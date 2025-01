Velika Britanija ove će godine uvesti digitalne vozačke dozvole

Ove će godine građani Velike Britanije vrlo vjerojatno dobiti mogućnost svoje vozačke dozvole pohraniti u mobitel, a one će u tom digitalnom obliku biti službeno prihvaćene kao legalni dokument. Vlada bi projekt digitalizacije u tom segmentu trebala objaviti ovih dana, no britanski mediji već su doznali pojedinosti oko njegovog lansiranja i korištenja.

Oni navode da će projekt biti realiziran tijekom godine, čime bi vrlo brzo pedesetak milijuna ljudi trebalo dobiti mogućnost, ne i obvezu, digitalizacije svojih osobnih dokumenata. Vozačka će se dozvola pohranjivati u službenu aplikaciju nacionalnih vlasti Gov.uk, koja će biti također lansirana uskoro.

I vozačka i osobna

Osim kao dokaz o položenom vozačkom ispitu digitalna će vozačka dozvola služiti i kao zamjena za osobnu iskaznicu. Shodno tome, Britanci će se moći samo s mobitelom i vozačkom dozvolom pohranjenom u njemu ukrcati na domaće letove, dokazati da su punoljetni prilikom kupovine alkohola ili pak na biračkom mjestu kad požele glasati na izborima.

Korištenje digitalne će vozačke dozvole biti dobrovoljno, a one fizičke i dalje će se izdavati. Sustav će biti otvoren i vanjskim pružateljima usluga, pa će tako, primjerice, trgovci moći integrirati prepoznavanje dokumenata u svoje samoposlužne blagajne te na taj način pojednostaviti provjeru dobi kupaca, u slučajevima kad je to zakonom propisano.

U Velikoj Britaniji, zanimljivo, nitko nije obavezan posjedovati osobnu iskaznicu, pa je tako vozačka dozvola mnogima postala glavni dokument. Čak niti nju Britanci ne moraju imati uz sebe dok upravljaju vozilima, ali je moraju pokazati ako ih to policija zatraži – no čak i za to imaju rok od sedam dana. Po novome, moći će se u potpunosti osloniti samo na dokument u mobitelu, koji većina ionako uvijek nosi sa sobom.

Europska unija također će uskoro početi s digitalizacijom vozačkih dozvola u sklopu uvođenja Europskog digitalnog identiteta. Planovi su da se to obavi u narednim godinama, postupno i sporo kako to s europskom administracijom obično biva. Dan kada će britanske dozvole u mobitelu biti priznate u EU i obratno, iz tog razloga vjerojatno nije još na obzoru.