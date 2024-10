Lynk & Co pripremio još jedan model za europsko tržište - 02

Prije koji mjesec pisao sam o novoj marki automobila koja je stigla i na naše tržište. Riječ je o Lynk&Co, a čiji prvi model na europskom tlu nosi naziv 01. Riječ je o plug-in hibridu, a koji je nastao kao kopija modela iz Volvo kuhinje. Riječ je o kopiji modela XC40, a koji se više ne nudi u plug-in verziji. Uskoro na europsko tlo dolazi još jedan model iz Lynk&Co ponude. Riječ je o modelu 02, a koji je ustvari kopija modela Z20, pod kojim se ovaj model prodaje u Kini. Riječ je o potpuno električnom modelu, crossover coupeu koji ima deklarirani doseg od 445 kilometara.

Dobro znamo kako je Volvo dio kineske Geely grupacije, pa je ustvari time i Lynk&Co ustvari dodatni kineski prodor na europsko tlo. Ipak vole oni istaknuti kako je ovaj model stvoren u globalnom dizajnerskom studiju Lynk&Co u Göteborgu. Navode kako je to model na kojem su korištena iskustva i informacije kupaca modela 01, a koji su o željenim značajkama davali povratne informacije. Navodno su dobili preko 6 tisuća povratnih poruka svojih korisnika.

Poznati svjetlosni potpis

Vanjski dizajn karakterizira dinamična silueta. Sprijeda su postavljena prepoznatljiva Lynk&Co LED prednja svjetla i svjetla za dnevnu vožnju koja emitiraju dinamične animacije 'dobro došli' i 'zbogom'. Prednja rešetka je minimalistička, dok donji dio automobila ima sjajno crne aktivne otvore na prednjem dijelu. Stražnji spojler poboljšava aerodinamiku, a u njemu su i stražnja svjetla.

Posljedica želja kupaca su navodno elementi iznenađenja. Tako se otvaranje otvora za punjenje baterije vozila odvija uz optimističnu poruku ‘We’ve got the power!’ (Imamo snagu!), dok se uz podizanje poklopca motora pokazuje znak ‘Nope, No Engine Here’ (Ne, ovdje nema motora). Tu je i ‘Hey Honk’. Ovaj novi prilagodljivi zvuk vozila donosi upozorenja koja komuniciraju s pješacima i drugim sudionicima u prometu. U testovima u stvarnom svijetu pješaci su smatrali da je ovakav sustav poželjnija alternativa tipičnom zvuku trube. No, bez obzira na to truba je i dalje dostupa, što i nije čudno s obzirom na to da bez nje teško da bi zadovoljili homologacijske propise.

Tek četiri boje

Svi modeli imat će panoramski krov bez dodatne naknade za metalik boju, a na odabir će biti crvena Techno Magenta, Crystal bijela, Gris siva te Cosmic plava. Nakon otvaranja vrata, vozači nailaze na poruku dobrodošlice 'Drive safe' na vratima. Dvoslojna ploča s instrumentima pomaknuta je prema naprijed kako bi se poboljšao osjećaj prostranosti. Linija na vrhu ploče podsjeća na krilo zrakoplova, protežući se do vrata. Ovalni upravljač inspiriran zrakoplovom nastavlja ‘aerodramatičnu’ temu vanjskog dizajna u unutrašnjosti.

Dizajn interijera nudi dvije tem, a koje su vezane na dvije razine u kojima će se 02 nuditi - Core i More. More izvedba ima temu ‘Downtown Vibe’ s bojama Black Ocean i Stone Gray i naglašenim limeta-žutim detaljima. Core izdanje dolazi u ‘The Club’ temi te koristi reciklirane materijale s Ocean Black i Urban Blue bojama te istaknutim živim narančastim detaljima. Pripremljena su i pametna rješenja za pohranu. Fleksibilni, uklonjivi modul za pohranu s različitim pretincima između prednjih sjedala izrađen je od prozirnog zatamnjenog materijala. Prednji prtljažnik nudi praktičnih 15 litara prostora, dok prtljažnik nudi 410 litara prostora.

Dovoljan broj ADAS sustava

02 se priprema uz 5G povezivanje i dvostruki bežični punjač za telefon. Sustav digitalne unutrašnjosti razvio je ECARX i pokreće ga treća generacija Qualcomm Snapdragon SA8155p SoC. Električna prednja sjedala s memorijom, koja su sužena kako bi se povećao prostor u kabini bez ugrožavanja sigurnosti ili Infinity Light je nova značajka koja stvara dojam veće udobnosti. S četiri različite postavke raspoloženja - Fireworks, West Coast, Moonlight Love i Neo City - korisnicima se omogućava stvaranje idealnog okruženja pomoću svjetla i zvuka. Unutarnje ogledalo sadrži kameru pa je moguće snimanje selfija ili grupnih fotografija tijekom putovanja.

Lynk&Co 02 uključuje sustave pomoći vozaču (ADAS) s 21 integriranom aktivnom i pasivnom sigurnosnom značajkom. Također, napominju kako je 02 izrađen od zelene električne energije. To se proteže i izvan proizvodnih pogona korištenjem 100% obnovljive energije u svim uredima i klubovima Lynk&Co diljem svijeta. Klubovi Lynk & Co služe kao središta održivog života, nudeći odabrani izbor održivih, inspirativnih proizvoda neovisnih partnerskih marki i njegujući zajednice posvećene održivim praksama.

Sve više održive proizvodnje

Do 2030. Lynk&Co ima za cilj da sva njegova vozila sadrže najmanje 50% održivih materijala s općim ciljem smanjenja životnog ciklusa C02 otiska Lynk&Co automobila za 50%, a ciljajući na nultu neto emisiju u cijelom poslovanju za 2040. Lynk&Co vidi svijetlu budućnost za mobilnost u kojoj prijevoz nije samo stizanje od točke A do B, već je dio održivog i uključivog putovanja.

Lynk&Co 02 je dugačak 446 centimetara, širok 184,5 te visok 157,3 cm uz međuosovinski razmak od 275,5 cm. Core verzija ima 19-colne naplatke s gumama 235/50 R19. Verzija More ima broj veće naplatke s gumama 245/45 R20. Automobil je nastao na Geely ultimativna SEA (Sustainable Experience Architecture) platformi za električna vozila koja uključuje McPherson ovjes sprijeda te multi-link straga.

Kompaktne dimenzije

Pokreće ga elektromotor smješten na stražnjoj osovini od 200 kW/272 KS dok je okretni moment 343 Nm. Vozaču su na odabir četiri načina vožnje: ECO, Comfort, Sport i Individual. Motor se napaja iz NMC baterije kapaciteta 66 kWh. Ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h iznosi 5,5 sekundi, a maksimalni domet Core verzije je 435 km, odnosno deset kilometara više za More izdanje. Veći domet je ostvariv uz aktivnu masku hladnjaka i toplinsku pumpu. Core dolazi uz 11 kW ugrađeni punjač, odnosno 22 kW kod More izdanja. DC punjenje je do 150 kW. Kapacitet vuče za 02 iznosi 1600 kg.

Koristi se Face ID. Tako kad se prijavite na svoj Lynk&Co račun možete personalizirati infotainment postavke koristeći Face ID putem kamere na upravljaču. Uz aplikaciju Lynk&Co na svom pametnom telefonu istu možete koristiti kao daljinski upravljač za funkcije vozila kao što su predkondicioniranje i sigurnost. Putničku kabinu karakterizira veliki 15,4-inčni središnji zaslon za navigaciju, multimediju i postavke vozila. Ispred vozača je 10,2-inčni zaslon za prikaz informacija vozaču. Ugrađen je i vrhunski audio sustav Harman Kardon uz 14 zvučnika. Lynk&Co 02 u Hrvatsku stiže u prvom kvartalu 2025. godine, a cijena bi trebala kretati od 35.495 eura.