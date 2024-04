Volkswagen u prodaju pustio novog Tiguana i Passata - krenula pomama za popularnim SUV-om

Odlazak prema Jadranskoj obali, točnije prema Istri uvijek je dobra opcija kad je riječ o prezentacijama automobila. U pravilu, riječ je o području koje nudi dobro vrijeme, ali i gastronomske užitke. Jučer smo pak na putu od Zagreba do Savudrije prošli kroz sva godišnja doba, pa smo imali i sunčana razdoblja, kao i ona popraćena kišom, ali i snijegom. Naravno, najizazovnija je bila dionica kroz Gorski kotar. U Istri mnogo više kiše nego li sunca, no niti to nije tako strašno. Povod? Prvo vožnje novih Volkswagenovih modela. Tiguan je već dulje vrijeme VW-ov najtraženiji model, a sada nam je stigla nova generacija. Uz njega ponosno stoji i novi Passat, a vjerujem da je svima već poznato kako je dostupan isključivo u karavanskom izdanju. Idemo redom.

Treća generacija

Riječ je o automobilima o kojima sam već pisao i detaljnije ih predstavio, pa ću sada samo spomenuti neke bitne činjenice. Tako je ovdje riječ trećoj generaciji koji je pomalo narasla u svim smjerovima. Međuosovinski razmak je ostao isti, 268 centimetara, no 3 cm je duži (453,9 cm), 3 milimetra širi (184,2 cm) te 5 mm viši (164 cm). Pored putnika u unutrašnjosti, profitirao je i prtljažnik koji je veći za 40-ak litara (652 l). Nova generacija Tiguana djeluje vrlo skladno, te manje robusno u odnosu na dosadašnje verzije. Pored toga, smanjen je i koeficijent otpora zraka s 0,34 na 0,28.

Ivan Cvetković

Iako su za naše tržište u prvom valu pripremljene dvije verzije dvolitrenog dizelskog modela, od 110 i 142 KW odnosno 150 i 193 KS (snažniji ide isključivo uz 4Motion pogon na sva četiri kotača), daleko najtraženija izvedba bi trebala biti 1,5 eTSI od 110 kW / 150 KS. Riječ je o benzinskom mild-hibridu koji se u prednarudžbama pokazao kao najprivlačniji model.

Nova generacija plug-in hibrida

Tijekom ljeta stiže i nova generacija plug-in hibrida, a koji bi mogao pomoći u tranziciji s klasičnih motora prema potpuno električnim vozilima. Naime, opremljen je 19,7 kWh baterijom koja bi Tiguanu trebala osigurati električni domet od 100-tinjak kilometara. To bi mnogima za dnevne potrebe trebalo biti sasvim dostatno. Pored činjenice da će sada plug-in hibrid biti opremljen i DC punjačem, dobra je stvar i da je i brzina AC punjenje povećana na 11 kW. Pripremljene su dvije verzije gdje je početni 1,5-litreni benzinac od 110 kW te snažniji od 130 kW, a uvijek im je na raspolaganju i elektromotor od 85 kW.

Putnička kabina novog Tiguana sada pruža još bolji ugođaj od dosadašnjeg modela. Tome u prilog idu i poboljšanja po pitanju infotainment sustava. Preneseno je rješenje iz električnog modela ID.7, a riječ je o MIB 4 sustavu. U odnosu na dosadašnje izvedbe tu je nova, daleko bolja grafika, ali i brži te intuitivniji sustav. Serijski dolazi 12,9-inčni zaslon, a dodatna opcija je i 15-inčni koji djeluje impresivno. Poboljšan je i fizički izgled, kao i funkcije koje su sada osvijetljene, a gornja i donja traka stalno su vidljive.

Uskoro progovara i hrvatski

Asistentica IDA postala je još naprednija, a to znači da počinje koristiti i ChatGPT. Umjetna inteligencija znači i konstantno učenje te unapređivanje. Tako sada IDA funkcionira na češkom, španjolskom, njemačkom i engleskom jeziku, dok bi do kraja godine trebali biti dostupni svi europski jezici, pa tako i hrvatski.

Ivan Cvetković

Standardno na Tiguanu dolaze LED glavna svjetla, a postoje i dvije nadogradnje. Prva su LED Plus glavna svjetla, dok su top ponuda ID.Light - HD Matrix glavna svjetla. Zahvaljujući HD modulu ona omogućavaju daleko preciznije osvjetljenje, a naravno ovisno o okolini te preprekama koje se nalaze na cesti odnosno pored iste. Dok su prve dvije verzije dostupne u pojedinim paketima opreme, za ID.Light - HD Matrix svjetla potrebna je dodatna nadoplata.

Više opreme po povoljnoj cijeni

I dok se posljednjih nekoliko godina Volkswagen želio pozicionirati prema premium modelima, nedavno je strategija malo korigirana. Tako sada žele za manje novaca ponuditi više za kupca. Sukladno tome na mnogim VW modelima danas su pripremljeni posebni Plus paketi opreme, a koji se naslanjaju na pojedinu već poznatu razinu, te za malu razliku u cijeni donose daleko više.

Tako početna razina za treću generaciju popularnog SUV modela nosi naziv Tiguan. Ovdje se dobivaju 17-colni čelični kotači, automatski klima-uređaj Climatronic, digitalni Cockpit Pro instrumenta ploča, LED glavna svjetla, kamera za vožnju unazad, paket Assistance, radio Ready 2 Discover. Plus pak verzija dodatno sadrži 17-colne alu kotače, napredniji Air Care klima-uređaj, App-Connect koji donosi mogućnost i wireless povezivanja.

Šest razina opreme

Zatim je tu Life oprema koja donosi i Light Assist, bolja komforna prednja sjedala te električno preklopive bočne retrovizore. Life Plus donosi Styling i Comfort pakete, Park Assist Pro te LED plus glavna svjetla. Razlika u cijeni Life i Life Plus razine opreme je niti 200 eura, a dobiva se opreme koja je vrjednija od 3 tisuće eura. Zato će Life Plus biti najtraženija razina opreme.

Na Life Plus nastavljaju se dvije grane opreme. Jedna je Elegance, a druga R-Line. Elegance donosi 18-colne alu naplatke, Air Care Climatronic trozonski klima-uređaj, Chrome paket, grijanje prednjih sjedala koja imaju i funkciju masaže te 3D LED stražnje svjetla. R-Line pak dolazi na 19-colnim alu naplatcima, tu je crna obloga krova, sportska prednja sjedala s funkcijom masaže koja imaju integrirani naslon za glavu te sportski obruč upravljača.

Izvadak iz cjenika

model snaga oprema cijena Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) Tiguan 37.553,46 € Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) Plus 36.896,79 € Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) Life 39.977,14 € Tiguan 1,5 eTSI 110 kW (150 KS) Life 35.770,79 € Tiguan 1,5 eTSI 110 kW (150 KS) Life Plus 35.948,46 € Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) Life Plus 40.173,42 € Tiguan 1,5 eTSI 110 kW (150 KS) Elegance 40.466,82 € Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) Elegance 44.729,45 € Tiguan 2,0 TDI 4M 142 kW (193 KS) Elegance 51.613,35 € Tiguan 2,0 TDI 110 kW (150 KS) R-Line 46.706,76 € Tiguan 2,0 TDI 4M 142 kW (193 KS) R-Line 53.629,88 €

Passat za sada samo s jednim dizelašem

Brojna ista poboljšanja donosi i novi Passat. Pored novog dizajna, novi Passat donosi i još više prostora u putničkoj kabini iako je i do sada to bilo iznimno raskošno. Dijeli platformu sa Škodinim modelom Superb, pa tako donosi i neka pametna i korisna rješenja po kojima je do sada bio poznat češki predstavnik. Recimo u prednjim vratima je sakriven praktičan kišobran, a kako bi uvijek bili spremni i za kišno vrijeme kakvo je i nas pratilo u Istri. I kod Passata je sada na raspolaganju nešto veći prtljažnik od respektabilnih 690 litara obujma koji se preklapanjem stražnjeg naslona povećava na 1920 litara.

Ivan Cvetković

Novi je Passat moguće odabrati u jednoj od osam raspoloživih boja. I Tiguan i Passat sada dolaze isključivo uz DSG mjenjač, dok je ručni mjenjač u potpunosti izašao iz upotrebe. Time se oslobodio prostor na središnjem tunelu, jer je selektor vožnje postavljen iza upravljača, umjesto desne ručice na kojoj su do sada bile funkcije brisača. One su sada na lijevoj ručici zajedno sa žmigavcima.

Napredni ovjes za veću raznu udobnosti

Iako je ovo poboljšanje isto kao i kod Tiguana, tamo ga nisam spomenuo. Riječ je novoj generaciji adaptivne regulacije voznog postroja - DCC. On dolazi serijski dok je opcijski dostupan DCC Pro. Ova napredna verzija umjesto jednog sada donosi dva ventila, a što znači mnogo bolji rad koji funkcionira u oba smjera. Do sada je radio samo u jednom smjeru. Tako je omogućeno reagiranje do 200 puta u sekundi, a što znači veliku razinu udobnosti i na iznimno neravnim površinama. Omogućena su i 4 moda podešavanja.

Ivan Cvetković

Ponuda Passata nešto je skromnija nego li je to kod Tiguana, te su (za sada) pripremljene tri razine opreme. Početna je Business koja stiže na 16-colnim alu naplatcima, tu su krovni nosači, ambijentalno osvjetljenje, ergonomska prednja sjedala s funkcijom masaže, Park Assist plus, Travel Assist, automatski klima-uređaj Climatronic, navigacijski sustav koji uključuje IDA glasovnu asistenciju, digitalnu instrumentnu ploču te kameru za vožnju unazad.

Tri razine opreme

Srednja, Elegance razina stiže na 17-colnim naplatcima, ima Light Assist, IQ. Light LED Matrix glavna svjetla, grijana prednja sjedala, Park Assist Plus… R-Line pak stiže na 18-colnim kotačima uz R-Line dodatke eksterijera, LED plus glavna svjetla, sportska sjedala, Park Assist Pro…

Za sada Passat je moguć samo uz jednu dizelsku opciju. Riječ je o dobro poznatom dvolitrenom modelu od 110 kW / 150 KS. Na ljeto stiže u dva nova izdanja. Riječ je o slabijem od 90 kW te snažnijem od 142 kW. Kao i kod Tiguana, i ovdje stižu ista dva plug-in izdanja koja će imati električni doseg do 100-tinjak kilometara. Ovogodišnji plan prodaje Passata je do dvjestotinjak primjeraka, a Tiguana i četiri puta više.

Nema sumnje kako su oba automobila daleko bolja od onih dosadašnjih i kako donose mnogo više pozitivnih pomaka. Koliko je Tiguan popularan model dovoljno govori činjenica kako su u domaćim salonima zaprimili već 500-tinjak rezervacija, a kupci se prvenstveno odlučuju za Life Plus razinu opreme uz eTSI motor. Nema sumnje kako je ovaj motor po performansama iznimno blizu dizelskim verzijama.