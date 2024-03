Stigle nam nove generacije tehnički sličnih BMW X2 i Mini Countrymana

BMW je u domaće salone doveo novu, drugu generaciju modela X2. Riječ je o Sports Activity Coupé (SAC) modelu u premium kompaktnom segmentu, znači najmanjem SAC modelu bavarskog proizvođača. Novost je što sada pored poznatih benzinaca i dizelaša dolazi i u potpuno električnom izdanju kao model iX2.

SUV model s jasnom siluetom coupe modela narastao je u odnosu na prvu generaciju. Uz 455,4 centimetra znači da je dobio značajnih dodatnih 19,4 cm. Za 2,2 cm, na 269,2 cm porastao je međuosovinski razmak, a najveći plus je u stražnjem prevjesu. Uz 97,7 cm to znači da je tu X2 narastao za 14,1 cm. Na prednjem je prevjesu dobio dodatnih 3,1 cm, na ukupno 88,5 cm. Za 6,4 cm, na 159 cm porasla je i visina, tu je i veća širina, a što je sve zajedno dovelo i do povećanja prostora u putničkoj kabini. Povećan je trag kotača, a što bi trebalo pomoći većoj dinamici vožnje, a za 55 litara je veći i prtljažni prostor. Ovisno o motorizaciji, kreće se od 515 do 560 litara obujma.

BMW operativni sustav 9

BMW je za X2 pripremio širok raspon sustava za automatiziranu vožnju i parkiranje te inovativne digitalne usluge. One su temeljene na novom BMW iDrive sustavu s funkcijom QuickSelect i BMW operativnim sustavom 9. Najnovija verzija BMW iDrive zaslona i sustava upravljanja odnosno upravljanja s tehnologijom brzog pristupa QuickSelect ugrađena je u novi BMW X2. Temeljen na BMW operativnom sustavu 9, dolazi uz BMW zakrivljeni zaslon i BMW Intelligent Personal Assistant. To znači da je pažljivo prilagođen za rad pomoću zaslona osjetljivog na dodir i prirodnog jezika. BMW Operating System 9 također utire put visoko prilagodljivom izboru dodatnih digitalnih usluga.

Uz BMW ConnectedDrive Upgrades, kupci mogu uživati u besplatnom jednomjesečnom probnom razdoblju odabranih funkcija, nakon čega ih mogu dodati na određeno vremensko razdoblje. Nova BMW Digital Premium ponuda također se može nabaviti u BMW ConnectedDrive Storeu. BMW Digital Premium znači da kupci mogu koristiti sve aplikacije dostupne u njihovoj zemlji u automobilu, npr. za streaming glazbe, video streaming, vijesti ili igranje, a na osnovi pretplate.

Opcijski paket također pokriva korištenje podataka za sve digitalne usluge i aplikacije dostupne u BMW ConnectedDrive Storeu, uključujući streaming glazbe i videa. Funkcija Augmented View dostupna je kao dodatak za navigacijski sustav BMW Maps temeljen na oblaku. Uz ovo, osobni eSIM dizajniran za 5G mobilnu tehnologiju, BMW Digital Key Plus, BMW ID funkcionalnost i standardna integracija pametnog telefona s pomoću Apple CarPlay i Android Auto također su dostupni u novom BMW X2.

Benzin, dizel i struja

Unutrašnjost nudi moderan premium ambijent sa sportskim detaljima. Tu je raznovrsna ponuda udobnih sjedala koja pružaju vrhunsku mogućnost individualizacije. Dodatna poboljšanja napravljena su u akustičnoj izolaciji i sigurnosnoj zaštiti putnika, a što upotpunjuje osjećaj zadovoljstva u vožnji.

Napredak u odnosu na prethodnu generaciju napravljen je i po pitanju ponude motorizacije. U ponudi su benzinske i dizelske verzije, s učinkovitim 7-stupanjskim Steptronic mjenjačem. On je dio standardne opreme dok elektromobilnost znači i dvije verzije iX2 modela.

Ponudu otvara sDrive 20i gdje 1,5-litreni benzinac nudi 156 KS. On starta na 45.475 €. Vozači željni dinamike ipak će odabrati M35i xDrive gdje dvolitreni benzinac razvija 300 KS. Za njega treba izdvojiti minimalno 67.085 €. Početna dizelska verzija je sDrive 18d od 150 KS koja stoji 45.179 €. sDrive 20d ima blagi hibridni sustav pa razvija 163 KS, a stoji 48.464 €. Osnovna električna izvedba je iX2 eDrive 20 uz elektromotor od 150 kW / 204 KS koji stoji i ne tako velikih 47.875 €. Za snažniji xDrive 30 od 230 kW / 313 KS potrebno je izdvojiti 55.625 €. Obe verzije dolaze uz bateriju neto kapaciteta 64,8 kWh.

Novi BMW X2 i BMW iX2 proizvode se u istom pogonu BMW-ove tvornice u Regensburgu. Visokonaponske baterije za potpuno električnu varijantu modela također se proizvode u istoj tvornici. Ovaj potez dodatno ubrzava razvoj električne mobilnosti u BMW-u.

Stiže prvi Mini proizveden u Njemačkoj

Tehnički brat modela BMW X2 nosi oznaku marke Mini. Riječ je o modelu Countryman, a koji je sada spreman u svom trećem izdanju. Mini oduvijek nosi izrazitu dozu dinamike, simpatičnosti te mladolikog duha. Tako je i s novom generacijom modela Countryman. Model je to koji je nastao na istoj platformi kao i maloprije spominjani BMW X2. Kao i kod BMW-a, i kod Countrymana su porasle sve dimenzije. Dugačak je 443,3 cm, a što je porast od 13,6 cm. Dulji su prednji i stražnji prevjesi, iako nije došlo do tolikog ukupnog povećanja kao kod bavarskog brata.

Velika novost je što Countryman u putničkoj kabini donosi veliku okrugli OLED zaslon visoke rezolucije. Smješten je u središtu kokpita te pruža intuitivno korisničko iskustvo. Zahvaljujući Mini operativnom sustavu 9, svim funkcijama vozila može se upravljati intuitivno putem dodira ili glasa. Promjer tankog zaslona osjetljivog na dodir s kvalitetnim staklenim rubom i promjerom od 240 mm svojom logikom rada podsjeća na uobičajene standarde pametnog telefona. Grafički prikaz sadržaja je moderan i fokusiran na bitno. Gornje područje sadrži relevantne informacije o vozilu kao što su brzina i status baterije. Kada se pritisne pokazivač brzine, pojavljuje se veliki, upečatljivi zaslon s brzinomjerom preko cijelog zaslona koji jasno stavlja fokus na vožnju.

Okrugli OLED zaslon

U početnom izborniku, ostali widgeti prikazani su u prikazu minijatura lijevo i desno od trenutne funkcije izbornika. Mogu se otvoriti i odabrati vodoravnim povlačenjem u središte. U donjem dijelu OLED zaslona, stavke izbornika Navigacija, Mediji, Telefon i Klima mogu se izravno odabrati u bilo kojem trenutku. Svim ostalim funkcijama se može pristupiti putem izbornika na isti način kao na pametnom telefonu. Zaslon se vraća na zadanu postavku putem tipke za početak.

Zanimljivost je i što Countryman ima Emotional Mini Experience Modes, a koji omogućuju personaliziranu atmosferu vožnje. Ovisno o odabiru željenog moda ne mijenjaju se samo grafika i boje na OLED zaslonu već i ostatak uređenja i ugođaja. Birati se može među brojnim modovima. Tako u Go-Kart modu postoji vrlo dinamičan fokus na trkaćem DNK. Zaslon i unutrašnjost u cjelini tada sadrže antracit i crvenu boju, inspirirani John Cooper Worksom izvedbom.

Proizvodnja u Njemačkoj

Ponuda Mini Countrymana počinje C modelom koji iz 1,5-litrenog benzinca, ali uz pomoć elektromotora (14 kW) osigurava snagu od 125 kW / 170 KS. Taj model kreće na 37.575 €. Idući u ponudi je S ALL4 koji iz dvolitrenog benzinca razvija 160 kW / 218 KS te stoji 44.409 €. Najsportskija inačica za Mini znači da nosi oznake JCW gdje je na raspolaganju okruglo 300 KS. Za njega treba izdvojiti 58.288 €. Jedina dizelska opcija je dvolitreni benzinac od 110 kW / 150 KS, a koji ima dodatnu pomoć elektromotora od 10 kW. On stoji 40.773 €.

Trenutno se mnogo priča o električnim modelima, pa valja spomenuti kako je Mini za Countrymana pripremio dvije verzije električne izvedbe. Slovom E označava se slabiji model koji kao i kod BMW-a iX2 donosi elektromotor od 150 kW / 204 KS, a koji stoji 42.438 €. Za snažniji model koji ima oznaku E ALL4, a koji donosi i pogon na sva četiri kotača, potrebno je izdvojiti 48.750 €. On je nešto slabiji od snažnijeg BMW-ovog brata, ali osigurava više nego dovoljnih 225 kW / 306 KS. Baterija je ista kao kod BMW-a te donosi neto kapacitet od 64,8 kWh.

Velika je novost što je proizvodnja novog modela prebačena u Njemačku, točnije u pogon u Leipzigu. Tako se sada na jednom mjestu proizvode BMW-ovi modeli serije 1, serije 2 Gran Coupé i serije 2 Active Tourer te Mini Countryman.