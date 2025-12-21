Kako pravilno oprati automobil?

Ulaganje malo vremena u pravilno ručno pranje ne samo da će vaš automobil održati čistim, već će dugoročno sačuvati vrijednost i ljepotu njegovog laka

Većina vlasnika automobila vjeruje da su ogrebotine i oštećenja laka neizbježna posljedica svakodnevne upotrebe. Istina je, međutim, da najveći broj finih ogrebotina i takozvanih "swirl" tragova vidljivih na suncu, nastaje upravo tijekom pranja i sušenja.

Način na koji dodirujemo lak, bilo da se radi o spužvi, rukavici ili krpi za sušenje, izravno utječe na njegovu dugovječnost i izgled. Iako su automatske autopraonice primamljive zbog svoje brzine, preuzimanje kontrole nad cijelim procesom kroz pravilno ručno pranje jedini je siguran put do besprijekornog i dugotrajnog sjaja.

Priprema i ispravna tehnika

Ključ uspješnog i sigurnog pranja leži u pripremi. Uvijek perite automobil u hladu ili tijekom hladnijeg dijela dana, poput ranog jutra ili kasnog poslijepodneva. Pranje na izravnom suncu ili dok je limarija vruća uzrokovat će prebrzo sušenje šampona i vode, što neizbježno dovodi do tvrdokornih mrlja od kamenca.

Osnovna oprema čini razliku između profesionalnog rezultata i novih oštećenja. Trebat će vam dvije kante, idealno s umetcima koji zadržavaju prljavštinu na dnu, kvalitetan pH-neutralan auto šampon, mekana rukavica za pranje od mikrofibre te nekoliko čistih i upijajućih ručnika za sušenje, također od mikrofibre. Izbjegavajte korištenje spužvi koje samo guraju prljavštinu po površini i deterdženata za suđe koji agresivno uklanjaju zaštitni sloj voska s laka.

Sam proces pranja treba slijediti logičan redoslijed. Započnite temeljitim ispiranjem cijelog vozila kako biste uklonili što više nevezane prljavštine i prašine. Nakon toga, posvetite se kotačima, koji su najprljaviji dio vozila. Koristite zasebnu kantu i četke za njih kako kočiona prašina i gruba nečistoća ne bi završile na osjetljivom laku karoserije.

Za pranje karoserije primjenjuje se metoda dvije kante, najvažnija tehnika za sprječavanje ogrebotina. U jednoj kanti nalazi se otopina šampona, a u drugoj čista voda. Nakon što operete jedan dio automobila, rukavicu prvo isperite u kanti s čistom vodom kako biste s nje uklonili prljavštinu, a tek onda je ponovno uronite u kantu sa šamponom. Uvijek perite od vrha prema dolje, u ravnim, preklapajućim pokretima, nikada kružno, jer takvi pokreti stvaraju vidljive swirlove.

A što je sa samoposlužnim autopraonicama?

Ako nemate dvorište za oprati auto, vjerojatno ćete otići do obližnje samoposlužne autopraonice. Ako se koriste pravilno, one mogu biti relativno sigurna opcija, no zahtijevaju određenu dozu opreza. Preporučeni redoslijed pranja započinje temeljitim ispiranjem vozila vodom pod tlakom ili nanošenjem aktivne pjene, čija je uloga omekšati i otpustiti prljavštinu s površine. Nakon što pjena odstoji nekoliko minuta, automobil je potrebno ponovno isprati kako bi se uklonila većina nečistoća prije bilo kakvog kontakta s lakom.

Sada na red dolazi program pranja. Takve autopraonice najčešće imaju ručnu četku kroz koju "izvire" šampon, ali nju svakako ne preporučujemo koristiti. Iako se često ispire, ta četka redovito dolazi u kontakt s pijeskom i grubim česticama koje mogu uzrokovati vidljive ogrebotine. Radije odaberite klasični, ručni program pranja sa šamponom i operite automobil.

Završni programi s voskom također zahtijevaju dozu skepticizma - voskovi u samoposlužnim praonicama najčešće su slabije kvalitete, kratkog trajanja i često ostavljaju masni film na laku, bez stvarne zaštite. I njega preporučamo preskočiti. Kao i kod svakog pranja, proces treba završiti temeljitim ispiranjem kako bi se uklonili svi ostaci kemikalija prije sušenja.

Foto: Unsplash

Sušenje i dilema automatskih praonica

Što se tiče sušenja, ono je jednako kritično kao i pranje. Ostavljanje automobila da se osuši na zraku rezultirat će mrljama od kamenca iz vode. Najsigurniji pristup je korištenje puhača zraka, poput onog za lišće, kako biste bez kontakta uklonili veći dio vode s površine, a posebno iz teško dostupnih mjesta poput retrovizora, rešetki i oko znaka proizvođača. Završno sušenje obavite čistim i suhim ručnikom od mikrofibre, nježnim tapkanjem ili povlačenjem ručnika po površini.

A što je pak s automatskim autopraonicama? Iako su praktične, one predstavljaju najveći rizik za lak vašeg vozila. Tunelske praonice s rotirajućim četkama ili tekstilnim trakama često su abrazivne i rijetko se čiste, što znači da prljavština s desetaka prethodnih vozila završava na vašem laku, uzrokujući teška oštećenja. Nešto sigurnija opcija su beskontaktne praonice koje koriste snažne kemikalije i vodu pod visokim tlakom. One su puno rjeđe kod nas, ali smanjuju rizik od mehaničkih oštećenja. No, njihove agresivne kemikalije mogu s vremenom oštetiti lak i ukloniti sve zaštitne premaze poput voska ili keramičke zaštite.