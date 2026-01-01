Kako sigurno voziti po snijegu i ledu

Zimski uvjeti predstavljaju izazov za vozače, ne samo za one neiskusne, već i za 'staru školu'

Zaleđene ceste, smanjena vidljivost i nepredvidivi uvjeti zahtijevaju ne samo potpuno ispravno vozilo, već i maksimalnu koncentraciju te poznavanje specifičnih tehnika vožnje. Iako su moderni automobili opremljeni naprednim sustavima poput ABS-a, kontrole stabilnosti (ESP), a neki imaju i pogone na sve kotače (AWD), oni ne mogu nadvladati zakone fizike. U konačnici, najvažniji sigurnosni element u vozilu i dalje ostaje vozač. Zato je ključno razumjeti kako se vozilo ponaša na skliskim podlogama i kako ispravno reagirati u kritičnim situacijama.

Priprema je pola posla

Prije nego što uopće krenete na put, nužno je adekvatno pripremiti vozilo. Osnova svega su kvalitetne zimske gume, koje su u Hrvatskoj zakonski obavezne na zimskim dionicama od 15. studenog do 15. travnja. Njihova smjesa ostaje mekana i na niskim temperaturama, osiguravajući znatno bolje prianjanje od ljetnih guma. Zakonski minimum dubine profila je četiri milimetra, no važno je znati da guma s manjom dubinom gubi svoja zimska svojstva.

Osim guma, provjerite stanje akumulatora jer niske temperature drastično smanjuju njegov kapacitet. Također, napunite spremnik tekućine za pranje stakla zimskom mješavinom koja se ne smrzava i temeljito očistite sav snijeg i led sa svih staklenih površina, krova i svjetala. Kretanje s neočišćenim vozilom nije samo neodgovorno, već i kažnjivo.

Umijeće vožnje na skliskom

Ključ sigurne vožnje u zimskim uvjetima je uglađenost. Svaki nagli pokret upravljačem, naglo kočenje ili dodavanje gasa može dovesti do gubitka prianjanja. Kretanje iz mjesta izvodite nježno kako biste smanjili okretni moment na kotačima i spriječili proklizavanje. Držite znatno veći razmak od vozila ispred, čak osam do deset sekundi, jer je zaustavni put na snijegu i do četiri puta duži, a na ledu i do 10 puta.

Kočite lagano i puno ranije nego inače, koristeći kočenje motorom (prebacivanjem u niži stupanj prijenosa) kad god je to moguće. U slučaju nužde, ako vaše vozilo ima ABS, potrebno je svom snagom stisnuti papučicu kočnice i ne puštati je. Osjetit ćete pulsiranje papučice, što je znak da sustav radi ispravno, a vi za to vrijeme upravljačem izbjegavajte prepreku.

Kako ispraviti zanošenje

Čak i najopreznijim vozačima može se dogoditi da vozilo proklizi. Najvažnije je ostati smiren i ne paničariti. Instinktivno pritiskanje kočnice najčešća je i najopasnija pogreška koja samo pogoršava situaciju. Postoje dva osnovna tipa zanošenja. Kod podupravljanja, prednji kotači gube prianjanje i automobil nastavlja ravno unatoč okretanju upravljača.

U tom slučaju, potrebno je smanjiti gas i lagano smanjiti zakret upravljača dok prednji kotači ponovno ne "uhvate" podlogu. Kod preupravljanja, stražnji dio vozila počinje "bježati" u stranu. Tada je ključno okrenuti upravljač u smjeru zanošenja stražnjeg dijela, takozvana "kontra". Ako stražnji dio klizi udesno, upravljač okrećete udesno. Pogled mora biti usmjeren tamo gdje želite ići, a ne prema prepreci. Budite spremni na to da će automobil, nakon ispravljanja, možda zanijeti i u suprotnu stranu, što će zahtijevati brze i smirene korekcije.

Valja napomenuti da pogon na sve kotače (AWD ili 4WD) pruža lažan osjećaj sigurnosti. Iako značajno pomaže pri ubrzanju i kretanju na uzbrdici, on nimalo ne poboljšava sposobnost kočenja ili skretanja. Zato oprez ostaje nužan bez obzira na vrstu pogona. Tijekom vožnje obratite pozornost i na trepćuću lampicu kontrole stabilnosti (ESP) na instrumentnoj ploči, ona je rano upozorenje da su kotači na rubu proklizavanja i znak da trebate smanjiti gas.