedan jer mnogi su europski proizvođači nuditi tek jednu godinu jamstva…

Ivan Cvetković

Isto tako Kia se već godinama bavi i elektrifikacijom. Započeli su priču dosta sramežljivo (kao uostalom i gotovo svi drugu proizvođači) još prije nekih 12 godina, a sada su tu pravi modeli koji su predvodnici novog doba za ovog proizvođača. Tijekom 2021. godine predstavljen je model EV6, svojevrsni crossover nastao na E-GMP platformi. Lani je predstavljen još jedan model na istoj platformi, a koji je sada stigao i na domaće nam tržište. Riječ je o velikom SUV modelu EV9.

Međuosovinski razmak od 310 centimetara

Kad kažem veliki SUV to svakako prate i brojke. EV9 dolazi na međuosovinskom razmaku od 310 centimetara uz ukupnu duljinu od 501,5 cm. Tu je i širina od 198 cm te visina od 178 cm. Jednostavne, a svakako moderne linije koje prati i aktualna tehnologija daju mu vrlo zanimljiv dizajn. Nema šanse da ovim vozilom prožete nezapaženo, a zagledat će se i oni iz daleko luksuznijih (i skupljih) brendova.

Ivan Cvetković

Vodeći ljudi Kije smatraju kako već kroz dvije godine mogu ostvariti udio električnih modela od 25%, odnosno da će prodavati milijun primjeraka. Ne tako dalekom, tijekom 2027. godine plan je imati 15 električnih modela. Najprije su krenuli s velikim modelima, perjanicama, a što bi uskoro trebali nastaviti i kroz manje, ali pristupačnije verzije. Do sada su svi električni Kia modeli stizali iz Koreje, a tijekom iduće godine s proizvodnjom EV modela počinje i njihova tvornica u Slovačkoj Žilini. Program osobnih automobila uskoro će upotpuniti i dostavne električne verzije.

Jedinstven raspored sjedala

Maloprije spomenuti dugi međuosovinski razmak vozila i potpuno ravna platforma električnog vozila pružaju puno prostora. Tu mislimo na sve putnike u sva tri reda sjedala. U prvom redu nude se i opuštajuća sjedala koja je tijekom parkiranja ili punjenja moguće polegnuti s istegnutim naslonom za noge. Elektronski podesiva sjedala imaju i memorijsku funkciju koja automatski prilagođava položaj sjedala i upravljača po vozačevim željama. Predviđena su tri reda sjedala, a konfiguracija dozvoljava verziju uz 6 ili sedam sjedala. Ako se kupac odluči za izvedbu sa šest sjedala može kao opciju izabrati funkciju relaksirajućih ili rotirajućih sjedala u drugom redu.

KIA

Relaksirajuća sjedala pružaju visoku razinu udobnosti dok rotirajuća sjedala možete okrenuti prema trećem redu sjedala ili prema vratima. Time je olakšan ulazak, odnosno izlazak iz vozila, a pogotovo kada to trebate napraviti s djetetom koje je u sjedalici. Trenutno je jedan od rijetkih električnih modela na tržištu koji nudi sedam sjedala. Pored toga treći red je opremljen naslonima za ruke, koji uključuje držače za boce. Svaki relaksirajući komplet sadrži dodatni naslon za noge i potpunu ventilaciju (sprijeda i straga) kako bi što više unaprijedilo iskustvo u vožnji, posebice na dugim putovanjima.

Konfiguracija sa 6 ili 7 sjedala

Pored odvojenih postavki za vozača i suvozača, potpuno neovisan sustav ventilacije u stražnjem dijelu vozila nudi veći komfor putnicima straga. Time se čuva energija, jer se putnici zagrijavaju ili hlade samo tada kada oni to žele i tamo gdje žele. Osim toga EV9 je prvi model Kije u Europi s novim klima-uređajem. Isti omogućava lakši pregled i upravljanje svih podešavanja klime za čije djelovanje nije potreban pristup podmeniju multimedije.

KIA

Kod ulaska u EV9 pozdravlja vas znak Kia na volanu koji svijetli tijekom vožnje. Model je opremljen i s mogućnošću digitalnih bočnih ogledala (DSM). Sadrže digitalne zaslone povezane s kamerama umjesto klasičnih ogledala. Ista proširuju vozačevo vidno polje i povećavaju sigurnost i udobnost. Digitalno bočno ogledalo može se koristiti i kao uobičajeno električno kromatsko ogledalo ili kao zaslon za sliku kamere koja vozaču omogućava siguran pogled unatrag u slučajevima kada je zaklonjen pogled.

Dodatni spremnik ispod haube

Središnja konzola opremljena je s brzim bežičnim punjačem za pametni telefon. Na donjem dijelu središnje armaturne ploče nalazi se priključak i punjač USB-C, dok su u drugom i trećem redu sjedala također punjači USB-C. U prednjim i stražnjim naslonima za ruke i na vrhu bočnog pretinca u vratima postavljena su različita, 'dvobojna' ambijentalna svjetla koja nude različite funkcije osvjetljenja. Nudi se i osvjetljenje u skladu s brzinom vozila i camping način. Skriveni osvijetljeni prekidači nude intuitivno upravljanje. Kombinacije boja unutrašnjosti uključuju tamnosivu i crnu, smeđu i crnu, tamnosivu i svjetlosivu te mornarsku plavu i tamnosivu. Raspoloživost color shema ovisi o stupnju opreme, a za donji i gornji dio koriste se drugačije boje.

KIA

Kia EV9 ima dodatni prostor za pohranjivanje u stražnjem ili prednjem prtljažniku (stražnji pogon dolazi s 90-litrenim prednjim prtljažnikom, dok pogon na sva četiri kotača nudi 52 litre prostora ispod haube). Stražnji prtljažnik nudi 828 litara zapremine, ako je 4/5 sjedala uspravno postavljenih odnosno 333 litre, ako je 6/7 sjedala postavljenih uspravno.

Ekološki prihvatljivija unutrašnjost

Kia je u skladu s preoblikovanjem u pružatelja održivih rješenja mobilnosti opredijelila strategiju održivog dizajna. Tako u svoje automobile uključuje što više okolišu prihvatljivijih materijala. Nema više kože životinjskog porijekla, već se uvađa deset 'obveznih' održivih elemenata unutrašnjosti vozila i neprestano inoviranje novih materijala na biološkoj osnovi.

KIA

Kia EV9 tako donosi prvi stupanj na ovom putu s okolišu prihvatljivijim materijalima. Tu je alternativna koža od bio poliuretana, djelomično napravljenog od kukuruza. Pored toga tu su i reciklirana PET (polietilen tereftalat) i TPO (termoplastični olefin) plastika upotrijebljene za armaturnu ploču, obloge vrata... Kod unutarnjih obloga koristi se reciklirana plastika od otpadaka, nastalih nakon uporabe.

Tkanine i tepisi izrađeni su od prerađene PET plastike i prerađenih ribarskih mreža. Prekidači i obloge sadrže biološku boju, dok unutarnje obloge sadrže boju bez BTX-a. Vuna i filc u cijelom vozilu izrađeni su od 100% recikliranog PET-a.

Dvije mogućnosti pogona za dug doseg i iznimna ubrzanja

Kupci mogu odabrati EV9 uz pogon na stražnji par kotača ili pogon na sva četiri kotača. Obje izvedbe dolaze s baterijom kapaciteta od 99,8 kWh. Za nju je zadužen Catl, a koji je pripremio izvedbu u sukladnu s Kijinom tehnologijom četvrte generacije baterija. Izvedba s pogonom na stražnje kotače ima elektromotor snage 149,5 kW i najveći okretni moment od 350 Nm. Ova izvedba pogona s maksimalnom brzinom 185 km/h može ubrzati od 0 do 100 km/h za 9,4 sekunde. Prema podatcima WLTP ima EV9 potpuno električni doseg do 563 km.

KIA

Izvedbu s pogonom na sva četiri kotača (AWD) pokreću dva elektromotora svaki snage 141 kW te najvećim okretnim momentom od 250 Nm i 350 Nm u osnovnoj izvedbi te 350 Nm (za oba) kod GT-line izvedbe. Najveća brzina dostiže 200 km/h. Osnovna izvedba ubrzava od 0 do 100 km/h za 6 sekunde, dok su GT-line izvedbi ili nadograđenoj osnovnoj izvedbi potrebne tek 5,3 sekunde. AWD izvedbe mogu se pohvaliti s dosegom po WLTP standardu do 512 km (Baseline) odnosno 505 km (GT-Line).

EV Route Planner za bolje putovanje

Kia EV9 omogućava 800-voltno ultra brzo punjenje. Nakon 15 minuta punjenja doseg je do 249 km (RWD) odnosno do 226 km kod AWD izvedbe. Navodno EV9 ima mogućnost punjenja brzinom do 250 kW. Tu je i dvosmjerno punjenje, što omogućava tehnologije poput Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home (V2B/V2H) i Vehicle-to-Grid (V2G). Funkcija V2L, premijerno predstavljena u modelu Kia EV6.

KIA

Kako je to već sve više rasprostranjeno kod brojnih električnih modela, i Kia je pripremila tzv. EV Route Planner koji skraćuju vrijeme planiranja putovanja. Naime, sustav prati raspoloživa mjesta za punjenje, a s obzirom na potreban put. Automatski se preporučuje mjesto za punjenje, a što dodatno pospješuje i pravovremeno temperaturno pripremanje baterije za veliku snagu punjenja. Tako korisnicima omogućava vrlo brzo punjenje, bez obzira na vremenske uvjete.

Panoramski zaslon uz tri ekrana

Iako se to sve manje i manje koristi, EV9 je SUV koji se može uhvatiti u koštac sa zahtjevnim terenom. Sustav Terrain Mode Select vozačima omogućava da na površinama sa slabijim prianjanjem uz podlogu, s pomoću pritiska na gumb na upravljaču, izaberu način Mud, Sand ili Snow. Tu je i mogućnost odabira četiri načina vožnje: Eco, Sport, Normal i My Drive.

KIA

Unutrašnjost Kia EV9 opremljena je s jednostavnom tehnologijom za intuitivno korisničko iskustvo. Panoramski široki zaslon čine 12,3-inčni mjerači ispred vozača, 12,3inčni multimedijski zaslon i 5,3-inčni zaslon za upravljanje klima uređajem, podešavanjem sjedala te njihovom grijanju i hlađenju. Tu je i Head-Up Display. Pored fizičkih prekidača na upravljaču dodatni skriveni prekidači na središnjoj konzoli zasvijetle tek nakon paljenja elektromotora.

Google Fast Pair Service

Navigacijski sustav Kia EV9 sa zaslonom na dodir nudi širok izbor funkcija. Tu je Bluetooth povezivost koja omogućava istovremeno povezivanje dva mobilna uređaja, kao i sve funkcije Android Auto i Apple CarPlay. Opremljen je s unaprijeđenom praktičnošću prepoznavanja glasa koja omogućava uporabu usluga kao što su navigacija, audio sustava i podešavanje temperature. Prijenos glazbe uskoro će biti na usluzi kao nadgradnja. Zaslon za brzo upravljanje, do kojeg se pristupa spuštanjem prsta od vrha zaslona prema dolje, korisnicima omogućava pristup često korištenim funkcijama bez prolaženja kroz menije i podmenije. Usluga Google Fast Pair Service korisnicima sustava Android još više olakšava povezivanje telefona s infotainment sustavom vozila.

KIA

Nova funkcija, Car Wash Mode, omogućava još praktičniju uporabu automatskih autopraonica. Pritiskom na gumb aktiviraju se sve postavke koje su potrebne za ulazak u automatsku autopraonicu. Tu je i provjera jesu li sva vrata i prozori zatvoreni, sklapanje bočnih ogledala i provjera jesu li se automatske ručice vrata vratile u ravninu s karoserijom.

Za ljubitelje glazbe u Kiji EV9 tu je ozvučenje Meridian s 14 zvučnika ugrađenih uzduž cijele kabine i s vanjskim pojačalom. Funkcija Intelli Q automatski prilagođava glasnost i kvalitetu zvuka u skladu s brzinom vozila, dok sustav Horizon omogućava istodobni nadzor emitiranja glazbe i slike/okruženja.

Više prilagođavanja pojedincu

EV9 bit će prvi model Kije koji će omogućavati nadgradnju programske opreme kako bi nudio još veću prilagodljivost i širi izbor. Te nadgradnje obuhvatit će različite tehnologije i usluge kroz cijeli životni ciklus vozila, uključujući funkcije s područja sigurnosti i udobnosti, voznih osobina, vanjskog izgleda i infotainment sustava. Konkretno će uključivati Remote Smart Parking Assist 2, Boost i prijenos glazbe.

KIA

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) vozilo automatski parkira s vozačem u vozilu ili van njega, s unaprijeđenim prepoznavanjem predmeta u usporedbi s prethodnom generacijom. Boost povećava okretni moment prednjeg motora (Baseline AWD) s 250 na 350 Nm i za 0,7 sekundi brže ubrzanje od 0 do 100 km/h (5,3 sekunde umjesto 6 sekundi). Ova funkcija isprva će biti lansirana u Njemačkoj, a nakon toga će se širiti diljem Europe s obzirom na propise u različitim zemljama. Usluga prijenosa glazbe korisnicima omogućava prijenos sadržaja različitih pružatelja usluga s pomoću zaslona u vozilu.

Dva pogona, svaki uz svoju razinu opreme

Sprijeda je EV9 opremljen najnovijom generacijom digitalnog 'tigrovog lica'. Karakteristični okomiti farovi imaju LED element, a za njih je specifična projekcija s tankom lećom ili kod GT-line izvedbe projekcija s malom kockom. Straga je EV9 prepoznatljiv po jedinstvenoj grafici zvjezdanih svjetala u specifičnih stražnjim LED svjetlima. Automatske ručice vrata u ravnini s karoserijom doprinose suvremenom high-tech izgledu. Aktivni zračni otvori sa zračnom zavjesom unaprjeđuju aerodinamičnu učinkovitost. Vanjski dio nadopunjuju 19- ili 21-inčni pneumatici koje apsorbiraju buku. EV9 je raspoloživ u pet boja karoserije, i to Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Flare Red, Pebble Gray i Iceberg Green.

Ivan Cvetković

Na domaćem tržištu Kia je predvidjela, za sada dvije razine opreme. Početna ide uz model koji pogoni jedan elektromotor, na stražnjoj osovini. Naziva se EX Launch te stoji 87.999 eura. GT-line Launch predviđen je za AWD model koji ima i 384 KS. Stoji 93.999 eura.