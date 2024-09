Sve češča situacija - Nikad niste bili u Zadru, a dobili ste 'čestitku' od PU Zadarske!?

Na našim prometnicama sve je više kamera za nadzor brzine, ali i ostalih prometnih prekršaja, no znate li kakva je procedura od počinjenja prekršaja pa do trenutak plaćanja kazne? Vjerujte mi da niti sam nisam znao kakva je procedura pa sam istražio kako ide taj tijek i kakav je postupak. Zamislite situaciju da se vraćate s godišnjeg odmora, puni elana i energije, a nakon nekoliko dana vam stiže pošta iz Policijske uprave Zadarske, a vi ste bili na godišnjem odmoru u Istri. Sigurno je prva pomisao bila da su u policiji napravili neku grešku te slučajno vama poslali nečiju tuđu prometnu kaznu.

Ništa bez ljudskog faktora

Ubrzo nakon toga slijedi i 'hladan tuš', jer riječ je o prometnom prekršaju koji ste ipak učinili sami, iako ne na području Zadra, već recimo Rijeke, Splita, Osijeka, Ludbrega ili pak Zagreba, odnosno Zaboka. Pa u čemu je onda kvaka?! Naime, svakako policijska postaja koja raspolaže s fiksnim kamerama za snimanje prometnih prekršaja, samostalno obavlja obradu zabilježenih prekršaja. Kako to izgleda i sam sam se imao prilike uvjeriti u suradnji s djelatnicima I. postaje prometne policije PU Zagrebačke, popularne Heinzelove u Zagrebu. Moji domaćini bili su Drago Bukovčak, pomoćnik načelnika te Tomislav Trgovac koji su mi pobliže opisali kako sve to izgleda.

Svaka policijska postaja na čijem su području postavljene fiskne kamere zadužena je i za obradu snimljenih prekšitelja Ivan Cvetković

Znači, I. postaja prometne policije PU Zagrebačke zadužena je za osam lokacija na kojima se nalaze fiksne kamere za nadzor brzine kretanja - riječ je o starijim uređajima Gatso RS-GS11 ili pak novijima Gatso T serije RT4. Nakon što kamera snimi vozilo u prekršaju izrađuje se i pohranjuje fotografija koja pored samog vozila bilježi i datum, vrijeme, redni broj slike, traku u kojoj se vozilo nalazi, izmjerenu brzinu, ograničenje koje je propisano na tom dijelu prometnice, GPS lokaciju i adresu, tko je uređaj postavio... Gomila podataka koja može ovisiti o tome o kojem je uređaju riječ. I dok noviji uređaj odmah povezuje registarsku oznaku s ostalim podacima o vozilu, kod starijih je to potrebno odraditi 'ručno'.

Obavijesti o počinjenom prekršaju

Kamere sve te fotografije u dogovorenom intervalu šalju na centralni sustav Operativne evidencije prekršaja, gdje kasnije djelatnici iste i obrađuju. Naravno, moguće je da ponekad dođe do greške u komunikaciji, pa fotografije ne stignu u Operativnu evidenciju prekršaja, ali to ne znači da su ti podaci o učinjenim prekršajima i nestali. Naime, tada djelatnici, koji su ovlašteni za to, mogu sami doći do lokacije s koje nisu pristigle fotografije te WiFi vezom 'pokupiti' navedene podatke.

U svakom slučaju, za to zaduženi djelatnik otvara svaku stavku, odnosno svaku fotografiju i provjerava da li sadrži sve potrebne informacije. Naime, iako mnogi smatraju kako fiksne kamere kad snime vozilo u prekršaju pri tome aktiviraju i bljeskalica, pa se u tom trenutku i uoči da su snimljeni, to i nije tako. Ove kamere uopće ne koriste bljeskalice i ne znate kad ste snimljeni, dok ne dobijete 'čestitku'. Ipak, može se dogoditi da neki vanjski utjecaj onemogući snimanje registarske oznake. To može biti ili zbog toga što je zasmetalo neko drugo vozilo ili pak zato što recimo sunčeve zrake budu pod takvim kutem da stvaraju refleksiju. Usto, djelatnik zadužen za obradu ovih prekršaja na osnovu snimljene fotografije zbog prekoračenja brzine može vidjeti i je li vozač koristio sigurnosni pojas ili pak mobilni uređaj u vožnji, pa proširiti broj prekršaja u kojima je snimljen. Nakon što se utvrdi da raspolažu sa svim potrebnim informacijama, slučaj se smatra aktivnim, a nakon odobrenja nadzorne osobe kreće se u slanje Obavijesti o počinjenom prekršaju. Eee, a tu dolazimo do one situacije s početka teksta i priče oko Zadra. Naime, printanje i slanje obavlja se za sve policijske postaje upravo u Zadru.

Ovako izgleda snimljena fotografija vozila u prekršaju Ivan Cvetković

Još prije nešto više od tri godine u Zadru je otvoreno Centralno ispisno mjesto prekršajnog postupka, a kao dio Policijske uprave zadarske. Naime, ova investicija veća od pola milijuna eura tijekom 2021. godine znači da se na jednom mjestu ispisuju, kuvertiraju i otpremaju pošiljke vezane uz procesuiranje utvrđenih prekršaja svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova. Osim centralnog ispisa ovim je sustavom omogućena i otprema pošte s jednog mjesta. Ipak, dostavnica o primitku pošiljke vraća se onoj policijskoj postaji koja je izdala obavijest, odnosno nalog o prekršaju te je nadležna za daljnje postupanje.

Može i 'u pola cijene'

Nakon što vam stigne Obavijesti o počinjenom prekršaju vlasniku vozila se ostavlja mogućnost da odmah i plati kaznu, bez da daje podatke o vozaču koji je prekršaj počinio. Naravno, to je moguće za prekršaje koji nemaju dodatne konzekvence poput negativnih prekršajnih bodova ili pak oduzimanja vozačke dozvole. Riječ je o prekoračenju brzine za do 20 km/h u naseljenim odnosno do 50 km/h izvan naseljenih mjesta. Dobra je stvar što se u slučaju plaćanje propisane kazne u roku od tri dana može platiti samo pola kazne. Recimo, kazna za prekoračenje brzine u naselju od 10 do 20 km/h je 60 eura, kolika je i za prekoračenje od 10 do 30 km/h van naselja, a u roku tri dana može se platiti 'samo' 30 eura.

Pored činjenice da vlasnik vozila po primitku Obavijesti o počinjenom prekršaju može za neke prekršaje odmah platiti i kaznu, može i samo dati podatke o vozaču koji je u navedeno vrijeme upravljao vozilom. Te podatke obavezno je dati kad je riječ i o prekršajima koji imaju i dodatne kazne poput negativnih prekršajnih bodova ili pak oduzimanja vozačke dozvole. U tom slučaju, kad se utvrdi tko je upravljao vozilom, istom se šalje Prekršajni nalog, a u kojem se jasno navodi o kojem je prekršaju riječ te kakva je kazna.

Sve je više kamera za nadzor brzine na domaćim prometnicama Ivan Cvetković

I dok neke policijske postaje imaju nekoliko kamera, ima ona onih koje imaju i tek po jednu. Naravno, to im omogućava i veću ažurnost, tako nije rijetkost da od počinjenja prometnog prekršaja pa do stizanja Obavijesti o počinjenom prekršaju na adresu vlasnika vozila prođe i manje od 14 dana. Naravno, ima i slučajeva kad to bude i mjesec, dva... Valja imati na umu informaciju kako je zastara od počinjenja prekršaja pa do pokretanja postupka čak tri godine. To je 'lagano' kad vozilom upravlja samo jedan vozač, no kada je riječ o više vozača, problem je i za nekoliko tjedana prisjetiti se tko je u navedeno vrijeme upravljao vozilom, a kamoli za godinu, dvije...

Davno prije mnogi su u ovakvim slučajevima išli na osporavanje fotografija, kako izmjerena brzina nije njihova, već od nekog drugog vozila… Spominjala se i ispravnost uređaja za mjerenje brzina, odnosno kamera, ali danas se na svakoj fotografiji zapisuje i podatak o ovjernici, odnosno potvrdi o baždarenosti uređaja… U prijevodu - teško je očekivati da uz sadašnju tehnologiju snimanja možete osporiti zabilježbu prekršaja, odnosno fotografiju. U svakom slučaju, najbitnije je uvijek poštivati prometne propise, a nakon čega nema bojazni hoće li vam na kućnu adresi stići bijela kuverta iz Zadra.