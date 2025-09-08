Kako pripremiti automobil za kišu, maglu i niže temperature

Jesen donosi promjenjive vremenske uvjete koji zahtijevaju posebnu pažnju vozača. Donosimo sveobuhvatan vodič s ključnim savjetima za pripremu vašeg vozila, od provjere guma i kočnica do sustava grijanja i svjetala

Autonet.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 06:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prijelaz iz bezbrižnih ljetnih dana u jesen donosi sa sobom paletu boja, ali i niz izazova za sve sudionike u prometu. Dani postaju kraći, jutra hladnija, a kiša i magla postaju gotovo svakodnevna pojava. Upravo zato, pravovremena i temeljita priprema automobila nije samo preporuka, već nužnost koja izravno utječe na sigurnost i udobnost vožnje. Zanemarivanje ključnih komponenti vozila u ovim uvjetima može dovesti do opasnih situacija na cesti, stoga je vrijeme da posvetite pažnju svom limenom ljubimcu.

Ključne provjere za kišne dane

Jesenske kiše neumoljivo ispiru prljavštinu i ulje nakupljeno na cestama tijekom sušnog razdoblja, stvarajući opasno sklisku podlogu. U takvim uvjetima, prva linija obrane vašeg vozila su gume. Redovita provjera dubine profila je imperativ, jer istrošene gume drastično povećavaju rizik od akvaplaninga i značajno produžuju zaustavni put.

Iako je zakonski minimum 1,6 mm, stručnjaci preporučuju zamjenu guma već kada se profil spusti ispod 3 mm. Jednako je važan i tlak zraka, koji treba provjeravati barem jednom mjesečno, jer nepropisno napuhane gume narušavaju stabilnost i performanse vozila. Vidljivost je drugi stup sigurnosti, a dotrajali brisači koji ostavljaju tragove ili proizvode buku predstavljaju ozbiljan rizik.

Provjerite metlice i po potrebi ih zamijenite te se pobrinite da uvijek imate dovoljno tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, po mogućnosti zimske varijante koja je otporna na niske temperature. Uz to, ne zaboravite na kočnice. Njihova besprijekorna ispravnost na mokrim i skliskim cestama je presudna. Bilo kakvi znakovi poput škripanja, vibracija ili osjećaja "mekane" papučice kočnice zahtijevaju hitan posjet servisu.

Čim metlice ostavljaju tragove, vrijeme je za zamjenu. 📷 Foto: Unsplash
Čim metlice ostavljaju tragove, vrijeme je za zamjenu. Foto: Unsplash

Esencijalni sustavi za hladnija jutra

S dolaskom hladnijih jutra, sustav grijanja i ventilacije prestaje biti samo pitanje komfora i postaje ključan sigurnosni element. Zamagljena stakla drastično smanjuju vidljivost, a ispravan sustav ventilacije najbrži je način za njihovo odmagljivanje. Prije polaska, usmjerite strujanje zraka na vjetrobransko staklo kako biste osigurali čisto vidno polje. Ako primijetite da grijanje radi slabije, uzrok može biti višestruk.

Najčešće se radi o niskoj razini rashladne tekućine (antifriza) ili neispravnom termostatu, koji može utjecati i na hlađenje motora. Problemi mogu ležati i u ventilatoru grijača ili začepljenoj jezgri grijača. Zanimljiv je i savjet stručnjaka da se grijanje ne pali odmah po pokretanju motora, već tek nakon što krenete, jer rad u mjestu može produžiti vrijeme zagrijavanja i potencijalno razrijediti motorno ulje.

Uz grijanje, adekvatna svjetlosna signalizacija je neophodna. Jesenske magle i tmurno vrijeme zahtijevaju da budete viđeni. Provjerite ispravnost svih svjetala i signalizacije te ih po potrebi podesite kako biste maksimalizirali svoju vidljivost i ne zasljepljivali druge vozače.

A što je s gumama?

Iako se ljetne gume mogu koristiti tijekom rane jeseni, ključni trenutak za promjenu dolazi kada se temperature zraka konstantno počnu spuštati ispod 7 °C. Na nižim temperaturama, ljetne gume gube elastičnost, postaju tvrđe i time gube optimalno prianjanje na podlogu, čak i kada je cesta suha. To je trenutak kada na scenu stupaju zimske gume, čija smjesa ostaje mekana i pruža znatno bolju trakciju i sigurnost.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog do 15. travnja. Zimske gume moraju imati minimalnu dubinu profila od 4 mm i nositi oznaku snježne pahuljice. Cjelogodišnje gume mogu biti kompromisno rješenje, no važno je znati da one nikada ne pružaju performanse kao specijalizirane ljetne, odnosno zimske gume u ekstremnim uvjetima. Prilikom zamjene, provjerite gume na oštećenja i pukotine, a ako vaše vozilo ima sustav za nadzor tlaka (TPMS), ne zaboravite ga ponovno kalibrirati.

Za sigurnost vožnje u kišnim uvjetima važne su dobre gume. 📷 Foto: Unsplash
Za sigurnost vožnje u kišnim uvjetima važne su dobre gume. Foto: Unsplash

Dodatni, ali ne i manje važni savjeti

Osim navedenih ključnih provjera, postoji još nekoliko detalja koji čine razliku. Hladna jutra predstavljaju velik napor za akumulator, stoga je preporučljivo jednom godišnje provjeriti njegovo stanje u specijaliziranom servisu. Također, povećana vlažnost zraka i sol na cestama ubrzavaju proces korozije.

Popravite sva oštećenja laka i karoserije te razmislite o nanošenju zaštitnog sloja na podvozje. Redovito pranje automobila uklonit će nakupljenu prljavštinu i agresivne tvari koje mogu oštetiti lak i potaknuti hrđanje.

Proaktivnim pristupom i redovitim održavanjem osigurat ćete da vas promjenjivi jesenski uvjeti ne iznenade. Ulaganje malo vremena u pripremu vozila višestruko se isplati kroz sigurniju, ugodniju i pouzdaniju vožnju tijekom cijele sezone.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi