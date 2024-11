VW Passat TDI DSG R-Line: Mnogo toga je drugačije, no najvažnije je još po starom

Nekada su bila mnogo bolja vremena za Passat i aute slične njemu. No limuzine srednje klase su danas skoro izumrle, pa je i Passat prošao kroz veliku promjenu te nam je u novoj generaciji ostao samo karavan. Ljudima u Hrvatskoj će se to možda činiti čudnom odlukom, jer limuzinski Passati su kod nas bili mnogo popularniji od Varianta. No, na razini cijele Europe prodaja limuzine je bila zapravo gotovo zanemariva. Stoga je Volkswagen povukao logičan potez i u novoj generaciji Passat ‘nastupa’ samo kao Variant.

Ivan Cvetković

Passat je dugo vremena bio za mnoge od nas jedan od simbola Volkswagen, no taj model realno vjerojatno ne bi ni opstao tako dugo da nema Škode i Superba. Škoda nije bila samo odgovorna za velik dio razvoja, već se Passat i radi na proizvodnoj traci u Bratislavi sa Superbom. Ako dobro pogledate bočne linije Superba Kombija i Passata shvatit ćete da su zapravo dijelom identične. Dakle, može li u novoj karavanskoj izvedbi i dalje biti ‘pravi Passat’ i ima li smisla ponuditi ga tržištu?

Vrlo velik i izuzetno prostran

Dovoljno je bilo nekoliko dana testiranja da dobijemo odgovor na ovo pitanje. Da, ima smisla, ali ima i svoju veliku cijenu. Iako realno nije neka dizajnerska revolucija u odnosu na prethodnika, primijetio sam da se mnogi ljudi okreću za autom i promatraju ga sa znatiželjom. Dakle interesa ima, Passat je i dalje ‘institucija’, pa makar i karavan. I teško ga je ne uočiti, jer sada je gotovo pet metara dugačak automobil i jako je narastao u odnosu na prethodnika. U kombinaciji s R-Line opremom izgleda vrlo impresivno.

Uz tolike vanjske dimenzije odmah je jasno da u unutrašnjosti možemo očekivati ‘prostorno čudo’. Passat je uvijek znao dobro iskoristiti prostor (a još više Superb), pa dodatnih 15 cm dužine i pet centimetara više međuosovinskog razmaka čine čuda. Oni nisu žrtvovani dizajnerskim doskočicama, već prvenstveno pogoduju ponudi prostora u interijeru. Još jedan trik koji pomaže još većem osjećaju prostranosti je prebacivanje ručice automatskog mjenjača iza upravljača, budući da ručnih mjenjača više nema u ponudi. To stvara dodatni prostor središnjoj konzoli.

Pretjerana digitalizacija, no tipke na volanu su prave

Kako je u ovom autu sve veliko, logično je da se VW odlučio i za ‘ogromni’ dodirni zaslon od 15-inča. On je blago nagnut prema vozaču i odgovoran je za veliki dio komandi auta jer su klasične tipke skoro u potpunosti nestale. Volkswagen je išao tako daleko da se čak i start-stop funkcija uključuje ili isključuje na zaslonu. Na zaslonu su i kontrole klime što svakako nije najpraktičnije rješenje, no barem je traka na kojoj su one smještene uvijek vidljiva i aktivna na njegovom dnu. No vrlo je dobro što unatoč sveopćoj digitalizaciji, Passat za razliku od mnogih VW-ova, ima prave tipke na upravljaču. Iako možda ne izgledaju tako lijepo kao ‘taktilne’ tipke, neopisivo su lakše za korištenje.

Dizajn unutrašnjosti je klasično VW-ovski ‘trezven’ uz mali pomak prema minimalizmu, te veliki prema digitalizaciji. Ispred vozača su odlični digitalni instrumenti, a ispred suvozača osvijetljena plastična pločica s zanimljivim uzorkom dizajna i R-znakom. Ambijentalnog osvjetljenja, u skladu s aktualnom modom, ima posvuda.

Udobnost sjedenja na višestruko podesivim ErgoActive sportskim sjedalima je dobra - ali s malim nedostacima. Naime iako izgledaju dobro, ipak ‘sportski’, integrirani i nepodesivi nasloni za glavu nisu baš idealni za sve visine vozača. Stražnja sjedala su klasična, a ono što oduševljava, osim njihove udobnosti i pozicije sjedenja je ponuda prostora. Ovo je jedan od onih automobila u kojem se jedan iza drugog mogu voziti dvije osobe više od dva metra i svejedno imati obilje mjesta za noge. Prtljažnik Passata je također ogroman. Volumenu od 690 litara se zaista nema što prigovoriti. Pod prtljažnika može se namjestiti u dvije visine i to u tren oka, a nasloni stražnjih sjedala mogu se preklopiti iz prtljažnika.

TDI je stvoren za skupljanje kilometara

Na drugom kraju Varianta, sprijeda ispod poklopca, nalazi se jako dobro poznati dvolitreni turbodizelaš snage 150 KS i najvećeg okretnog momenta od 360 Nm. Iako je obnovljen i poboljšan, u osnovi je to i dalje motor je već dugo san većine vozača koji su maštali o Passatu. Jednostavno, u Hrvatskoj još uvijek vlada mišljenje da Passat mora biti TDI, a to mogu vrlo lako shvatiti jer ovaj motor savršeno pristaje i harmonira i s novim Passatom, kao što je to činio i s prijašnjim generacijama.

Motor je dosta uglađen za jednog dizelaša, nema neku ‘eksplozivnu narav’, no svejedno novom Passatu daje potpuno dostojne performanse. Oko 9 sekundi do 100 km/h i maksimalnih 223 km/h je i više nego dovoljno za ovaj tip auta. Najbolje se motor snalazi pri ‘skupljanju kilometara’ i Passata pretvara u vjernog i zahvalnog ‘suputnika’ na dužim dionicama. S prosjekom testa od 5,7 l/100 km auto je očekivano štedljiv s time da je na otvorenoj cesti u stanju trošiti i oko 4 l/100 km ako ste nježni na gasu. Još jedna prednost je da pod opterećenjem ili na autocesti potrošnja ne raste pretjerano te se prosječnim tempom autocestom moguće voziti uz potrošnju od oko 6 l/100 km. Mjenjač s dvostrukom spojkom svoj posao obavlja nenametljivo i na najbolji mogući način.

I dalje je odličan auto za vožnju

U vožnji se Passat ponaša odlično i to bez obzira na podlogu ili stil vožnje. To je zasluga DCC Pro ovjesa (nadoplata 840 eura) s dvoventilskim elektronski kontroliranim amortizerima koji se stalno i vrlo brzo prilagođavaju stanju ceste i stilu vožnje. DCC Pro nudi veliki, jasno uočljiv raspon od tvrdog do udobnog, ali ostaje vrlo uvjerljiv u pogledu dinamičkih svojstava čak i u najmekšoj postavci. Tim Volkswagena pronašao je odličan kompromis pa automobil može biti zabavan i uvjerljiv pri agresivnijoj vožnji, a s druge strane cijelo vrijeme guta duge neravnine bez gotovo ikakvih oscilacija. Samo pri manjim brzinama ponekad osjetite neku kraću poprečnu neravninu, no to ni najbolji ovjesi ne mogu potpuno filtrirati. Dodatan plus su i uvjerljiv, izravan upravljač te odlične kočnice. Volkswagen Passat je uvijek bio odličan auto za vožnju, a to je ostao i u svojoj najnovijoj generaciji.

Jako je dobro što je Volkswagen zadržao Passat u ponudi, pa makar i samo u karavanskoj izvedbi i kao ‘Škodinog blizanca’. I nova generacija impresionira većinom onoga po čemu su prethodnici blistali, a najviše voznim svojstvima i ekonomičnim TDI motorom koji je stvoren za duga putovanja. Međutim, teško se ne osvrnuti na cijenu. Ona je zaista postala izuzetno visoka, daleko od dohvata prosječnih kupaca, čemu svjedoči i naš testni model koji košta gotovo 65 tisuća eura. I bez dodatne opreme još uvijek se za ovakav Passat treba platiti skoro 56 tisuća eura. Da, ovo je prestižni R-Line, no i uz najskrominiju osnovnu opremu i dizelski motor Passat još uvijek košta više od 42.000 eura. To su neke druge razine od onih na koje su kupci Passata bili do nedavno naviknuti i sigurno će se odraziti i na prodaju. Šteta, jer Passat je odličan auto.

