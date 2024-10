Tivoli želi poremetiti planove Suzuki Vitari

Korejsku SsangYong marku prvenstveno pamtimo po modelima Korando, Rexton, Musso ili pak Actyon. Sada nastupa neko novo doba, a što prati i promjena vlasničke strukture koja je već i nastupila. Naime, još prije dvije godine KG Group kupio je korejski SsangYong, a ove su se godine odlučili i na promjenu imena. Sukladno tome ime SsangYong odlazi u povijest, a nastupa KGM gdje 'M' u imenu označava Mobility. Ovisno o regiji, odnosno zemlji ta tranzicija promjena imena trebala bi trajat do kraja ove godine. Tako se trenutno u Hrvatskoj koristi ime brenda KGM SsangYong, no već kroz tri mjeseca, odnosno s početkom 2025. ostaje samo KGM.

Ivan Cvetković

To su detalji koje smo doznali na domaćoj prezentaciji dva nova modela na našem tržištu, Tivoli i Torres EVX. Model Tivoli na tržištu je još od 2015. godine, no u Hrvatskoj ih je možda tek nekoliko primjeraka iako su dosta popularni u ne tako dalekoj Italiji. To i nije toliko čudno s obzirom na to da je ime po talijanskom gradu u blizini Rima. Tivoli je poznati po kulturnoj baštini i prekrasnoj lokaciji, a gdje su vrtovi u Villi d'Este nadahnuli druge da koriste njezino ime, uključujući Tivoli Gardens u Kopenhagenu. KGM Tivoli nadahnut je svojim talijanskim imenjakom s dizajnom koji spaja stil i performanse.

Jedan motor, jedan paket opreme

Ovaj kompaktni SUV pojavio se iznova s osvježenom vanjštinom i potpuno novom unutrašnjosti. Bez obzira na porijeklo, pružaju europski štih, sigurnost i učinkovitost goriva. Značajka koja se ističe je njegov visokotehnološki 1,5 GDi turbom opremljen 4-cilindrični benzinski motor. Zadovoljava Euro 6D standarde. Pruža robusne performanse, s maksimalnom snagom od 163 KS pri 5500 okretaja u minuti i maksimalnim okretnim momentom od 280 Nm između 1500 do 4000 okretaja u minuti. Tu je i dvostruki sustav ventila za sprječavanje nakupljanja ugljika kako bi se povećala pouzdanost. Birati se može između dva mjenjača sa šest stupnjeva prijenosa - ručnog i automatskog. Treća generacija Aisin AW GEN Ill automatskog mjenjača prilagođena je Tivoliju.

Ivan Cvetković

Dizajn je nešto o čemu se mnogo puta vode dilemike, a on kod modela Tivoli smatram da je dobro pogođen prednji dio. Osvježeni izgled uvodi moderan izgled, s obnovljenim integriranim branikom i proširenom rešetkom. Sportski karakter pojačavaju trostruka LED svjetla za maglu. Dodatak privlačnosti su detalji poput kuke za vuču s crvenim poklopcem i nove letvice. Tivoli je raspoloživ u pet boja: Grand white, Space black, Dandy blue, Platinum gray, Iron silver.

Visoki utovarni prag

Dizajn interijera daje prednost udobnosti i zadovoljstvu svih putnika. Modernizirano sučelje dvozonske klime ima ergonomske touchscreen prekidače. Tu je i Infotainment na 9-inčnom HD zaslonu osjetljivom na dodir s Tom Tom navigacijom, popraćen 10,25-inčnim zaslonom visoke rezolucije na mjestu instrumentne ploče. Tivoli podržava Apple CarPlay i Android Auto povezivanje USB kablom, Bluetooth telefonsko povezivanje i DAB radio.

Ivan Cvetković

Dojam je da Tivoli pruža vrlo solidnu količinu prostora u putničkoj kabini, a što se može zahvaliti i širini od 181 cm. Budući da je najširi u svojoj klasi, pruža dovoljno prostora za tri odrasle osobe straga s dosta prostora za noge svih putnika. Tu je i prtljažni prostor od 427 litara (doduše uz visoki utovarni prag), koji je također među najvećima u klasi. Kod domaćeg uvoznika smatraju kako Tivoli postaje veliki konkurent vrlo popularnoj Suzuki Vitari, a hoće li to stvarno i postati, pokazat će sami kupci.

Sramežljivo postavljen SsangYong logo

Tivoli je dobro opremljen i standardno dolazi s bogatom opremom. Za sada je predviđena samo jedna razina opreme. Birati se može tek između ručnog i automatskog mjenjača i boje. Zanimljivo je da se ime modela nalazi sprijeda i straga, a nigdje ne piše ime brenda. Logo marke SsangYong vidljiv je tek na naplatcima odnosno na središnjem dijelu upravljača. Tivoli vozaču omogućuje odabir između tri načina vožnje prilagođena različitim okruženjima s automatskim mjenjačem: Normal, Sport i Zima.

Ivan Cvetković

U odnosu na dosadašnje izdanje, novi Tivoli donosi veću udobnost putovanje jer su smanjene buka i vibracije. Dodatno je podešen ovjes, kako bi sr dobilo što bolje upravljanje na europskim cestama. Koristi se 79% čelika visoke čvrstoće, ugrađene su dodatne prigušnice podnice, pjena za šupljinu stupa i krovna obloga koja apsorbira zvuk. Nadalje, poboljšanja uključuju i primjenu strukturalnog ljepila i povećanje krutosti panela karoserije u odnosu na prethodni model. Povećana je razina i aktivne sigurnosti uz mnoštvo ADAS sustava.

Dadoplata samo za automatski mjenjač

Upravljač presvučen kožom i podesiv po visini i dubini, vozačevo sjedalo podesivo po visini, djeljiva stražnja klupa, 16-colni alu naplatci, tempomat, navigacija i automatski dvozonski klima-uređaj samo su neki od detalja dosta bogatog, ali i jednog paketa opreme. Taj početni, ali i jedini Fresh paket opreme stoji 22.999 eura. Dandy blue je osnovna boja, a za ostale je potrebna nadoplata od 700 eura. Nadoplata od 2500 eura moguća je jedino još za automatski mjenjač.

Ivan Cvetković

Još na kraju nekoliko činjenica o samom proizvođaču. KGM Global (bivši SsangYong Motor Company) je korejski proizvođač automobila specijaliziran za 4x4 vozila, SUV vozila, MPV vozila i kamionete. Osnovana 1954. godine, tvrtka je proizvodila kamione, autobuse i vozila posebne namjene za izvozno tržište, uspostavljajući snažan i pouzdan DNK svojih proizvoda na današnjem tržištu. Sjedište KG Mobility je u četvrti Gangnam u glavnom gradu Koreje, Seulu, a njegova glavna tvornica za proizvodnju vozila trenutno je u Pyeongtaeku. Ona ima kapacitet i najnoviju tehnologiju za proizvodnju 240.000 automobila godišnje. Tvrtka je uložila u novu tvornicu, na istom području, koja je posebno razvijena za proizvodnju čisto električnih vozila.