Opel Zafira-e Life: Udoban i prostran električni kombi, ali nije idealan za sve namjene

Kada razmišljate o velikom putničkom kombiju za poslovne ili obiteljske potrebe sigurno vam na pamet pada dizelski pogon. Dizelaši su još uvijek apsolutni vladari u segmentu putničkih kombija, benzinci se nikada nisu ni probili, a plug-in hibridi i električni pogon polako dolazi i u ovu kategoriju.

Takav jedan električni putnički kombi imali smo priliku nedavno isprobati - radilo se o Opel Zafira-e Life, potpuno električnom kombiju, koji pored vozača prima još osam putnika.

Ivan Cvetković

Ako vas ime možda zbunjuje podsjetit ću vas da Opelov srednji kombi, u putničkoj verziji, od pojavljivanja najnovije generacije (2019.) nosi ime koje je nekada imao uspješni Opelov monovolumen. No, Zafira Life nema nikakve veze s prijašnjim modelom, već je zapravo putnička verzija poznatog Vivara, kombija koji je pak 'brat blizanac' kombi modelima Citroëna, Peugeota, Fiata i Toyote.

Zimski doseg nije nimalo idealan

Jasno da nas je kod ovakvog automobila najviše zanimao doseg odnosno koliko je ovaj automobil upotrebljiv jer (ne baš sjajna) aerodinamika kombi vozila, njegova masa i veličina (čeona projekcija) svakako nisu 'najbolji preduvjeti' za doseg.

Zbog toga idemo odmah potražiti odgovor na pitanje - je li doseg ovog automobila zadovoljavajući?

Ivan Cvetković

Opel za testirani automobil s većom baterijom od 75 kWh (68 kWh neto) službeno obećava 317 km WLTP dosega i odmah je jasno da Zafira-e Life nije idealan automobil za one koji mnogo putuju na duge relacije ili se profesionalno bave dužim transferima putnika. Kakvim se doseg pokazao u praksi?

Ivan Cvetković

Svakako moramo napomenuti da je test obavljen tijekom najhladnijeg dijela zime, kada su temperature često bile oko nule. U takvim uvjetima Zafira je bila izložena ekstremnijem testu potrošnje i dosega, jer, ne samo da baterija dosta gubi na performansama, nego treba i zagrijati ogromnu unutrašnjost ovog auta. Na sedmodnevnom testu smo ostvarili prosjek potrošnje koji bi mi realno omogućavao oko 170 kilometara kombinirane vožnje bez punjenja. U gradu je doseg iznosio oko 200 kilometara, a na autocesti, pri brzinama oko 120 km/h skromnih 110 kilometara.

Jedan dan kada su vanjske temperature naglo porasle znatno je porastao doseg na oko 230 kilometara u kombiniranoj vožnji. Iz toga je jasno da bi se, uz idealne temperature, Zafira (uz umjereno opterećenje) mogla približiti i deklariranih 317 kilometara. Nije mnogo, no za one koji ovakav auto koriste na kraćim i srednjim relacijama je dovoljno. Ipak, nešto veća baterija od ove sa 68 kWh neto kapaciteta bi svakako bila dobrodošla u ovom kombiju.

Ivan Cvetković

Maksimalna snaga punjenja je 100 kW, što nije neki pretjerano dobar 'rezultat' za auto s ovolikom baterijom. Vlasnici će se morati naviknuti na dulja stajanja na punjačima jer je za punjenje do 80 posto u praksi potrebno malo manje od sat vremena na punjaču odgovarajuće snage. Mnogi električni auti ovdje su gotovo 'dvostruko brži'. Treba imati na umu da ovdje govorim o dobroj temperaturi okoline. Hladnije vrijeme znači da je potrebno dosta vremena da se baterije ugrije i počine se puniti deklariranom brzinom.

Dovoljno snage i odlična udobnost

Iako je baterija dosta veća, pogon je dobro poznati Stellantisov koji se koristi na nizu drugih električnih automobila, od Peugeota 208, preko Citroëna C4 pa do Opel Mokke. Zafira ima pogon na prednje kotače i 136 KS. Ovo je itekako dovoljno za Zafiru jer automobil sasvim solidno ubrzava i kada ga s osam putnika i pripadajućom prtljagom dovedete blizu njegovog maksimalnog opterećenja od 960 kilograma. Maksimalna brzina je sa 130 km/h vrlo skromna, no s obzirom na potrošnju energije i doseg, ni nemate pretjeranu želju juriti brže od toga. Od 100 do 120 km/h je idealna putna brzina za ovaj kombi na autocesti.

Ivan Cvetković

Vozne osobine su iznenađujuće dobre. Automobil se mnogo manje naginje i bolje drži zavoje nego biste očekivali od jednog kombija. To je prvenstveno zbog niskog težišta. Ipak, za jurnjavu zavojima ovaj automobil nije stvoren, ali sigurni smo da takvo što nije nimalo važno tipičnim kupcima. Mnogo važnija je udobnost ovjesa i općeniti komfor u kabini, a tu Zafira briljira. Ovjes je vrlo udoban za jedan kombi, a posebno se dobro nosi s lošim cestama i neravninama kao što su cestovni uspornici. Moramo priznati da smo se trudili pronaći lošije dijelove ceste samo kako bih ovjes Zafire izbacili iz ravnoteže, no ona je sve uporno i impresivno upijala. Izuzetno udobna vožnja...

Ugodna, prostrana i ne pretjerano luksuzna unutrašnjost

U kabini je osam sjedala u tri reda i rasporedu 2+3+3. Prostora je u izobilju bez obzira u kojem redu sjedili, a i kada su sva sjedala u funkciji prtljažnik je raskošan sa 603 litre kapaciteta do linije prozora. Preklapanjem sjedala ili njihovim vađenjem Zafira se pretvara u izuzetno prostrani transporter.

Ivan Cvetković

Uređenje unutrašnjosti nije pretjerano luksuzno jer se kod testnog modela radi o izvedbi s osnovnim paketom opreme. Sjedala su presvučena tkaninom, ima dosta tvrde plastike, a ono što pomalo iskače luksuzom su odvojene komande za klimu u stražnjem dijelu automobila (dio dodatne opreme u testnom autu).

Ivan Cvetković

Vozačko okruženje također je vrlo prizemno i prije svega funkcionalno. Ispred vozača nisu digitalni instrumenti, kao kod većine novih auta, već analogna ploča s instrumentima. Na njoj se osim brzinomjera (koji je previše ambiciozno označen do 180 km/h) nalazi i pokazivač trenutno korištene snage motora i regeneracije, pokazivač stanja baterije i vrlo neobičan analogni pokazivač koji nisam do sada vidio na ni jednom autu. Na njemu možete očitati koliko energije automobil trenutno troši na klimatizaciju. S obzirom na vremenske prilike tijekom testa nama je većinu vremena bio 'zakucan' blizu oznake MAX. Tu je mali digitalni zaslon na kojem se mogu očitati klasični podaci putnog računala i vidjeti koliko je kilometara dosega još preostalo.

Ivan Cvetković

Automobil ima i dodirni zaslon za infotainment. Sam infotainment sustav je umjereno brz i umjereno dobre grafike, no vrlo je pregledan i jednostavan za korištenje. Komande za klimu su odvojene i imaju mnogo fizičkih tipki što je svakako plus.

Dobra alternativa za uštede na održavanju

Sve u svemu, biti u unutrašnjosti ove Zafire je prilično ugodno iskustvo, kako za vozača, tako i za putnike. Dojam dodatno poboljšava prilično dobra zvučna izolacija za ovu klasu vozila i izostanak buke motora koji u dizelskim kombijima znaju biti itekako naporni.

Ivan Cvetković

Testirana Zafira-e Life je, ukupno gledano, vrlo dobar automobil, no nije za svakoga, odnosno one koji često voze na dulje relacije jer doseg na autocesti je prilično skroman. Onima koji voze kraće relacije, a opet rade mnogo kilometara ovaj automobil je odlična alternativa kojim će uštedjeti mnogo na troškovima goriva i održavanja. Zimske relacije do 150 km su OK, sve ostalo može bit izazovnije. Iz tog razloga smatramo da je Zafira-e prvenstveno namijenjena prijevoznicima na kraćim rutama i taksistima te velikim obiteljima koje ne putuju često na daleka odredišta već većinu svoje kilometraže rade lokalno. Doduše, početna cijena od 66.295 eura nimalo nije zanemariva.

Tehnički podaci