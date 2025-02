Lynk&Co 02 - iznimno dobar električni model s dosegom od 435 km za 37.990 €

Protekle jeseni novi brend na našem tržištu, švedsko-kineski Lynk&Co ja najavio dolazak svog drugog modela. Nakon plug-in modela 01, sada na red dolazi električni 02. Nema sumnje kako su električni modeli sve brojniji i svatko se bori za svoj dio kolača koji postaje sve značajniji. Tako i ovaj brend koji želi biti nešto drukčiji od drugih. U odnosu na druge više ili manje poznate brendove, cilj im je ponuditi rješenja kojima se do sada nitko nije toliko mnogo bavio. Jedna od njih je opcija dijeljenja vozila.

Ivan Cvetković

Da, cilj im je omogućiti širem krugu korisnika upotrebu vozila, ali bez potrebe za korištenjem fizičkog ključa. Spominju kako imaju dobro razrađen softver koji omogućava jednostavno dijeljenje vozila, samo korištenjem mobilne aplikacije, a s iznimno visokom razinom sigurnosti. Iako Lynk&Co aplikacija radi na svim tržištima u okruženju, car sharing usluga još uvijek nije pripremljena za naše područje. Spominju da je u pripremi, no još uvijek nema točne informacije kada je možemo očekivati i kod nas.

Vrlo dobra prostranost

Lynk&Co 02 nije u potpunosti novi model, jer se već neko vrijeme prodaje u Kini, i to pod imenom Z20, a navode kako je to model koji bi trebao privući mlade i moderne obitelji. Jednostavnost Lynk&Co ponude koju smo već vidjeli kod prvog modela nastavlja se i ovdje. Pripremljen je samo jedan pogonski motor, odnosno baterija. Riječ je o elektromotoru od 200 kW /272 KS, a koji se napaja iz litij-ionske baterije (NMC) neto kapaciteta 66 kWh.

Automobil dugačak gotovo 4,5 metara nudi vrlo prostranu putničku kabinu, pogotovo na prednjim sjedalima, a što je dobiveno izbacivanjem suvišnih elemenata te korištenjem jednostavnog i modernog dizajna. Na raspolaganju je i prtljažnik obujma 326 litre, odnosno 410 litara kad se pribroji prostor i ispod podnice. U prednjem spremniku ispod prednjeg poklopca je još 15 litara raspoloživog obujma.

Dvije razine opreme

Pripremljene su dvije izvedbe. Početna je Core, a bogatija More. Tehnički bitna razlika je u mogućnosti punjenja. Dok početni dolazi uz 11 kW AC punjač, kod bogatijeg se koristi 22 kW. To vrijeme punjenja smanjuje sa 7,5 na 4 sata. Obe verzije imaju i DC punjenje od 150 kW. Zahvaljujući činjenici da More dolazi uz toplinsku pumpu, deklarirani doseg od 445 km je za 10 km veći od početnog izdanja. Dok Core dolazi na kotačima 235/50R19, More dolazi na 245/45R20.

Spomenimo još neke bitne razlike u opremi. More tako prepoznajemo po zatamnjenim stražnjim staklima izvana, odnosno ambijentalnom osvjetljenjem iznutra. Vozačevo i suvozačevo sjedalo su električno podesivi, zimska vožnja je ugodnija uz grijanje kola upravljača, a sjedala su presvučena umjetnom kožom. Tu je i vrhunski Harman/Kardon audio sustav, navigacija te prostor za bežično punjenje dva mobitela. Parkiranje je jednostavnije uz kameru 360.

Jednostavna ponuda

Za sada su tu tri opcije boja - plava, bijela i siva. Kasnije se očekuje i crvena, a koja će biti moguća samo kod More verzije. U odnosu na prve informacije protekle jeseni, dobili smo i korekciju cijene. Najava je bila početna cijena od 35.495 eura, dok je sada ona skočila na 37.990 eura za Core verziju. Bogatije i skuplje More izdanje pak stoji 41.990 eura.

Novi model Lynk&Co 02 imali smo priliku isprobati u susjednoj Sloveniji, na prometnicama uz jezero Bohinj i Bled, odnosno na području Kranjske Gore. Sve raspoložive verzije bile su bogatijeg More paketa opreme. Dojam je jako dobar. Ispred vozača je 10,2-inčni zaslon sa svim bitnim informacija za samu, a što se nadopunjuje velikim 15,4-inčnim središnjim položenim zaslonom.

Jednostavnost brojnih funkcija podsjeća me na onu koju sam nedavno doživio vozeći Volvo EX30, a što nije niti slučajno znamo li da su oba brenda dio Geely grupacije. Ista im je i najveća snaga od 200 kW, a sličan i kapacitet baterije od 64 odnosno 66 kWh. Lynk&Co 02 je za skoro 23 cm dulji, a u top izdanju je povoljniji i barem 7-8 tisuća eura. U prodaju dolazi kroz koji dan.