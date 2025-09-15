U Hrvatskoj pada odluka o europskom rally prvaku

Europsko prvenstvo u reliju početkom listopada stiže u kontinentalnu Hrvatsku, a u našoj će zemlji biti okrunjen ovogodišnji prvak, nakon Power Stagea koji se održava u Kumrovcu

Europsko prvenstvo u reliju vraća se u Hrvatsku nakon više od dvanaest godina, uoči povratka Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) koje je već potvrđeno za travanj sljedeće godine. Ove sezone ERC u Hrvatsku donosi dramatičnu borbu za vrh poretka: Mikołaj Marczyk iz Poljske vodi sa 146 bodova, no Talijan Andrea Mabellini je odmah iza njega sa 131, dok treće mjesto drži Jon Armstrong sa 113 bodova. Ova tijesna borba dodatno pojačava očekivanja od nadolazećih brzinskih ispita na hrvatskim cestama.

Od 3. do 5. listopada

Ceremonijalnim startom u petak, 3. listopada u 18 sati, ispred poslovne zgrade Ine na križanju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca, službeno počinje ERC Croatia Rally 2025 – završnica Europskog prvenstva u reliju. Ljubitelji automobilizma moći će tamo uživo pozdraviti svoje favorite, fotografirati se s njima, dobiti autograme i ispratiti ih na dionice diljem kontinentalne Hrvatske, gdje će se odlučivati o europskom prvaku.

Prvi doživljaj moći rally bolida gledatelji će imati već u petak, 3. listopada na kvalifikacijskom brzincu, a potom i na službenom slobodnom treningu – tzv. shakedownu, koji donose uvod u vikend pun brzine i adrenalina. Subota, 4. listopada rezervirana je za šest zahtjevnih brzinskih ispita na atraktivnim lokacijama: Krašić, Sošice, Hartje, Stojdraga, Breganica i Smerovišće.

Dan kasnije, u nedjelju 5. listopada, akcija se seli u srce Hrvatskog zagorja. Vozači će odmjeriti snage na četiri dionice u okolici Velikog Trgovišća, Klanjca, Zagorskih Sela i Kumrovca. Posebna poslastica bit će Power Stage u Kumrovcu, na kojem se osvajaju dodatni bodovi, a upravo ovdje će biti proglašen i pobjednik ERC Croatia Rallyja 2025.

Svečana dodjela nagrada održat će se u Zagrebu, ispred poslovne zgrade Ine, u nedjelju 5. listopada s početkom u 15:45 sati, dok će istog dana u večernjim satima (od 20 sati) prostor Petog kupea biti domaćin velike završnice ERC sezone i službenog proglašenja europskog rally prvaka.

"ERC Croatia Rally donosi vrhunski sportski spektakl, a istodobno potvrđuje Hrvatsku kao jednu od najatraktivnijih rally destinacija u Europi. Ovo natjecanje nije samo prilika za uživanje u automobilističkim uzbuđenjima, već i snažna platforma za promociju Hrvatske, njezinih destinacija i sporta u cjelini", izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora ERC Croatia Rallyja.

Na službenoj stranici Croatia Rallyja dostupni su zemljovidi svih deset brzinskih ispita koji se voze 4. i 5. listopada.