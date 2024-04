Opel najavljuje novu generaciju SUV modela Grandland

Novi je model nastao na STLA Medium platformi, a dolazi s redizajniranim paketom plosnatih baterija kapaciteta do 98 kWh

Opel nastavlja obnavljanje kompletne game vozila, a koja postaje prepoznatljiva po 3D Vizor na prednjem dijelu vozila. Sada je na red došao veliki SUV model Grandland. Model je to koji donosi sada već poznate dizajnerske smjernice koje su već viđene na nekim nedavno predstavljenim vozilima. Značaj novog Grandlanda je velik. Uz njegovu premijeru, u njemačkom proizvođaču su ponosni da njime svaki Opelov model postaje dostupan u električnoj izvedbi. Kažu kako je automobil dizajniran i razvijen u Rüsselsheimu, a proizvodit će se u Eisenachu.

Novom generacijom Grandlanda Opel želi elektromobilnost učiniti još privlačnijom. Radi se o prvom Opelovom modelu koji se temelji na Stellantis STLA Medium platformi električnih vozila na bateriju (BEV-native). Zahvaljujući novoj arhitekturi, novom paketu plosnatih baterija koji isporučuje do 98 kWh, novoj generaciji električnog motora i značajkama za smanjenje potrošnje energije kao što je toplinska pumpa, Grandland Electric može isporučiti doseg do približno 700 kilometara. Na brzom punjaču potrebno je nekih 26 minuta da bi se napunilo 80% kapaciteta baterije.

Porast u svim smjerovima

Novi Grandland je za 17,3 centimetara dulji, 1,9 cm viši te 6,4 cm širi od prethodnika. Tako broji duljinu od 465 cm, širina od 190,5 cm te visinu od 166 cm. Snažnom dojmu vozila doprinose i 20-colni aluminijski naplatci s međuosovinskim razmakom od 278,4 cm. Prednji dio vozila obilježava Opelov 3D Vizor. Ovaj je element kombiniran s osvijetljenim logotipom poznate Opelove 'munje' dodatno je istaknut tehnologijom Edge Light.

Novi osvijetljeni logotip popraćen je još jednom svjetlosnom inovacijom inženjera iz Rüsselsheima. Riječ je o Intelli-Lux Pixel Matrix HD svjetlima. Sustav sadrži više od 50.000 elemenata (točnije 51.200, tj. 25.600 sa svake strane) za distribuciju svjetla visoke razlučivosti. Kamera otkriva nadolazeće objekte na temelju situacije u prometu, a sustav rasvjete Intelli-Lux Pixel Matrix HD zatim izrezuje te objekte još preciznije od standardnih tehnologija Matrix Light. Time se isporučuje mnogo svjetliji i homogeniji svjetlosni uzorak te pritom osigurava da ne dođe do zasljepljivanja drugih sudionika u prometu. Osim toga, nove pozdravne animacije pri uključivanju/isključivanju sustava s grafičkim projekcijama ispred vozila najavljuju buduće mogućnosti.

Zahvaljujući dvobojnom krovu i kontrastnim oblogama, Grandland je vizualno rastegnut čime dobiva elegantan izgled. Cjelokupan dizajn karoserije organiziran je i strukturiran, ali istovremeno fluidan i organski. Oštre linije lukova kotača protežu se po automobilu i vizualno pomažu izbaciti kotače prema van. Dugi međuosovinski razmak i okomita stražnja podizna vrata naglašavaju prostranost kabine i prtljažnika. Stražnja se sjedala mogu preklopiti u omjeru 40:20:40 kako bi se dobio teretni prostor obujma do 1641 litara.

16-inčni središnji zaslon

Prepoznatljivi svjetlosni kompas zajedno s prvom inačicom integriranog osvijetljenog natpisa 'OPEL' na stražnjoj strani vozila također se po prvi put pojavljuju na modelu u serijskoj proizvodnji. Sam naziv automobila više nije prikazan kromiranim slovima, već je utisnut u središte stražnjih podiznih vrata, što je u skladu s Opelovim pristupom zelenim inovacijama za očuvanje svih resursa koji se odnose na proizvodnju automobila.

Pojedinačni dijelovi unutrašnjosti vodoravno su raspoređeni s linijama koje se protežu od ploče s instrumentima do vrata. Time se povećava osjećaj širine i prostranosti, dok je 16-inčni središnji zaslon blago okrenut prema vozaču. Visoko postavljena središnja konzola jamči sportski osjećaj vožnje. Iza upravljača nalazi se diskretan široki i potpuno digitalni informacijski zaslon za vozača. On vozaču nudi sve važne informacije, a head-up display Intelli-HUD omogućava vozaču da ne treba skretati pogled s ceste. Tu je i mogućnost ručnog ili automatskog pokretanja načina rada Pure koji smanjuje količinu sadržaja prikazanog na informacijskom zaslonu za vozača, head-up displayu i središnjem zaslonu.

Putnička kabina donosi i poznata ergonomska AGR sjedala. Novost je električno podesiva bočna potpora naslona sjedala. Ova funkcija značajno poboljšava udobnost bočne potpore s dva pneumatska džepa smještena u bočnim podupiračima naslona. Sjedala također nude ventilaciju i masažu za vozača. Putnici straga istovremeno mogu uživati u dodatnom prostoru za noge koji je 2 cm veći od prethodnog modela Grandlanda. Patentirana značajka Intelli-Seat na prednjim sjedalima, točnije utor koji smanjuje pritisak na trtičnu kost, dolazi u osnovnoj opremi. Sve tkanine u unutrašnjosti vozila 100% su reciklirane.

Pixel Box za privlačnu i funkcionalnu konzolu

Kao vozilo usmjereno na obitelji, naglasak je stavljen na svestranu unutrašnjost. Cilj nije bio samo osigurati što više pretinaca za pohranu, već i pronaći inovativna rješenja koja olakšavaju život korisnicima i istovremeno poboljšavaju udobnost i dobrobit. Na sam vrh piramide pametnih rješenja smjestio se Pixel Box. Zahvaljujući osvijetljenom prozirnom staklu i oblozi od tkanine, ovaj element konzolu čini vizualno privlačnijom, ali i funkcionalnijom. Bežični punjač za pametne telefone nalazi se iza stakla. Telefon je uvijek vidljiv pa ga je teško zaboraviti kada izlazite iz vozila. Pripremljeno je više od 35 litara prostora za pohranu raspoređenih po unutarnjim pretincima.

Pore potpuno električnog izdanja Grandland je predviđen i kao Plug-in Hybrid uz električni doseg do 85 km. Pored njega Grandland Hybrid donosi 48V tehnologiju pogona. Dinamičnu i udobnu vožnju trebali bi osigurati amortizeri s FSD tehnologijom. Ovisno o situaciji, uvjetima na cesti i stilu vožnje, FSD tehnologija omogućuje različite karakteristike prigušivanja. Bez obzira preferirate li udobnu vožnju kada je vozilo izloženo kratkim udarcima pri prelasku preko neravnina, ili pak sportski i ambiciozni stil vožnje uz izravniji dodir s cestom, Grandland je spreman za to. Reagira još brže i izravnije na svaku naredbu vozača. Naravno, svakodnevnom korištenju u prilog idu brojni sustavi pomoći vozaču. Istaknut ćemo 'In Crash Braking' sustav čija je svrha pomoći vozaču da izbjegne sekundarne sudare u slučaju prometne nesreće, a koji dolazi već u osnovnoj opremi. Kupcima je uz nadoplatu dostupan i sustav Intelli-Drive 2.0 koji objedinjuje brojne elektroničke sustave za pomoć i kombinira ih s poluautomatskom pomoći pri promjeni vozne trake i preporučenom prilagodbom brzine. Osim senzora, Intelli-Drive 2.0 upotrebljava i podatke primljene putem bežične veze.