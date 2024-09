Švedski Volvo je dugo sinonim za sigurnost visoke razine, koju sada kroz povezivost nudi i drugima

Nama u Europi ponekad je nešto teže dokučiti koliko su pojedini kineski proizvođači automobila veliki i značajni. Tako je Geely Holding Group (kojoj pripadaju Volvo i Lynk & Co) početkom godine objavio kako je uspješno lansirao 11 satelita u niskoj orbiti oko Zemlje. To je njegova druga misija u okviru inicijative za poboljšanje točnosti navigacije za autonomna vozila. Sateliti su lansirani iz lansirnog centra za satelite Xichang u jugozapadnoj provinciji Sečuan. Geely je objavio planove za povećanje svoje satelitske prisutnosti uz plan od 72 satelita do 2025. godine. Pored toga dugoročni cilj je uspostavljanje mreže od čak 240 satelita. Prvo lansiranje obavljeno je prije dvije godine.

Geely satelitska mreža pored pružanja visoko precizne podrške za određivanje položaja samovozećih automobila služi i različitim komercijalnim funkcijama, uključujući povezivost namijenjenu sektoru zabavne elektronike. Posljednje lansirani sateliti uključuju mogućnosti daljinskog detektiranja pomoću umjetne inteligencije i nude jasne slike visoke rezolucije dosega od 1 do 5 metara. U Geelyju su svjesni kako je 'integracija zrakoplovne i svemirske, automobilske industrije uz informacijske i komunikacijske industrije postala neizostavan trend.'