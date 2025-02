Stigao je Opel Grandland u električnoj i hibridnoj verziji. Cijene od 34.490 eura

Bez obzira o kojem pogonu pričali, pripremljene su dvije razine opreme - Edition i GS. Za koji mjesec stiže i plug-in hibridno izdanje s EV dosegom do 85 kilometara

Proteklo je već gotovo deset mjeseci od kako je Opel najavio, odnosno razotkrio novu generaciju SUV modela Grandland. Sada je isti taj model stigao i domaće prodajne salone, a povodom čega je pripremljena i domaća novinarska prezentacija kako bi i sami imali priliku isprobati novi Grandland. Slobodno mogu ustvrditi kako je od prijašnjeg modela isto ostalo tek ime. Sve ostalo je novo.

Opel Grandland Hybrid Ivan Cvetković

Novi je model narastao dimenzijama, i to u dužinu čak 17,3 centimetra. Tako je sada dugačak 465 cm, dok u visinu broji 166,5 cm (+ od 3,5 cm). To nimalo ne čudi jer se morao malo više odmaknuti od novog (imenom starog) modela u ponudi SUV modela - Frontere, a koja broji 438,5 cm. Iako u Opelu, kao dijelu Stellantis grupacije vole istaknuti kako su njihovi modeli dizajnirani, projektirani i proizvedeni u Njemačkoj, dobro znamo kako je Grandland tehnička kopija Peugeota 3008.

Dosta 'zelnih' materijala

Već nakon početka vožnje zagrebačkim cestama primijetio sam kako je riječ o modelu koji zapinje za oko solidnom broju vozača, kako onima koji vole i voze Opel, ali i nekim vozačima pojedinih premium marki. Znači, prvi efekt je jako dobar. Automobil djeluje vrlo skladno, i dobro posložen, kako njegov vanjski dio, tako i unutrašnjost. Upravo putnička kabina djeluje puno bolja pripremljena od one na dosadašnjem modelu, uz više skladnosti i korištenjem boljih materijala. Tom dojmu svakako ide u prilog i korištenje tkanine na dijelovima armature.

Opel Grandland Hybrid Ivan Cvetković

U Opelu ističu kako su na novom Grandlandu koristili više od 500 kg 'zelenog' materijala. Tu je reciklirani aluminij, kao i čelik s recikliranim sadržajem. Ugrađeno je do 50 kilograma 'zelenih' polimera, a i 20% guma napravljeno je iz recikliranih materijala. Putničkom kabinom dominira iznimno širok 16-inčni zaslon (nije dio početne opreme) osjetljiv na dodir smješten na središnjem dijelu, dok je ispred vozača, isto tako ne previsok, 10-inčni zaslon. Sjedi se jako dobro, a što zahvala ide poznatim ergonomskim AGR sjedalima.

Prilagodljiva unutrašnjost

Više je pažnje posvećeno i putnicima na stražnjoj klupi. Tako je moguća opcija grijanja vanjskih sjedala (ne i središnjeg), a ostavljeno je i više mjesta za noge putnika na stražnjim sjedalima. Koristi se ISOFIX funkcija, a podjela naslona moguća je u omjeru 40:20:40. Na središnjem dijelu je moguć i naslon za ruke s držačem za čaše i pametni telefon, a koji ima i funkciju otvora za skije odnosno dulje predmete. Unutrašnji spremnici 'skrivaju' 36 litara obujma, a što je navodno najbolje u klasi.

Opel Grandland Opel

Dobro znamo kako ponekad hibridna, odnosno električna izdanja budu zakinuta za dio prtljažnika, a kako bi se oslobodio prostor za smještaj baterije. Grandland nema tih problema, pa sve verzije imaju 550 litara obujma, a koji je proširiv do 1645 litara. Opremljen je i prilagodljivom podnicom, a utovarna širina je 103 centimetra. Pripremljena je i nova MyOpel aplikacija, no to je nešto što bi trebao isprobati kad novi Grandland stigne na test.

Novi europski dobavljač baterija

U Opelu su iznimno ponosni što je ovo njihov prvi model koji dolazi uz baterijske ćelije proizvodne u Europi, točnije u pogonima ACC Douvrin, u Francuskoj. Električno izdanje dolazi uz plosnato baterijsko pakiranje, a koje doprinosi niskom težištu, i to bez smanjenja prostora u putničkoj kabini. Nova koncepcija baterija je tako pripremljena i da bi se zbog eventualne potrebe za izmjenom ćelija, a kojima bi sada pristup trebao biti mnogo jednostavniji.

Opel Grandland Hybrid Ivan Cvetković

Ponudu otvara Hybrid s 48 V tehnologijom pogona. Riječ je o spoju 1,2-litrenog trocilindričnog benzinca od 100 kW/ 136 KS te elektromotora od 21 kW koji se napaja iz 0,9 kWh baterije. Ovaj je sklop upregnut 6-stupanjskim e-DCT mjenjačem. Ovaj model u početnoj Edition opremi stoji 34.490 eura.

Dvije razine opreme

Opel Grandland Ivan Cvetković

Početni model dolazi uz ergonomska grijana sjedala vozača i suvozača podesiva u 6 smjerova, zatamnjena stražnja stakla, upravljač presvučen umjetnom kožom, LED prednja svjetla te stražnja LED svjetla s osvijetljenim Opel natpisom. Zatim je tu i automatski dvozonski klima uređaj, PEPS KeylessStart & Go, 10-inčni informacijski zaslon za vozača, 10-inčni radio DAB Multimedia zaslon na dodir u boji (HD), bežična projekcija pametnog telefona, USB-C utičnica, OpelConnect, električna parkirna kočnica, prednji i stražnji parking senzori, 19-colni aluminijski naplatci... Kod njega su moguće nadoplate za dva paketa - Comfort Edition ( 1200 eura) i Tech Edition (1500 eura).

Plug-in hibird u drugoj polovici godine

GS paket stoji dodatnih dvije tisuće eura, znači 36.490 eura. Pored već nabrojenih stvari tu su još neke stvari poput tamno sivih presvlaka, prednja sjedala podesiva u 10 smjerova s lumbalnom potporom te podesivim naslonom za glavu, grijanje upravljača, dodatna kontrola ventilacije za stražnji dio... Tu je i ISOFIX sustav na suvozačevom sjedalu i stražnjim vanjskim sjedalima, središnji naslon za ruku na stražnjim sjedalima s otvorom za skije, ambijentalno LED osvjetljenje, bežični induktivni punjač mobilnih uređaja, upravljač presvučen kožom, krov u crnoj boji, 16-inčni središnji zaslon, prednji i stražnji parking senzori i panoramska stražnja kamera (180°) te Intelli-LuxLED® PixelHD prednja svjetla. I tu su moguća tri dodatna paketa Comfort GS (2400 eura), Tech GS (1650 eura) te presvlake od Nappa kože (3000 eura).

Opel Grandland Hybrid Ivan Cvetković

U drugoj polovici godini stiže i plug-in izdanje koje koristi spoj 1-6-litrenog benzinca i elektromotora koji se napaja iz 21 kWh baterije. Ovaj bi model trebao imati električni doseg do 85 kilometara. Njegova će cijena kretati od 41.990 eura.

Tri veličine baterija

Kod električnih modela birati se može između tri razine baterija. Kreće se od 73 kWh, preko 82 kWh do 94 kWh. Prve dvije dolaze uz elektromotor od 156 kW / 210 KS, dok najsnažnija napaja isključivo elektromotor od 170 kW / 230 KS. Početni Edition paket uz početnu bateriju stoji 44.990 eura, dok je dvije tisuće eura skuplja srednja baterija. Istih tih 46.990 eura stoji i bogatiji GS paket uz osnovnu bateriju. Srednja baterija stoji tri tisuće eura više, dok je za najsnažniju bateriju i elektromotor potrebno izdvojiti 51.990 eura.

Opel Grandland Hybrid Ivan Cvetković

Velika novost je da počevši od nove generacije Grandlanda svi Opel putnički modeli dolaze uz 8 godina jamstva odnosno do 150 tisuća kilometara. Kod određenog broja kupaca ova nova opcija svakako je veliki plus, a koji može biti i prevaga oko odluke kojeg proizvođača odabrati.