Volkswagen ID.3 - Na brojne kritike kupaca reagiralo se redizajnom, što se pokazalo dobrom odlukom

ID.3 je Volkswagen najavljivao kao novo poglavlje u povijesti tvrtke, a mnogi su mu odmah dali nadimak ‘električni Golf’. Na kraju je taj nadimak ispao prilično promašen jer novo poglavlje kupci nisu dočekali tako entuzijastično kao što se VW nadao, a ID.3 čak nije postao ni najpopularniji električni VW, te je velik dio karijere u sjeni svojeg većeg SUV ‘brata’ ID.4. Kupci su mnogo toga zamjerali novom ID.3, od ‘prerazigranog’ dizajna, preko loše kvalitete materijala, minimalističkog interijera, do lošeg infotainmenta i mnoge od tih kritika bile su na mjestu. Volkswagen je toga bio itekako svjestan, te je redizajnom odlučio ispraviti sve te greške i još malo tehnički dotjerati automobil.

Ivan Cvetković

Kakav je rezultat svega toga, imao sam priliku isprobati testom redizajniranog ID.3 u verziji Pro s manjom baterijom i 204 KS koja je u Hrvatskoj ujedno i najjeftiniji ID.3 na cjeniku VW-a. No to je za konkretni testni auto vrlo uvjetno jer mu zbog obilja dodatne opreme cijena skače za skoro 17.000 eura, na pozamašnih 58.635 eura.

Bolji dojam kvalitete

Mjere faceliftinga uključuju vizualne i aerodinamičke promjene na karoseriji, nove materijale u unutrašnjosti i ažuriranje softvera s nizom novih funkcija. Redizajn se izvana može prepoznati po redizajniranom prednjem dijelu i modificiranim stražnjim svjetlima i te mnogim detaljima. Sve ovo pridonosi mnogo čišćim linijama auta, i usudio bih se reći da ID.3 sada izgleda nekako - ozbiljnije.

Ivan Cvetković

U unutrašnjosti dizajn nije previše mijenjan i još uvijek je tu minijaturna digitalna ploča s instrumentima koja nije baš prestižno i praktično rješenje. Potpuni kontrast njoj je veliki 12-inčni dodirni zaslon. Ono što je novo su materijali na vratima, presvlake za sjedala od mikrovlakana, površine na armaturnoj ploči koje sada imaju mekšu pjenastu podlogu. Sve ovo, subjektivno, ostavlja bolji dojam kvalitete.

Ono što je Volkswagen, po mojem mišljenju, također trebao promijeniti su nespretni klizači za podešavanje temperature i glasnoće na dnu ekrana koji su i dalje neosvijetljeni. VW to nije dirao jer iduće godine stiže potpuno novo rješenje za ovaj problem.

Ivan Cvetković

Na sreću, Infotainment, koji je također bio predmet kritika sada ima novi softver (koji se također može ažurirati bežično). On čini Infotainment osjetno boljim, lakšim za snalaženje i bržim te ugodnijim u radu. No, još uvijek nije među najboljima u klasi, daleko od toga.

Prostranost ID.3 zaslužuje svaku pohvalu. Auto je prostraniji iznutra nego što mislite kada ga vidite izvana. S relativno malih 426 cm duljine, auto je u stanju istodobno primiti osobe visoke skoro dva metra sprijeda i osobe visoke oko 190 cm straga. To je izuzetno dobro za kompaktni auto. I prtljažnik od 385 litara ima vrlo prihvatljiv kapacitet.

Odličan pogon i vozne osobine

Vezano uz pogon tu nije ništa mijenjano. To nije bilo ni potrebno, jer pogon i baterija ovog automobila su uvijek bili njegova najbolja strana. S 204 KS i 310 Nm koji se prenose na stražnje kotače automobil uvijek ima dovoljno snage i momenta. Performanse, realno nisu daleko od sportskih. Sprint do 100 km/h traje samo 7,3 sekunde, a i međuubrzanjima je ovaj auto impresivan. Preticanja su s njim kao dječja igra s ubrzanjem od 60 do 100 km/h za oko 4 sekunde.

Ivan Cvetković

Još jedna stvar koja mi se sviđa je kako je ID.3 tih. Ne čuje se čak ni tipično tiho zujanje elektromotora. Buku ovjesa, guma i vjetra primijetio sam tek kada sam prvi puta izašao iz grada, ali i na autocesti je ID.3 vrlo tih, sve do svoje maksimalne brzine. Uz pozamašnu snagu i malu buku lako se zaigrati i premašiti ograničenje brzine jer uvijek imate osjećaj da vozite sporije...

Ivan Cvetković

Ponašanje na autocesti je uvjerljivo s odličnim držanjem pravca i bez nekih iznenađenja. Tipičan ‘Autobahn VW’, bez obzira na to da mu je maksimalna brzina ograničena na 160 km/h što i nije neki adut za njemački Autobahn.

Na zavojitoj otvorenoj cesti se ID.3 također osjeća kao ‘doma’. Osjećaj upravljanja djeluje pomalo sintetički, međutim to ne smeta previše kada je u pitanju preciznost i izravnost upravljača. Auto dobro reagira na naredbe upravljača i dopušta samo kratko preupravljanje pri promjeni opterećenja. ESP reagira nježno i dovoljno rano, bez da je previše nametljiv. Ovjes je pri agresivnoj vožnji vrlo dobar, a težište je nisko, što se itekako primjećuje u brzoj vožnji zavojima gdje je ID.3 teško izbaciti iz ravnoteže. Solidne su i kočnice, unatoč tome što je straga samo bubanj.

Mala baterija je sasvim dovoljna

Što se tiče komfora, sviđa mi se povišena pozicija sjedenja koja omogućava lakši izlazak i ulazak te također daje bolji pregled ceste. Ovjes je vrlo udoban te, unatoč ogromnim, 20-colnim kotačima u unutrašnjosti nije bilo neugodno ni kada sam vozio preko najvećih grba i najneugodnijih cestovnih uspornika. S manjim kotačima to bi, sigurno, bilo još mnogo bolje.

Ivan Cvetković

U gradu se ID.3 pokazao odličnim automobilom. Vrlo je udoban, ugodan i jednostavan za vožnju i ima iznenađujuće mali krug okretanja koji je malo veći od 10 metara. Zbog toga se njime manevrira lako kao s malim gradskim autom. Naravno, to je posljedica stražnjeg pogona.

Baterija u automobilu je osnovna s 58 kWh neto kapaciteta. To je relativno malo za ovu klasu automobila, na primjer veća baterija u ID.3 nudi 77 kWh. No, to ne znači i da je doseg premalen. VW deklarira 429 km po WLTP-u, a ja sam na testu ostvario potrošnju od 15,5 kWh/100 km što bi u teoriji bilo dovoljno za malo manje od 400 kilometara. U gradskoj vožnji doseg je moguće podignuti na malo više od 400 km, a na autocesti on pada na manje od 300 km pri razumnim prosječnim brzinama oko 110-120 km/h. Sve ove vrijednosti ostvario sam u prilično idealnim vremenskim uvjetima s temperaturama između 10 i 20 °C i prosječnim stilom vožnje. Uz hladnije vrijeme i težu nogu na gasu vrijednosti dosega bi mogle osjetno opasti.

Ivan Cvetković

Volkswagen je dosta poboljšao ID.3 i to svakako pozdravljam, jer ovo je sada mnogo ‘konkretniji auto’. Međutim još uvijek postoje detalji koje jednostavnim redizajnom nije bilo moguće (ili je bilo preskupo) ispraviti. Ne sviđa mi se loša preglednost prema straga, infotainment bi još uvijek mogao biti jednostavniji, a dodirne tipke na upravljaču su vrlo nepraktične (i to je VW počeo mijenjati u drugim modelima). Također, na središnjoj konzoli i u donjem dijelu interijera i dalje ima dosta tvrde plastike. Sve drugo je na mjestu i kritični nedostaci su većinom ispravljeni. Time je ID.3 postao mnogo bolji auto. Uz malo nižu cijenu, siguran sam, sada bi mu mnogo bolje išla i prodaja.

