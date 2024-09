Brend Lynk & Co s modelom 01 započinje proboj na regionalnom tržištu

Kineski proizvođači automobila sve su češća pojava i na domaćem tržištu, a među njima od nedavno kupcima se nudi globalna marka Lynk & Co, Radi se o vozilu koje je nastala kao rezultat suradnje Geely Auto Group i Volvo Carsa

Kineski proizvođači automobila sve su češća pojava i na domaćem tržištu. To postaje naša svakodnevica, a ovisno o brendu svatko odabire svoju strategiju proboja. Geely Auto Group već je niz godina vlasnik švedskog Volva, a kroz to vlasništvo i suradnju nastale su i neke druge marke i modeli vozila. Danas globalna marka Lynk & Co, nastala je kao rezultat suradnje Geely Auto Group i Volvo Carsa.

Stvorena je kako bi zadovoljila potrebe i zahtjeve nove generacije globalno povezanih korisnika. Po nekim svojim načelima Lynk & Co predstavlja izazov tradicionalnoj automobilskoj industriji. Pored vlastitog dizajnerskog smjera, ova vozila donose novu eru rješenja mobilnosti.

Prema navodima samog proizvođača, Lynk & Co je marka dizajnirana i projektirana u Švedskoj, a proizvedena u Geelyjevim modernim tvornicama u Kini. Za sada je tu jedan model 01, koji dijeli tehnološka rješenja, poput motora i platforme, s vozilima Volvo i Geely.

Od osnutka Lynk & Co je isporučio više od 600 tisuća vozila, a u Europi se Lynk & Co prvi put predstavio s novim pristupom. Tako je pripremio inovativni poslovni model na sedam tržišta s Lynk & Co klubovima i pop-up centrima u Njemačkoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj, Italiji i Francuskoj. Korisnici su imali priliku za iznimno povoljne iznose unajmiti vozilo.

Početkom ove godine krenuli su širenjem na 12 novih europskih tržišta, a za što su odabrali novog partnera. Naime, za ovu operaciju odabrana je SEEAG grupa, i to kao uvoznik i distributer za Jugoistočnu Europu. SEEAG je etablirana grupa automobilskih tvrtki s desetljećima iskustva u području uvoza, distribucije, veleprodaje i maloprodaje vozila i rezervnih dijelova.

Ovo strateško partnerstvo sklopljeno je nakon pomnog istraživanja tržišta i analiziranja brojnih tvrtki, potencijalnih nositelja zahtjevnog nastupa s novim brendovima na regionalnom tržištu. Konačni odabir SEEAG grupe donio je mnoge prednosti, uključujući dijeljenje zajedničkih resursa, prodajne i servisne mreže.

Sukladno tome, nakon što je isporučio više od 50.000 vozila na sedam zapadnoeuropskih tržišta, Lynk & Co svoj izniman model 01 od nedavno predstavlja i na tržištima jugoistočne Europe. Nakon prvog otvaranja Lynk & Co centra u Ateni, slijede centri u Bukureštu, Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. U Zagrebu je model 01 moguće razgledati, pa i isprobati u Slavonskoj aveniji 46, a gdje se nalaze i centri vozila Volvo i Geely.

Lynk & Co 01 kompaktni je plug-in hibridni SUV crossover s vrhunskim značajkama koji pruža 75 km čiste električne vožnje. Pokreće ga plug-in hibridni motor koji čini 1,5-litreni turbo-benzinski motor od 132 kW te elektromotor od 60 kW. To daje najveću ukupnu snagu od 261 KS. Elektromotor se napaja iz baterije neto kapaciteta 14,1 kWh, a punjenje je putem 7,2 kW punjača. Model 01 ima deklariranu mješovitu potrošnju goriva od 1,0 l/100 km (WLTP), ubrzanje od 0 do 100 km/h za 8 sekundi te nisku emisiju CO2 od tek 24 g/km. Elektromotor se napaja iz baterije neto kapaciteta 14,1 kWh, a punjenje je putem 7,2 kW punjača. SUV vozilo dugačko 454,1 cm postavljeno je na vrlo dojmljive 20-colne alu naplatke s gumama 235/45 R20.

Lynk & Co 01 je napravljen prema jednostavnom konceptu - jedna razina opreme. Jedini odabir je boja. Tako se pored osnovne crne boje nudi nadoplata za atraktivnu plavu boju. Sve ostalo je isto. Putnička kabina donosi 12,3-inčnu digitalnu instrumentnu ploču te središnje smješten 12,7-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Telematski sustavi uvijek su povezani s internetom i oblakom vozila, omogućujući širok raspon povezanih funkcija. Tu je i bežično punjenje mobitela te Apple Car play i Android Auto povezivost. Panoramski krov doprinosi dojmu povećanja prostranosti putničke kabine.

Lynk & Co 01 dolazi uz jamstvo koje traje 4 godine ili 120.000 km i odnosi se na cijelo vozilo, dok se jamstvo za bateriju produljuje na čak 96 mjeseci.

Lynk & Co 01 Motor: benzinski redni trocilindraš, turbo Obujam: 1477 ccm Snaga: 132 kW / 180 KS pri 5500 okr/min Okretni moment: 265 Nm od 1500 do 4000 okr/min Snaga elektromotora: 60 kW Okretni moment elek.: 160 Nm Dužina x širina x visina: 454,1x185,7x169,4 cm Međuosovinski razmak: 273,4 cm Obujam prtljažnika: 466 / 1213 litra Električni doseg: 75 km Cijena: 46.990 eura

