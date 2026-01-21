U Italiji će vozačima u slučaju gužvi na autocestama vraćati cestarinu

Novi sustav naplate cestarine automatski će obeštećivati vozače za kašnjenja uzrokovana radovima. U primjeni će biti od lipnja za dionice pod jednim operaterom, a od prosinca za sve ostale rute

Autonet.hr srijeda, 21. siječnja 2026. u 10:27
📷 RS Services / Facebook
RS Services / Facebook

Počevši od ljeta ove godine, vozači na talijanskim autocestama moći će računati na povrat novca u slučaju zastoja uzrokovanih radovima na cesti. Talijansko regulatorno tijelo za promet uvodi, naime, sustav koji će automatski refundirati novac vozačima u slučaju kad im putovanje bude značajno usporeno zbog građevinskih zahvata ili prometnih prepreka koje su u nadležnosti operatera autocesta.

Samo tijekom redovitih radova

Sustav će uspoređivati stvarno vrijeme vožnje s unaprijed izračunatim ciljanim vremenom, a čim odstupanje postane dovoljno veliko, aktivirat će se pravo na povrat novca.​ Visina povrata i uvjeti za njegovo ostvarivanje ovisit će o duljini putovanja i trajanju kašnjenja. Za rute kraće od 30 kilometara povrat će biti moguć bez obzira na opseg kašnjenja, dok će za dionice između 30 i 50 kilometara pravo na naknadu počinjati nakon 10 minuta zastoja.

Na dionicama duljim od 50 kilometara, prag za aktivaciju povrata bit će 15 minuta kašnjenja. Iznos povrata može doseći i do 100% plaćene cestarine, ovisno o tome koliko je putovanje trajalo u odnosu na predviđeno vrijeme. Na službenim stranicama talijanskih autocesta moguće je pronaći točne izračune povrata novca za sve kombinacije duljine putovanja i kašnjenja.

📷 autostrade.it
autostrade.it

Implementacija ovog pravila odvijat će se u dvije faze kako bi se osigurala tehnička prilagodba sustava. Od 1. lipnja 2026. pravila će se primjenjivati na dionice kojima upravlja jedan operater, dok će se od 1. prosinca 2026. sustav proširiti i na rute koje zajednički održava više koncesionara. Važno je napomenuti da su izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, ekstremnih vremenskih uvjeta ili hitnih intervencija spasilačkih službi, izričito isključeni iz ovog sustava kompenzacije.

​Kako bi ostvarili pravo na povrat, vozači će koristiti standardizirane aplikacije, poput "Free to X", koje omogućuju registraciju vozila i automatsku obradu podataka na temelju vremena ulaska i izlaska s autoceste. Za korisnike elektroničkih sustava naplate, proces je još jednostavniji jer će se nakon registracije u aplikaciju povrati odvijati automatski. Ova reforma predstavlja odgovor na dugogodišnje nezadovoljstvo vozača koji su plaćali punu cijenu cestarine čak i kada su usluge bile znatno ograničene dugotrajnim radovima.



