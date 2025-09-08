Kako pripremiti automobil za kišu, maglu i niže temperature

Jesen donosi promjenjive vremenske uvjete koji zahtijevaju posebnu pažnju vozača. Donosimo sveobuhvatan vodič s ključnim savjetima za pripremu vašeg vozila, od provjere guma i kočnica do sustava grijanja i svjetala

Prijelaz iz bezbrižnih ljetnih dana u jesen donosi sa sobom paletu boja, ali i niz izazova za sve sudionike u prometu. Dani postaju kraći, jutra hladnija, a kiša i magla postaju gotovo svakodnevna pojava. Upravo zato, pravovremena i temeljita priprema automobila nije samo preporuka, već nužnost koja izravno utječe na sigurnost i udobnost vožnje. Zanemarivanje ključnih komponenti vozila u ovim uvjetima može dovesti do opasnih situacija na cesti, stoga je vrijeme da posvetite pažnju svom limenom ljubimcu.

Ključne provjere za kišne dane

Jesenske kiše neumoljivo ispiru prljavštinu i ulje nakupljeno na cestama tijekom sušnog razdoblja, stvarajući opasno sklisku podlogu. U takvim uvjetima, prva linija obrane vašeg vozila su gume. Redovita provjera dubine profila je imperativ, jer istrošene gume drastično povećavaju rizik od akvaplaninga i značajno produžuju zaustavni put.

Iako je zakonski minimum 1,6 mm, stručnjaci preporučuju zamjenu guma već kada se profil spusti ispod 3 mm. Jednako je važan i tlak zraka, koji treba provjeravati barem jednom mjesečno, jer nepropisno napuhane gume narušavaju stabilnost i performanse vozila. Vidljivost je drugi stup sigurnosti, a dotrajali brisači koji ostavljaju tragove ili proizvode buku predstavljaju ozbiljan rizik.

Provjerite metlice i po potrebi ih zamijenite te se pobrinite da uvijek imate dovoljno tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, po mogućnosti zimske varijante koja je otporna na niske temperature. Uz to, ne zaboravite na kočnice. Njihova besprijekorna ispravnost na mokrim i skliskim cestama je presudna. Bilo kakvi znakovi poput škripanja, vibracija ili osjećaja "mekane" papučice kočnice zahtijevaju hitan posjet servisu.

Čim metlice ostavljaju tragove, vrijeme je za zamjenu. Foto: Unsplash

Esencijalni sustavi za hladnija jutra

S dolaskom hladnijih jutra, sustav grijanja i ventilacije prestaje biti samo pitanje komfora i postaje ključan sigurnosni element. Zamagljena stakla drastično smanjuju vidljivost, a ispravan sustav ventilacije najbrži je način za njihovo odmagljivanje. Prije polaska, usmjerite strujanje zraka na vjetrobransko staklo kako biste osigurali čisto vidno polje. Ako primijetite da grijanje radi slabije, uzrok može biti višestruk.

Najčešće se radi o niskoj razini rashladne tekućine (antifriza) ili neispravnom termostatu, koji može utjecati i na hlađenje motora. Problemi mogu ležati i u ventilatoru grijača ili začepljenoj jezgri grijača. Zanimljiv je i savjet stručnjaka da se grijanje ne pali odmah po pokretanju motora, već tek nakon što krenete, jer rad u mjestu može produžiti vrijeme zagrijavanja i potencijalno razrijediti motorno ulje.

Uz grijanje, adekvatna svjetlosna signalizacija je neophodna. Jesenske magle i tmurno vrijeme zahtijevaju da budete viđeni. Provjerite ispravnost svih svjetala i signalizacije te ih po potrebi podesite kako biste maksimalizirali svoju vidljivost i ne zasljepljivali druge vozače.

A što je s gumama?

Iako se ljetne gume mogu koristiti tijekom rane jeseni, ključni trenutak za promjenu dolazi kada se temperature zraka konstantno počnu spuštati ispod 7 °C. Na nižim temperaturama, ljetne gume gube elastičnost, postaju tvrđe i time gube optimalno prianjanje na podlogu, čak i kada je cesta suha. To je trenutak kada na scenu stupaju zimske gume, čija smjesa ostaje mekana i pruža znatno bolju trakciju i sigurnost.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog do 15. travnja. Zimske gume moraju imati minimalnu dubinu profila od 4 mm i nositi oznaku snježne pahuljice. Cjelogodišnje gume mogu biti kompromisno rješenje, no važno je znati da one nikada ne pružaju performanse kao specijalizirane ljetne, odnosno zimske gume u ekstremnim uvjetima. Prilikom zamjene, provjerite gume na oštećenja i pukotine, a ako vaše vozilo ima sustav za nadzor tlaka (TPMS), ne zaboravite ga ponovno kalibrirati.

Za sigurnost vožnje u kišnim uvjetima važne su dobre gume. Foto: Unsplash

Dodatni, ali ne i manje važni savjeti

Osim navedenih ključnih provjera, postoji još nekoliko detalja koji čine razliku. Hladna jutra predstavljaju velik napor za akumulator, stoga je preporučljivo jednom godišnje provjeriti njegovo stanje u specijaliziranom servisu. Također, povećana vlažnost zraka i sol na cestama ubrzavaju proces korozije.

Popravite sva oštećenja laka i karoserije te razmislite o nanošenju zaštitnog sloja na podvozje. Redovito pranje automobila uklonit će nakupljenu prljavštinu i agresivne tvari koje mogu oštetiti lak i potaknuti hrđanje.

Proaktivnim pristupom i redovitim održavanjem osigurat ćete da vas promjenjivi jesenski uvjeti ne iznenade. Ulaganje malo vremena u pripremu vozila višestruko se isplati kroz sigurniju, ugodniju i pouzdaniju vožnju tijekom cijele sezone.