Poljak Miko Marczyk ERC prvak, Jonu Armstrongu Croatia Rally 2025

Trećim mjestom na Croatia Rallyju 29-godišnji Miko Marczyk postao je ukupni prvak FIA Europskog Rally prvenstva za ovu sezonu, a Jon Armstrong pobjednik je ovogodišnjeg Croatia Rallyja

Croatia Rally 2025. donio je uzbudljivu završnicu sezone Europskog rally prvenstva (ERC), s dramom, promjenjivim vremenskim uvjetima i borbom za svaku sekundu na zahtjevnim cestama oko Zagreba.

Irac Jon Armstrong (M-Sport-Ford World Rally Team) odvozio je gotovo savršenu utrku i zasluženo slavio pobjedu na ERC Croatia Rallyju 2025. u svojoj Ford Fiesti Rally2. Nakon što je pobijedio na četiri od šest subotnjih brzinskih ispita, Armstrong je u nedjelju zadržao mirnoću i preciznost unatoč teškim, kišnim uvjetima. Završio je s prednošću od 45,7 sekundi ispred iskusnog Norvežanina Madsa Østberga (Citroën C3 Rally2), koji je u Hrvatskoj obilježio svoj 300. rally u karijeri.

Treće mjesto osvojio je Miko Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2, Michelin), čime je potvrdio svoj najveći uspjeh u karijeri – osvajanje naslova europskog prvaka. Poljak je vozio pametno i kontrolirano, posebice nakon što je njegov glavni konkurent Andrea Mabellini (Škoda, Pirelli) odustao u subotu nakon izlijetanja na četvrtom brzincu.

Jon Armstrong Uroš Modlic / Croatia Rally

Odluka o prvaku

Trećim mjestom na Croatia Rallyju, 29-godišnji Miko Marczyk postao je ukupni prvak FIA Europskog Rally prvenstva prvak 2025. godine, ostvarivši povijesni uspjeh za poljski autosport. To je prvi ERC naslov za Poljsku nakon Kajetana Kajetanowicza (2015.–2017.), a Marczyk se time pridružio legendama Krzysztofu Hołowczycu i Sobiesławu Zasadi kao četvrti Poljak u povijesti koji je osvojio najstarije međunarodno rally prvenstvo na svijetu.

Miko Marczyk i tim Matija Mikulec / Croatia Rally

Marczyk je ove sezone pokazao izvanrednu konstantnost – pet puta završio je na postolju u osam utrka i nijednom nije bio gori od sedmog mjesta. Nakon odustajanja Mabellinija u Hrvatskoj, uspio se na nedjeljnim kišnim brzincima u Krapinsko-zagorskoj županiji probiti sa šestog na treće mjesto ukupnog poretka te osigurati naslov sa šest bodova više od Jona Armstronga.

ERC Croatia Rally 2025. završilo je 35 posada, među kojima i svih pet hrvatskih koje su nastupile. Eris Marotti osvojio je drugo mjesto u Masters kategoriji sa suvozačicom Aleksandrom Devunić u Škodi Fabiji R5. U ukupnom su poretku bili 28., odmah do Martina i Dore Ravenščak (Ford Fiesta Rally3). Slijedili su Luka Latinović i Matija Labaš (Renault Clio Rally4), Dario Merlić i Danijel Radovanić (Peugeot 208 Rally4) te Jan Pokos i Vili Ošlaj (Ford Fiesta Rally3).

Miko Marczyk Uroš Modlic / Croatia Rally

"Ova prestižna manifestacija zaokružit će uzbudljivu sezonu 2025., a činjenica da se dodjela održava upravo u Zagrebu dodatno potvrđuje sve veći značaj Croatia Rallyja i Hrvatske na međunarodnoj rally sceni", istaknuo je predsjedsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rally-a Daniel Šaškin.