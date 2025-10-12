Škoda Fabia 130 – najbrži model Fabije donosi relijaški duh na cestu

Škoda je predstavila posebno ograničeno izdanje inspirirano relijem: Fabia 130, temeljena na opremi Monte Carlo, donosi 130 kW, dorađeni mjenjač i sportski dizajn, a u prodaju će krajem godine

Autonet.hr nedjelja, 12. listopada 2025. u 06:05

Škoda je, pomalo iznenađujuće u eri elektrifikacije i modernizacije game, predstavila novu verziju svojeg popularnog modela Fabia, nazvanu Fabia 130. Ovdje se ne radi o novom vozilu, već tek o posebnom izdanju, ali onome koje spaja praktičnost serijskog automobila s performansama i estetikom inspiriranom uspješnim rally modelom Fabia RS Rally2. Temeljena na paketu opreme Monte Carlo, nova izvedba donosi značajna poboljšanja usmjerena na sportsko iskustvo u svakodnevnoj vožnji. Oznaka 130 posveta je 130. rođendanu marke.

Najbrža Fabia ikad

Najvažnija promjena nalazi se ispod haube. Poznati benzinski motor 1.5 TSI dorađen je kako bi isporučio dodatnih 20 kW, čime ukupna snaga doseže 130 kW (177 KS). Iako je najveći okretni moment ostao na 250 Nm, sada je dostupan u širem rasponu okretaja, što motoru daje oštriji karakter i brži odaziv na gas. Poboljšan je i sedmerostupanjski DSG mjenjač s dvostrukom spojkom, koji zahvaljujući optimizaciji nudi brže "šaltanje". Fabia 130 tako ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde i postiže maksimalnu brzinu od 228 km/h, čime postaje najbrži serijski model Fabije u povijesti.

Kako bi se nosila s povećanom snagom, Fabia 130 preuzima sportsko podvozje iz izvedbe Monte Carlo, koje je spušteno za 15 milimetara te donosi bolju stabilnost i preciznost u zavojima. Upravljački sustav dodatno je podešen za dinamičniji osjećaj u vožnji. Unutar infotainment sustava vozačima su dostupne nove opcije: sustav kontrole proklizavanja (ASR) moguće je u potpunosti deaktivirati, dok način rada ASR Sport dopušta kasnije intervencije sustava za elektroničku stabilnost (ESC), čime se entuzijastima omogućuje istraživanje granica mogućnosti automobila (na zatvorenoj stazi, napominju iz Škode).

Mnogi sportski detalji

Sportski duh vidljiv je i na vanjskom dizajnu. Automobil se ističe novim produžetkom prednjeg branika, stražnjim spojlerom te 18-inčnim naplatcima u tamnoj izvedbi. Dinamičan karakter dodatno naglašavaju zatamnjena Bi-LED prednja svjetla, crveno obojene kočione čeljusti i crni detalji na stražnjem dijelu vozila. Cjelokupan dojam zaokružuju dvostruki završeci ispušnog sustava, a kupcima će na raspolaganju biti četiri metalik boje karoserije: bijela, plava, crvena i crna.

Inspiracija motorsportom nastavlja se i u unutrašnjosti vozila. Putnike na prednjim sjedalima dočekuju sportska sjedala s integriranim naslonima za glavu. Armaturna ploča i paneli vrata ukrašeni su srebrnim dekorativnim umetcima, a poseban detalj su i ukrasne letvice na pragovima s logotipom "Fabia 130".

Fabia 130 proizvodit će se u ograničenom broju primjeraka, a prve isporuke kupcima zakazane su za prosinac ove godine. Prema prvim službenim podacima, kombinirana potrošnja goriva iznosit će između 5,5 i 5,6 l/100 km. Cijena nije objavljena.



