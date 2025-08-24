KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2: Ugodno iznenađenje iz Koreje, osebujnog dizajna

Nema sumnje da testni primjerak nije SUV za pokazivanje, ali svakako jest za korištenje. Prostran, udoban i pošteno opremljen automobil po vrlo fer cijeni

Mnogima će se ‘pojaviti upitnik iznad glave’ kada im spomenete KGM Torres. Prva asocijacija će možda biti neki novi kineski proizvođač i auto, no to je daleko od istine. KGM ima dugu tradiciju,, jer to je korejski proizvođač koji je nekada nosio ime SsangYong, a danas se pokušava redefinirati, pod novim vlasnikom i imenom. Torres je pritom jedan od ključnih modela u tom novom imidžu, SUV srednje, kompaktne veličine koji bi trebao postati okosnica ponude, nešto kao, recimo, Tiguan za Volkswagen. Testirao sam verziju Special Plus 1.5 T-GDi s prednjim pogonom i prilično atraktivnom cijenom od 30.899 eura.

Osebujan dizajn s čudnim stražnjim dijelom

Na prvu, dizajn je vrlo upečatljiv. Prednji kraj, iskreno, izgleda jako dobro, iako će mu neki možda zamjeriti što previše izgleda kao kopija Jeepa, s onim okomitim linijama na maski. Bok auta je također atraktivan, a stražnji dio je... osebujan, u ‘dobroj-staroj tradiciji’ još iz SsangYonga. Na neobičnom asimetričnom stražnjem dijelu dominira velika plastična oplata koja bi trebala predstavljati imitaciju kutije za rezervni kotač. Tu je i rukohvat koji asocira da se prtljažnik otvara bočno kao kod starih terenaca, iako se zapravo otvara prema gore. Dok neki u tome vide avanturistički šarm, drugi će zaključiti da stražnji kraj izgleda kao neuspjeli eksperiment. Jedno je sigurno - nitko neće reći da je bezličan.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Ipak, cijeli auto odiše samopouzdanjem. Nije ni moderan ni retro, kutijast je, mišićav i prepun detalja koje ne znate trebate li voljeti ili ignorirati. Sviđalo vam se to ili ne, Torres privlači poglede, a u svijetu u kojem većina SUV-ova izgleda isto, to nije beznačajno.

Dobra prostranost i kolosalan prtljažnik

Prostranost je vrlo dobra. Sjedi se visoko, osjećaj dominacije nad cestom je tu, a stražnja klupa nudi ozbiljnu količinu mjesta za noge i glave većih odraslih putnika. Prtljažnik nudi impozantne 703 litre, ili čak 839 kada se ukloni njegova podnica. S preklopljenim naslonima stražnje klupe, dobije se ravna podnica i više od 1600 litara korisnog prostora. Kad dodate i to da je utovarni prag relativno nizak, jasno je da ovdje praktičnost na visokoj razini.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Materijali nisu loši ali nisu ni idealni. Uglavnom tvrda plastika, ali čvrsta i uredno, kvalitetno izrađena i uklopljena. Pokoji ukrasni detalj pokušava podići dojam, ali ovo nije kabina koja će vas impresionirati, sve je više funkcionalno nego profinjeno. No nigdje ništa ne škripi ni ne ‘zijeva’.

Čak tri zaslona, no gotovo bez tipki

Vozačko mjesto je jednostavno iako vam to neće zvučati tako kada spomenem da ima čak tri zaslona. Infotainment ima 9 inča, osnovnu grafiku i tek osnovne funkcije. Nema bežičnog CarPlaya i Android Auta i suvišnih aplikacija, a u njemu sam se relativno brzo i jednostavno snašao. Fizičkih tipki gotovo nema, no zato je tu još jedan manji zaslon postavljen ispod glavnog. Takvo rješenje vizualno podsjeća na ona iz prošle generacije Audija A6 i aktualnog A8, ali izvedba je jednostavnija.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Na ovom zaslonu se upravlja klimom, grijanjem sjedala i drugim funkcijama poput odabira načina vožnje. Rješenje zvuči dobro, no odmah ću otkriti poznato -klasične tipke bi bile bolje rješenje. Zaslon ponekad reagira sporije nego što biste željeli i nije baš u idealnom vidnom polju. Doduše, raspored je logičan i intuitivan pa uz malo navike nema frustracija. Instrumenti ispred vozača su treći zaslon, digitalni, veliki s 12,5 inča dijagonale, pregledni i razumljivo raspoređeni, bez suvišne animacije i eksperimenata.

Udobnost vožnje prije svega i skromne performanse

Vožnja me je svakako ugodno iznenadila. Motor je 1,5-litreni turbobenzinac sa 163 KS, uparen sa 6-stupanjskim automatskim mjenjačem. Iako to nije malo snage, auto nije brz jer do stotke mu treba više od 11 sekundi. Ali zato pogon reagira glatko i tiho pri normalnoj vožnji. Mjenjač nije posebno brz, ali nije ni spor, a niti ‘zbunjen’. U gradu se vozi bez trzaja, a pri normalnoj vožnji mjenjač s motorom čini dobro uvježban par.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Ovjes je podešen mekano, jasno favorizira udobnost nad sportskim karakterom. Neravnine i kratke spojeve na cesti filtrira uvjerljivo, bez tupih udaraca ili neugodnih vibracija. Pri prelasku preko ležećih policajaca auto se ne ljulja pretjerano, a ostaje udoban i čak na vrlo lošim cestama. U zavoju se, doduše, osjeti dosta naginjanja, što je i očekivano s obzirom na povišenu karoseriju i meki ovjes. Ali sve ostaje pod kontrolom, nema iznenadnih reakcija niti neugodnog zanošenja auta kada krenete juriti zavojima.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Upravljač neobičnog dizajna je lagan, više kalibriran za jednostavnu vožnju nego za preciznu povratnu informaciju. Idealno za gradski promet, manevriranje po parkiralištima i opuštena putovanja. Na autocesti se oko 130 km/h počinje čuti malo više buke, ali realno, ona ostaje u granicama. Auto nije tih, no nije ni naporan i vožnja na dulje relacije sasvim je ugodna.

Nije baš štedljiv

Tijekom testa, ostvario sam prosječnu potrošnju od 9,2 l/100 km, a realno, ovisno o tome kako vozite i na kojim relacijama, za očekivati je između 8,5 i 10 litara na 100 kilometara. Na otvorenoj cesti, uz umjerenu vožnju, moguće je spustiti potrošnju ispod 7 litara, dok gradska vožnja lako podiže brojke iznad 9, uz ‘težu nogu na gasu’ i 10 l/100 km.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

Ipak, s obzirom na ne baš malu masu vozila, klasični turbobenzinski motor i ‘terenski’ aerodinamički profil, navedena potrošnja nije veća od očekivanog. S obzirom na to da nema nikakve elektrifikacije, riječ je o sasvim prihvatljivim brojkama za obiteljski SUV s ovakvim gabaritima.

Bogata oprema i napadačka cijena

Oprema Special Plus donosi sve što vam realno treba: LED prednja svjetla, kameru za vožnju unatrag, 18-inčne alu naplatke, grijane sjedalice sprijeda i straga, grijani volan, dvozonsku klimu, digitalne instrumente i vrlo pristojan sigurnosni paket. Tu je i dobar audio sustav s osam zvučnika, kao i stražnji USB priključci. Sve to za nešto više od 30 tisuća eura čini se kao izuzetno dobrom ponudom i Torres svojom cijenom, realno, konkurira kineskim modelima i Dacijinom novom Bigsteru.

KGM Torres Special Plus 1,5 T-GDi 4x2 Ivan Cvetković

I na kraju se treba zapitati: što zapravo nedostaje? Tipke definitivno, možda malo bolji materijali i ponašanje pri dinamičkoj vožnji, malo bolje performanse te niža potrošnja. Ali u cjelini, Torres nudi ono što će vam pružiti i većina skupljih SUV-ova u kompaktnoj klasi. Neće vam probuditi previše emocija, ali bi s njim mogli biti itekako zadovoljni. Pogotovo kada se prisjetite koliko ste ga platili. Jedini vjerojatni minus - ljudi će vas sigurno zaustavljati na parkiralištu kako bi vas pitali: ‘Oprostite, što je sad ovo?’

Tehnički podaci