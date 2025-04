Renault Rafale E-Tech full hybrid: Razmetljiva luksuzna SUV krstarica ima i mnoge praktične strane

S Rafaleom, Renault dovodi svoju ponekad zbunjujuću SUV ofenzivu do ekstrema. Imaju Captur, Symbioz, Megane Conquest, Scenic, Austral i Espace, a Rafale zasjeda na prijestolje ovog društva kao svojevrsni vrh ponude, uz Espace koji je sličnih dimenzija, no namijenjen većim obiteljima kojima treba sedam sjedala i/ili veći prtljažnik.

Za razliku od Espacea, Rafale je, usudio bih se reći, šminker, s oblikom koji nije tako praktičan, no zato izgleda zavodljivije. S obzirom na to koliko imaju SUV-ova iznenađuje da je to tek drugi ‘SUV coupe’ ove marke nakon nešto manjeg i dosta različitog Meganea Conquesta. Linija krova, koja se lagano spušta prema stražnjem dijelu, impresivnom automobilu s pet vrata, dugom 4,71 metar, daje elegantan štih.

Također impresionira svojim agresivnim prednjim dijelom i prepoznatljivim dizajnom svjetala koja su sada redizajnom preuzeli i Espace te Austral. To govori da je dizajn pun pogodak i da se kupcima više sviđa od dosadašnjeg pristupa s elegantnijim prednjim dijelom i neobičnim dnevnim svjetlima u obliku slova C. U slučaju varijante s opremom Esprit Alpine koju sam dobio na test, dodani su agresivni aluminijski naplatci i crni detalji, dajući automobilu još atraktivniji, više sportski izgled.

Oprema Esprit Alpine za ‘wow efekt’

Ako ga vidite po noći možda ćete širom otvoriti oči kao i ja kada me je Rafale dočekao kratkom ceremonijom dobrodošlice u obliku svjetlosne sekvence. Ako vozilo detektira odašiljač signala (ključ karticu), prvo se upale oba indikatora, a zatim se aktiviraju svjetlosni elementi odozdo prema gore, što ostavlja dojam da se Rafale podiže. Zgodan trik, u stilu svjetlosnih ‘koreografija’ koje sve više koriste luksuzni automobili, dokazuje da ga Renault gura u to društvo. I to ne bez podloge, jer Rafale je zaista vrlo luksuzan i prestižan automobil što ćete najbolje spoznati kada sjednete u ovo vozilo.

U unutrašnjosti, ambijentalno osvjetljenje pruža dodatni svjetlosni show, no najveći ‘wow efekt’ nudi sama luksuzna oprema Alpine, koja dolazi s brojnim ukrasima, a jedan od njih je i plavi pulsirajuće svijetleći Alpineov logo koji se pojavljuje u naslonima sportski oblikovanih prednjih sjedala.

Svaki ljubitelj tehnologije također će biti impresioniran prednjim armaturama koje su pomalo sportske, ali istovremeno izgledaju digitalno i ‘premium’. Iako kombinacija svih ovih elemenata može djelovati kao recept za totalnu zbrku na armaturama, moram priznati da su one vrlo uredne i ergonomski dobro posložene.

Mnogo tehnologije, ali i prostora

U središtu je veliki zaslon osjetljiv na dodir s Googleovim operativnim sustavom koji uključuje i Google navigaciju te dodatne Googleove aplikacije temeljene na Android Automotive sustavu. Nećete se osjećati zbunjeno kada uđete u izbornike, jer infotainment je prilično pregledan i logično posložen. Zaslužuje pohvalu za brzinu rada te stabilnost, kao i doličnu blistavom ekranu. Očito je da iza ovoga stoji ozbiljan hardver s brzim procesorom i kvalitetnim zaslonom. U svakom slučaju, svatko tko cijeni visoko digitalizirano i umreženo okruženje kokpita smatrat će ovaj Renault vrlo privlačnim, no sve ovo nije napravljeno na uštrb ergonomije i praktičnosti jer Rafale ima i nešto fizičkih tipki od kojih su najvažnije one za klimu, ispod zaslona.

Ako se umjesto središnjeg zaslona želite usredotočiti na stvari vezane uz vožnju, sve što trebate znati nalazi se na preglednim, ali možda malo ‘predizajniranim’ vozačkim digitalnim instrumentima i na dodatnom head-up zaslonu na vjetrobranskom staklu.

Osim luksuza i napredne tehnologije Rafale u unutrašnjosti nudi i dosta prostora. Subjektivno sam se osjećao malo skučeno između vrata i masivne središnje konzole, no to je samo subjektivan osjećaj, jer mjesta realno ima i za krupnije dvometraše. Također moram pohvaliti izuzetno udobna sportska sjedala.

Unatoč padajućoj liniji krova čak i više odrasle osobe uživaju u dovoljnom prostoru za glavu straga, dijelom zahvaljujuć staklenom krovu i rezultirajućem nedostatku stropne obloge. Prostora za noge straga također ima u izobilju. Prtljažnik može primiti od 539 do 1910 litara, što je više nego impresivno za SUV coupe. U svakom slučaju, ne dopustite da vas zavara vanjski izgled, jer Rafale je prilično praktičan automobil.

Svojeglav ali dobar hibridni sustav

U vožnji automobil također ostavlja dobar dojam. Potpuni hibridni sustav kombinira 1,2-litreni trocilindrični benzinski motor sa 130 KS i električni motor sa 69 KS. Tu je i dodatni elektromotor s 34 KS koji služi za pokretanje motora i punjenje baterije kapaciteta 2 kWh. Iako tri cilindra u kombinaciji s ovolikim autom zvuči neadekvatno sve nadoknađuje odličan električni sklop ovog hibridnog sustava koji razvija ukupno 200 KS. On osigurava uglavnom glatke prijelaze između čisto električnog pogona na kombinirani ili benzinski i sasvim dovoljno snage u svakoj situaciji.

U nježnoj i umjerenoj vožnji ovaj sustav je gotovo uvijek uglađen i profinjen, no poželite li se brže provozati na vidjelo će izaći mali problemi s mjenjačem koji u pojedine brzine prebacuje relativno sporo i uz povećanu buku benzinskog motora kada je ne očekujete. To je klasično obilježje svojeglavih Renaultovih hibridnih sustava, iako moram naglasiti da je u Rafaleu s 200 KS manje primjetno nego kod modela koji imaju slabiji hibridni sustav od 145 KS.

Mjenjač je najneobičniji dio čitavog pogonskog sustava. Ima 15 različitih kombinacija stupnjeva prijenosa, no time se u praksi ne morate zamarati. Dovoljno je gurnuti ručicu mjenjača iza upravljača u položaj D i mjenjač će sam raditi ono što ‘smatra’ potrebnim ili najlogičnijim s obzirom na stil i brzinu vožnje. Hibridni sustav ponekad radi isključivo na struju, ponekad uz pomoć benzinskog motora i struje, a ponekad puni bateriju dok se za pogon brine samo električni motor ili na velikim brzinama radi samo uz pomoć benzinskog motora dok električni miruje. Bez obzira na sav ovaj tehnološki ‘hokus-pokus’, rezultat je dovoljno snage u svim uvjetima i mala potrošnja.

Štedljiv i udoban, no može biti i dinamičan

Test sam završio s kombiniranim prosjekom od 6,1 l/100 kilometara, no u gradu je Rafale u stanju trošiti i oko 5 l/100 km uz umjerenu vožnju, a na otvorenoj cesti čak i manje od toga. Na autocesti se potrošnja penje na oko 7 l/100 km, ako se (uglavnom) pridržavate ograničenja. Kad sam već kod autoceste, moram spomenuti da je na njoj Rafale ugodno tih, no nije brz kao što biste očekivali od 200 KS. Naime, maksimalna brzina je ograničena na (samo) 180 km/h što će nekim potencijalnim kupcima biti popriličan minus.

Iznenađujuće, no potpuno hibridni pogon, u varijanti koja je u Rafaleu osnovna (nudi se još i plug-in hibridna verzija s 300 KS), nije u suprotnosti s dinamičnim užitkom u vožnji. Ako želite, s ovim automobilom možete prilično dinamično i brzo voziti kroz zavoje. Ovjes je vrlo udoban, no istodobno kvalitetno učinkovit pri agresivnijoj vožnji, a upravljač radi točno ono što biste očekivali od automobila koji ima logotip Alpinea, unatoč tome što Esprit Alpine u ovom autu samo razina opreme. Uz to, tu je i upravljanje svim kotačima, što ga čini posebno okretnim u zavojima i praktičnim prilikom manevriranja i parkiranja u gradu.

Opremljenost automobila je izuzetna i stoga se cijena od 51.840 eura za testni model (49.990 bez dodatne opreme) ne čini previsokom. Name, automobil nudi opremu poput dvozonske automatske klime, HUD, kamere i navigacije, grijana sjedala, električna vrata prtljažnika, spomenuto upravljanje na sve kotače, mnoge zgodne detalje poput osvijetljenih logotipova u sjedalima, aluminijske naplatke od 20 inča i još mnogo toga. U svakom slučaju teško se požaliti da nešto nedostaje.

Rafale nije ‘samo još jedan SUV’ iz Renaulta već je zapravo ‘cool auto’ koji ima dosta praktičnih strana, vrlo dobar i ekonomičan pogon, odlično se vozi i dobro izgleda i svim time s pravom nosi titulu ‘predvodnika velikog Renaultovog SUV čopora’.

