Honda ZR-V Advance 2.0 Full Hybrid: Poželjan (ali preskup) hibridni kompaktni SUV

Ovaj model se na tržištu pojavio bez previše ‘pompe’ te mnogi ne znaju da Honda ima novog igrača. I to vrlo važnog. Novi ZR-V, naime, pripada u klasu kompaktnih SUV-ova, klasu u kojoj Honda u Europi do sada nije imala prvog predstavnika. Naime, HR-V je malo premali da bi bio kompaktni SUV, a CR-V je pak, malo prevelik za to. ZR-V idealno popunjava prazninu između njih. Njime je Honda dobila automobil koji joj mnogo znači i koji bi mogao imati dosta utjecaja na njene prodajne rezultate u Europi.

Ivan Cvetković

Na prvu u oči upadaju dvije činjenice. Da se ZR-V nudi samo s jednim hibridnim pogonom i da nije baš jeftin. Cijena od oko 45.000 eura, u klasi gdje većina konkurenata počinje u rangu između 30 i 35 tisuća eura, ZR-V-u je u startu veliki uteg. Ipak, valja biti fer i reći da ti konkurenti startaju s mnogo skromnijim pogonima koji u osnovnim izvedbama često uopće nisu hibridni. A Honda ima i mnoge druge adute s kojima se većina konkurenata ne može mjeriti. O čemu se radi? ZR-V sam testirao u najbogatijoj izvedbi s Advance paketom opreme i snažnim hibridnim pogonom koji razvija 184 KS.

Baziran na Civicu, ali sličnosti gotovo nema

Za razliku od mnogih drugih novih Hondi, ZR-V nema dizajn koji polarizira javnost. Honda se odlučila na konzervativan pristup. ZR-V je baziran na Civicu no s njim ne dijeli izgled i doima se vrlo prizemljeno i umjereno kada je dizajn u pitanju. Zaobljene linije nisu spektakularne niti previše upadaju u oči, no rijetko koga će odbiti. Usudio bi se ovo nazvati produktom tipičnog japanskog konzervativnog dizajna koji uglavnom uvijek ‘pali’ kod kupaca.

Ivan Cvetković

U unutrašnjosti je ZR-V ipak mnogo više razigraniji i svidio mi se na prvi pogled. Jednostavna, a opet maštovitoj unutrašnjosti s visokokvalitetnim materijalima mekanima na dodir. Lijepo su integrirani ventilacijski otvori, praktična su rotirajuće komande te klasične tipke. Nema se tu što prigovoriti.

Ivan Cvetković

Posebno je dojmljivo koliko je ovaj automobil ergonomičan i ‘user-friendly’. To vrijedi i za infotainment sustav koji je izuzetno logično posložen i jednostavan za korištenje. Pohvale zaslužuju i klasične komande klime, kao i digitalni instrumenti koji su uzorno pregledni i jednostavni, a opet imaju sve potrebne informacije. Kao pluseve ZR-V istaknuo bih još vrlo udobna sjedala s dosta bočne potpore i dobru preglednost iz vozila, što je danas postalo prava rijetkost.

Prtljažnik malo preoskudan

S duljinom od 457 cm, visinom od 162 cm, i širinom od 184 uz međuosovinski razmak od 2,66 metara, ZR-V se dimenzijama odlično uklapa u klasu te ima gotovo identične mjere kao Renault Austral. Prostranost u kabini je na razini prosjeka klase, a to znači da straga ima dovoljno prostora za koljena, glavu i ramena odraslih putnika. No čuda nemojte očekivati, ima i dosta kompaktnih SUV-ova s mnogo više mjesta u unutrašnjosti. Prtljažnik ima kapacitet od samo 380 litara (još i manje, 370 litara, u testnom automobilu koji ima subwoofer). To je realno vrlo malo za ovu klasu gdje se većina konkurenta približava ili premašuje brojku od 500 litara.

Ivan Cvetković

Ipak, prtljažni prostor je barem vrlo pravilnog oblika, opremljen praktičnim pregradama i dodatnim pretincem ispod poda te se obaranjem stražnjih sjedala može povećati na 1302 litara. Električno pokretana stražnja vrata sa senzorskom kontrolom (otvaranje pomicanjem noge) olakšavaju njegovo otvaranje.

Dobar spoj benzina i struje

Ono po čemu su Honde (skoro) uvijek najbolje je pogon. Srce ZR-V je hibridni sustav koji razvija 184 KS i 315 Nm okretnog momenta. U središtu tog sustava je veliki atmosferski benzinac obujma dvije litre koji svoju maksimalnu snagu od 143 KS razvija pri (za današnje vrijeme) prilično visokih 6000 o/min u najboljoj tradiciji Honde. Električni dio kombinira litij-ionsku bateriju i dva elektromotora. Slično kao u sustavu koji koristi Renault jedan motor je zadužen za pokretanje auta, a drugi je starter i generator. Za prijenos snage je zadužen CVT mjenjač bez brzina s varijabilnim prijenosom.

Ivan Cvetković

Hibridni sustav je u praksi odličan, a svidjet će se i mnogim sportski orijentiranim vozačima koji o hibridima uglavnom nemaju dobro mišljenje. Vrlo impresivno i živahno razvija svoju snagu i kod ovog auta se, za razliku od većine hibrida, ne pitate gdje su ‘svi ti konji nestali’ kada stisnete gas do daske. To potvrđuje i vrlo dobro ubrzanje do 100 km/h za 7,8 sekundi, a odlična međuubrzanja na višim brzinama čine pretjecanja izuzetno jednostavnima i brzima. Automobil tako dobro ubrzava i pri visokim brzinama na autocesti da se zaista poprilično iznenadite kada na 173 km/h ‘odreže svu snagu’ i limitira maksimalnu brzinu. Doduše, za naše prometnice, odnosno dozvolu po zakonu to je dovoljno.

Idealan za gradsku vožnju

U gradu Honda radi prvenstveno u izravnom električnom načinu rada. Ako je potrebno veće ubrzanje, ZR-V se automatski prebacuje na hibridni pogon. Tada kotače i dalje pokreće snažan elektromotor (njegovih 184 KS je ujedno i maksimalna snaga auta), dok motor s unutarnjim izgaranjem stvara električnu energiju potrebnu za to. Pri konstantno velikim brzinama, kao što je na autocesti, sustav se prebacuje na pogon benzincem kojeg pri jačem stiskanju gasa podržava električni motor.

Ivan Cvetković

Za razliku od mnogih drugih hibridnih sustava ovaj je uvelike baziran na električnom pogonu čija dominacija na kraju rezultira vrlo ugodnom vožnjom i linearnim ubrzanjima. Kad stisnete gas do daske pogon je na brzinama manjim od 100 km/h gotovo uvijek potpuno električni. To eliminira i sve nedostatke CVT mjenjača koji je u svakodnevnoj vožnji zapravo vrlo rijetko ‘u akciji’ i zbog toga vas neće previše nervirati, kao što to mnogi CVT mjenjači znaju.

Uz solidan spremnik i doseg je poželjan

Dodatan plus ovom pogonu je vrlo dobra rekuperacija baterije koju možete i manualno namještati s pomoću metalnih polugica iza upravljača. Svidjelo mi se i koliko je benzinski motor miran. Dobro izolirani motor impresionira s uglađenom ali velikom izlaznom snagom i niskim vibracijama.

Ivan Cvetković

Što se tiče potrošnje, ZR-V je vrlo štedljiv, pogotovo kad se vozite na gradskim odnosno međugradskim relacijama. Dobra vijest je da ZR-V malo troši bez da se morate truditi i tolerira i agresivniju nogu na gasu bez velikog rasta potrošnje. U gradu mi je potrošnja iznosila okruglih 5 litara na 100 km, što je vrlo dobro, no na autocesti ZR-V troši dosta više. S obzirom na to da autoceste i nisam imao previše, konačni prosjek testa iznosio 5,5 l/100 km. Plus ZR-V-a je to što, ta današnje pojmove, ima dosta veliki spremnik goriva što znači i vrlo veliki doseg od 900 do 1000 kilometara.

Iznimno vozan automobil

Ono po čemu ZR-V, u dobroj-staroj Hondinoj tradiciji, oduševljava je ponašanje na cesti. Držanje ceste je besprijekorno u svim situacijama zahvaljujući čvrstom, ali udobno podešenom ovjesu. Naginjanje karoserije je minimalno, auto nema previše tendencija prema podupravljanju. Upravljač je izuzetno precizan i pruža idealnu količinu povratnih informacija bez da je pritom ‘naporan’.

Ivan Cvetković

I udobnost ovjesa je besprijekorna, on bez problema podnosi čak i kratke poprečne neravnine i jako se dobro snalazi na lošijim cestama. Kad tome ‘pribrojim’ i izuzetno tihu vožnju moram zaključiti da je ZR-V jedan od najudobnijih automobila u klasi. Uz to što je i jedan od najzabavnijih. Takvu kombinaciju mogu ostvariti samo rijetki, a Honda je već odavno među njima.

Ivan Cvetković

Honda posljednjih godina ne bilježi vrhunske prodajne rezultate u Europi pa tako ni u Hrvatskoj. Problem je to što nemaju dovoljnih količine, a niti jeftinijih modela. Praktično sve Honde, pa i one najmanje imaju prilično visoke cijene. Ni ZR-V tu nije iznimka, i cijena će mu biti određeni hendikep. Moram priznati, smatram da ovaj auto vrijedi svakog centa, no rijetki će ga si moći i priuštiti. Šteta, jer ZR-V je odličan automobil, možda i najbolji u svojoj klasi.

Tehnički podaci