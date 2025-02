Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 4Motion R-Line: Vrhunski auto, ali i visoka cijena

Izgleda dosta drugačije nego prije, no u osnovi je to još uvijek ‘pravi VW’ sa svim vrijednostima koje su tipične za ovu marku: dobro napravljen, štedljiv i izuzetno dobar u vožnji

Volkswagen je nedavno na naše tržište uveo treću generaciju Tiguana, a na test sam dobio dvije različite verzije: jednu prilično bazičnu i jednu vrlo raskošnu. Kako bih vam bolje približio sve što novi Tiguan može i nudi detaljno ću se pozabaviti skupljim modelom s TDI-jem, R-Line paketom opreme i brojnim dodacima, no na kraju ću se i malo osvrnuti na jeftiniji model i otkriti kakav je Tiguan za (mnogo) manje novca.

Ivan Cvetković

Zvijezda ovog testa se punim imenom zove Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line i trenutačno sa svojim 193 KS snažnim dizelašem, pogonom na sve kotače i bogatim paketom opreme predstavlja sam vrh ponude Tiguana u Hrvatskoj. Da ovo nije ‘običan Tiguan iz susjedstva’, odnosno model kakve u zadnje vrijeme prilično često viđam na cesti, jasno ukazuju brojni detalji. Izdvojit ću samo nekoliko primjera: ogromni dvobojni naplatci imaju čak 20 inča, unutar zatvorene ‘maske’ se ‘šepuri’ slovo R, pored maske su napredna LED HD Matrix svjetla, a ispod nje u odbojniku su agresivni usisnici i sportska saćasta rešetka. I straga auto ima ‘nakićeniji sportski’ odbojnik i sofisticiranija 3D IQ Light svjetla. Izuzev svjetala, sve je ovo samo šminka, no vrlo dobra šminka koja podiže izgled Tiguana na osjetno višu razinu od osnovnijeg modela.

Drugačiji dizajn, ali poznata kvaliteta

Ne treba posebno naglašavati da se novi Tiguan potpuno promijenio u odnosu na svojeg prethodnika. Dizajnerska transformacija je prilično velika, čak i malo iskače iz VW-ove tradicije da novi model ne bude previše različit u odnosu na prethodnika. Tiguan se nekim detaljima malo približio ID. modelima no moram priznati da je ukupni dojam ipak mnogo dopadljiviji nego kod primjerice ID-a 4. Što se tiče dimenzija nije se puno toga promijenilo pa je Tiguan i dalje prilično kompaktan za svoju klasu.

Ivan Cvetković

U unutrašnjosti ovaj Tiguan ima mnogo kvalitetnih i mekanih materijala i u tom pogledu je dojam vrlo dobar, kao i vezano uz kvalitetu izrade. To je dobra vijest, jer se Volkswagen po ovome u nekim svojim recentnijim modelima malo udaljio od te kvalitete materijala i izrade. Kao i izvana i ovdje je dizajn uvelike promijenjen u odnosu na prethodnika. Prednjim armaturama dominira velika ravna sjajna ploča kroz koju viri ambijentalno osvjetljenje koje malo ublažava dojam minimalizma.

No ono što najviše dominira je ogromni dodirni zaslon dijagonale od 15’ koji potpuno ‘preuzima’ unutrašnjost. Iskreno, manji zaslon od 12,9 inča ipak malo bolje izgleda i manje narušava ukupni dizajnerski dojam u unutrašnjosti, no ako želite najbolje i pritom volite zaslone, ovaj će vas svakako impresionirati.

Odlična sjedala i obilje prostora

Ono što mi se definitivno ne sviđa je činjenica da je VW u novom Tiguanu, za razliku od Škode u srodnom Kodiaqu, potpuno uklonio fizičke komande za klimu. Sada se klima namješta putem zaslona, a jedina utjeha ostaje da je ‘traka’ s komandama klime uvijek vidljiva na dnu zaslona pa ih ne morate tražiti po izbornicima.

Tu su opet i kontroverzni ‘slideri’ za namještanje temperature i glasnoće ispod zaslona, no u novom Tiguanu su oni barem osvijetljeni. Ipak, Volkswagen je uveo i jednu novu ‘fizičku’ kontrolu na kontroli između sjedala. Kotačićem koji u sredini ima mali zaslon se mogu namještati načini vožnje, ambijenti i glasnoća glazbenog sustava. Također, pohvalna je i činjenica da su tipke na volanu klasične i da je VW odustao od svojih kapacitivnih ‘touch’ tipki na volanu. Iza volana su odlični digitalni instrumenti s ‘bezbrojnim’ mogućnostima konfiguracije i prikaza.

Ivan Cvetković

Prije nekoliko rečenica spomenuo sam i ambijente, a to se ne odnosi samo na zaista impresivno ambijentalno osvjetljenje već se ‘promjenom ambijenta’ mijenja i tema boja na dodirnom zaslonu i na instrumentima, ali i neke druge karakteristike unutrašnjosti. Vrlo zgodno rješenje koje pritom izgleda i dosta napredno. Još jedan detalj, koji je podjednako impresivan i od kojeg ćete sigurno imati više koristi, su sjedala. Osim što izgledaju odlično, izuzetno su udobna i pružaju vrhunsku bočnu potporu.

Što se tiče ponude prostora u Tiguanu, teško je pronaći zamjerku. I sprijeda i straga je ona vrlo dobra i iznadprosječno visoke osobe udobno će se smjestiti na bilo kojem od mjesta u autu. Prtljažnik je sa 652 litre izuzetno raskošan za auto ove klase.

Vrhunski ovjes skoro eliminira naginjanje

Za pogon u testnom automobilu zadužen je dvolitreni TDI sa 193 KS koji je trenutačno ujedno i najsnažniji motor koji se za Tiguan nudi na hrvatskom tržištu. Za prijenos snage se, kao i u svim drugim novim Tiguanima brine DSG mjenjač. Ovdje ima sedam brzina i snagu prenosi na sve kotače putem 4Motion sustava. Snaga je sasvim dovoljna za automobil koji s vozačem i razumno napunjenim spremnikom goriva teži nešto više od 1,8 tona. Tome svjedoči i vrlo dobro ubrzanje do 100 km/h za 7,7 sekundi.

Ivan Cvetković

S vrhunskim DCC pro adaptivnim ovjesom automobil se zaista odlično ponaša na cesti, bez obzira vozite li vi opušteno ili živahno, nudeći uvijek adekvatnu dozu komfora i vrlo visoku razinu stabilnosti na cesti, uz minimalno naginjanje karoserije. Upravljač je izravan, no ne previše, te pruža dobre povratne informacije pa omogućuje vrlo ugodnu dinamičnu vožnju. Različiti programi vožnje tu nisu samo zbog šminke već zaista dosta mijenjaju karakteristike auta, prvenstveno zahvaljujući prilagodljivom ovjesu.

Razumno štedljiv, ali i vrlo skup

Test sam završio s prosječnom potrošnjom od 6,9 l/100 kilometara. Nije neka rekordna vrijednost, no još uvijek je to izuzetno razumna potrošnja. TDI zna štedjeti i da bi to radio nije potrebno voziti posebno defenzivno, već je to u stanju i uz sasvim prosječan ili malo življi stil vožnje, kakvima sam ga izložio tijekom testa. Dakle, uz nježniju nogu na gasu može i malo manje. Potrošnja u gradu tijekom testa je iznosila između 7,5 i 8 l/100 kilometara.

Ivan Cvetković

Sve u svemu Volkswagen je s novim Tiguanom napravio vrlo dobar posao. Izgleda dosta drugačije nego prije, no u osnovi je to još uvijek ‘pravi VW’ sa svim vrijednostima koje su tipične za ovu marku: dobro napravljen, štedljiv i izuzetno dobar u vožnji. Naravno, cijena mu ne služi na ponos jer uz svu dodatnu opremu ona se u testnom autu popela na više od 70 tisuća eura. No da može i drugačije svjedoči sljedeći automobil.

Ivan Cvetković

Tiguan 1,5 TSI Life Plus: Trenutačno najbolja ponuda

I dok je Tiguan o kojem sam do sada pisao sam vrh ponude, ovaj model bi bez previše razmišljanja proglasio vrhom kada je u pitanju odnos uloženog i dobivenog. Ovdje nećete naići na tako blještavu unutrašnjost, a opreme je manje, kako vanjske tako i unutarnje pa auto naposljetku izgleda dosta skromnije. No sve to ima i jednu vrlo pozitivnu posljedicu. Umjesto za više od 70.000 eura, ovaj Tiguan ćete dobiti za gotovo upola manji iznos, odnosno za 35.948 eura.

Ivan Cvetković

Nedostaje li mu što? Pa zapravo i ne, od opreme sve što prosječni kupac traži od ovakvog auta ovdje u seriji. Auto tako ima aluminijske naplatke od 17 inča, automatsku trozonsku klimu, digitalne instrumente od 7’, dodirni zaslon 12,9’, kameru za vožnju unatrag, prednje i stražnje parkirne senzore, djeljivo stražnje sjedalo pomično po dužini, preklopivo suvozačko sjedalo, ambijentalno osvjetljenje i handsfree ključ... Nešto što nije na ovom popisu, a nužno bi ovom autu trebalo ne pada mi na pamet. Dakle, sve potrebno je tu, a unatoč tome što unutra ne izgleda tako spektakularno kao Testirani R-line, ima gotovo sve njegove pozitivne strane. I ovdje moram pohvaliti prostranost kabine, prtljažnika i odlična sjedala, iako ne tako plemenita, dok je manji zaslon infotainmenta od 12,9 inča manja ‘šaka’ u oko, a jednako kvalitetan i funkcionalan kao i veći.

Ivan Cvetković

Što se pogona tiče razlika je velika, jer ovdje svoj posao obavlja benzinski 1,5 TSI motor sa 150 KS. Nekima će biti više, a drugima manje ugodan za vožnju od TDI-a, i to je sve stvar navike i preferencija. No objektivna činjenica je da je mirniji i tiši od dizelaša. Za one koji ne rade jako velike kilometraže, ovo je, bez sumnje, bolji odabir jer osim više uglađenosti donosi i uštedu veću od 4000 eura u odnosu na jednako snažan TDI. Ovaj benzinac ima blagi hibridni sustav i sustav deaktivacije dva cilindra, no u praksi ništa od toga u vožnji nećete primijetiti. Osim na potrošnji koja će ostati ugodno razumna. Na testu sam ostvario gotovo jednake vrijednosti kao i sa snažnijim dizelom, odnosno prosječnih 7,1 l/100 kilometara. To je vrlo lako objasniti nedostatkom pogona na sve kotače, skoro 200 kilograma manjom masom i s 43 konjske snage manje. Performanse su dovoljno dobre, a međuubrzanja adekvatna za relativno opuštena preticanja. Autu ne nedostaje snage.

Ivan Cvetković

Najveća razlika koju sam osjetio se zapravo tiče ovjesa. Dok R-Line s DCC Pro ovjesom suvereno vlada svim situacijama, ovaj Tiguan s ‘običnim’ amortizerima pokazuje određene slabosti u vidu naginjanja karoserije pri agresivnoj vožnji zavojima. Također, udobnost na lošim cestama je za stepenicu lošija nego uz DCC Pro. No svi nedostaci u odnosu na skupljeg ‘brata’ se vrlo lako zaborave kada se sjetite koliko je ova izvedba jeftinija.

Tiguan 1,5 TSI Life Plus

Tehnički podaci