Europska unija i dalje nije sigurna oko zabrane vozila s unutarnjim izgaranjem 2035. godine

Na razini Europske unije do 2035. bi godine trebala biti zabranjena prodaja novih automobila koji proizvode lokalne štetne emisije, tj. bio bi obavezan prelazak na isključivo električne pogone (bilo baterijske ili vodikove). Pravila o tome službeno su prihvaćena prošle godine, uključuju automobile i laka gospodarska vozila, no zabrani motora s unutarnjim izgaranjem usprotivio se tada niz europskih zemalja, u kojima je postojeća autoindustrija jedan od temelja gospodarske aktivnosti.

Zemlje poput Njemačke, Italije i Poljske vodile su "pobunu", naglašavajući da su rokovi preambiciozni te da postoji i alternativni put – uvođenje izuzetka za motore s unutarnjim izgaranjem koji bi koristili isključivo sintetička goriva (ili e-goriva, kako ih neki nazivaju). Ona su po funkciji identična sadašnjim fosilnim gorivima, no nisu dobivena na klasični način iz fosilnih izvora. Nasuprot tome, stvarala bi se od ugljičnog dioksida izdvojenoga iz atmosfere, što bi ih činilo CO 2 neutralnima za okoliš. Takva goriva danas su i dalje vrlo rijetka te daleko skuplja od fosilnih, ali neki smatraju da će se u skorijoj budućnosti to promijeniti.

2026. kao ključna godina

U lipnju se, kao što znamo, održavaju europski izbori, pa i pitanje zabrane vozila s unutarnjim izgaranjem polako postaje dijelom predizborne kampanje. Aktualna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, potvrdila je ovoga tjedna da će EK, bude li joj ona i dalje na čelu, 2026. godine obaviti najavljenu reviziju planova. Kroz dvije godine ponovno će se analizirati stanje na tržištu automobila i goriva, provjerit će se napredak u e-gorivima, pa će tek tada biti donesena konačna odluka.

Sintetička goriva - iz laboratorija umjesto iz fosilnih izvora

Potpuna zabrana motora na fosilna goriva, najavljena za 2035. godinu, vrlo vjerojatno će ostati na snazi, ali je sve veća vjerojatnost da će biti učinjeni i određeni ustupci u pogledu motora u kojima izgaraju sintetička goriva. Dakle, motori s unutarnjim izgaranjem mogli bi ostati u proizvodnji i nakon tog roka, ali ako vozila s takvim motorima budu mogla voziti isključivo na klimatski neutralna e-goriva. Klasični benzin i dizel, dakle, bit će zabranjeni kao pogonsko gorivo za sve nove automobile.

Lani je 2035. godina bila prihvaćena kao krajnji rok za prelazak na ekološki prihvatljive pogone, ali zbog protivljenja bloka zemalja, istaknuta je i 2026. godina kao ona u kojoj će biti obavljena revizija. Pokaže li se do tada napredak u tehnologiji sintetičkih goriva, a autoindustrija dokaže da su ona izvediva alternativa, EU bi im lako mogla dozvoliti nastavak proizvodnje automobila i kombija s motorima s unutarnjim izgaranjem – sve dok se u njih toči isključivo klimatski neutralno e-gorivo. No, promijeni li se nakon izbora vladajuća garnitura EU, moguć je i sasvim drugačiji razvoj događaja.

Luca de Meo, predsjednik europskog udruženja proizvođača automobila ACEA, također je ovoga tjedna izjavio da se to udruženje neće protiviti predloženoj zabrani novih vozila na fosilna goriva, bez obzira na to koja opcija će pobijediti na nadolazećim izborima. "2035. godinu više ne stavljamo pod znak pitanja. Moramo se primiti posla. Sve je izvedivo ako se omoguće pravi uvjeti", kaže de Meo, inače i prvi čovjek Renaulta. Pod "pravim uvjetima" vjerojatno misli na subvencije proizvođačima električnih vozila i dodatna državna ulaganja u infrastrukturu diljem EU.