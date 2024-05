Model 01 je za sada je jedino vozilo marke Lynk & Co koje je stiglo na naše tržište

Zadnje vrijeme gotovo svakih nekoliko tjedana izvještavam o tome kako nam je u Hrvatsku stigla neka nova automobilska marka. Tako je i sada. Stigao je brend Lynk & Co. Marka je to koja je osnovana 2016. godine, i sjedište joj je u Gothenburgu, u Švedskoj. Zapošljavaju više od tisuću djelatnika, a pored europskih dizajnerskih centara (Švedska, Velika Britanija) imaju ih i u SAD-u te Kini, a gdje je uostalom i proizvodnja. S obzirom na to da je riječ o plodu suradnje između Geely Group i Volvo Car Group, a svi oni su dio Geely Holdinga.

Ivan Cvetković

Lynk & Co je do sada isporučio više od 600.000 vozila, od čega je u Europi njih više od 57 tisuća. U Europi se Lynk & Co prvi put predstavio s inovativnim poslovnim modelom na sedam tržišta te s Lynk & Co klubovima i pop-up centrima u Njemačkoj, Švedskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Španjolskoj, Italiji i Francuskoj. Na mnogim tržištima se nudio prvenstveno po sistemu pretplate, a ne potrebe za kupnjom. Tako su stigli do više od 185 tisuća korisnika.

Širenje u regiji

Nedavno su se odlučili na širenje na 12 novih europskih tržišta. Za taj posao su odabrali SEEAG grupu, a koja je kod nas poznata po prodaji Kia i Volvo modela. Sada šire poslovanje i na druge brendove kao uvoznik i distributer za Jugoistočnu Europu. Nakon prvog otvaranja Lynk & Co centra u Ateni, slijede centri u Bukureštu, Ljubljani, Zagrebu (očekuje se u kolovozu) i Beogradu.

Za sada je tu samo jedan model nazvan 01, a koji sam imao već priliku isprobati na zagrebačkim prometnicama. Model je to za koji vole reći da je brat blizanac Volva XC40, vrlo popularnog u našim krajevima. Oba su modela nastala u gotovo isto vrijeme, i to na platformi koju je razvio Geely. Znači, iako 01 nije novi model, i uskoro očekuje i nasljednika, tek sada je pristigao na naše tržište.

Jedna razina opreme, doplata samo za plavu boju

Lynk & Co 01 je napravljen prema jednostavnom konceptu - jedna razina opreme. Jedini odabir je boja. Tako se pored osnovne crne boje nudi nadoplata od 960 eura za plavu boju. Sve ostalo je isto. S obzirom na to da je Lynk & Co model koji želi naginjati premium kvaliteti, nudi se sve potrebno, i to vrlo skladno organizirano u putničkoj kabini. Iako je riječ o modelu na zalasku, dizajn je svakako nešto što ne odiše 'starim duhom' i može se 'boriti' s novim modelima. Putnička kabina donosi 12,3-inčnu digitalnu instrumentnu ploču te središnje smješten 12,7-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Tu je bežično punjenje mobitela te Apple Car play i Android Auto povezivost. Panoramski krov doprinosi dojmu povećanja prostranosti putničke kabine. Sjedi se jako dobro, a malo privikavanje je potrebno na selektor moda vožnje.

Za pogon je zadužen spoj 1,5-litrenog turbo-benzinskog motora od 132 kW te elektromotora od 60 kW. To daje najveću ukupnu snagu od 261 KS. Elektromotor se napaja iz baterije neto kapaciteta 14,1 kWh, a punjenje je putem 7,2 kW punjača. Prema službenim podacima navodi se kako se na električni pogon može prevaliti i 75 kilometara, no to je nešto što ću provjeriti kad 01 stigne na test. Ovaj 454,1 cm dugačak SUV model postavljen je na vrlo dojmljive 20-colne alu naplatke s gumama 235/45 R20.

Cijena niža od Volva

Kao i kod Volva, i 01 ima veliki broj tehničkih pomagala i sustava pomoći vozaču, a sve u svrhu što bolje sigurnosti. Automobil je opremljen i on-board kamerom te kamerom za snimanje unutrašnjosti vozila, a tu je i interni hard disk od 64 GB. Središnji zaslon i telematski sustavi su uvijek povezani s internetom i oblakom vozila, te omogućuju širok raspon povezanih funkcija. Model 01 vlasnici mogu, kada ne voze, s digitalnim ključem koji se može dijeliti u pametnom telefonu vlasnika dopustiti drugima korištenje vozila, a preko aplikacije Lynk & Co kontroliraju što se događa u vozilu.

Nema sumnje kako 01 donosi neke zanimljive opcije, koje do sada nisu bile posebno istaknute kod konkurencije. Osnovna je cijena 49.990 eura, no odmah je tu i popust od 3 tisuće eura, za prve kupce. Volvo XC40 više nije dostupan u plug-in izdanju, no kad bi bio, bio bi više od desetak tisuća eura skuplji od ovih 46.990 eura koliko stoji Lynk & Co 01. Za sada ga je moguće isprobati, ali i kupiti u Zagrebu, na adresi Slavonska avenija 46, gdje se nalaze i centri vozila Volvo i Geely.