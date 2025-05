Volkswagen: Naši auti će opet imati "prava" imena, napušta se generički ID naziv

Marka Volkswagen je, kao uostalom i mnoge druge, "zakomplicirala" nomenklaturu svojih modela u procesu elektrifikacije ponude. Počeli su, primjerice, uz Golfa i eGolfa nuditi model ID.3, potom su najavili nasljednika VW Pola pod nazivom ID. 2all, kao i ulazni model najavljen kao ID. EVERY1. Međutim, ta se zbrka neće odraziti i na tržišnu ponudu, jednom kad cijela gama bude elektrificirana. Potvrdio je to Martin Sander, član Upravnog odbora Volkswagenove podružnice za osobna vozila, odgovoran za prodaju, marketing i postprodaju za njemački portal Auto & Wirtschaft.

"Automobili ponovno dobivaju prava imena. To pitanje konkretno se tiče uvođenja novih modela na tržište – pa se tako ni ID. 2all niti ID. EVERY1 neće tako zvati u serijskoj proizvodnji. Objavit ćemo to kada za to dođe vrijeme", rekao je Sander.

Ulazni model za jug Europe

Govorio je i o ostalim planovima marke u doba električne mobilnosti: "Mi smo druga najveća marka osobnih automobila na svijetu i daleko najveći tržišni lider u Europi. Za nas je jasno: budućnost će biti na baterijski pogon, kao što je to, primjerice, već slučaj u Norveškoj. Naš je cilj postati tržišnim liderom u elektromobilnosti", rekao je, pa otkrio i nešto detaljniji plan:

"Prije nego što ID. EVERY1 stigne na tržište 2027. godine, 2026. ćemo predstaviti serijsku verziju modela ID. 2all. Već sada imamo vrlo atraktivan portfelj – od kompaktnog ID.3, preko ID.4 i ID.5, pa sve do ID.7, sposobnoga za duga putovanja. Vrlo smo zadovoljni potražnjom: za ID.3 imamo vrlo velik broj narudžbi, a u Europi već prodajemo više ID.7 nego Passata. S ID. 2all, čija će početna cijena biti od 25.000 eura, ulazimo u potpuno drugi cjenovni razred. Uvođenjem tih modela vidjet ćemo i na jugu Europe da raste potražnja za potpuno električnim vozilima. S ID. EVERY1 sada imamo priliku ponovno ući u taj segment. Sveukupno imamo dobar slijed novih električnih modela: od malih automobila, preko karavana pa do ID. Buzza – sve je tu."

A hoće li biti izvedivo prodavati ID. EVERY1, ili kako će se već nazivati, po cijeni od 20.000 eura? Evo što kaže Sander: "Razvoj cijena baterija omogućuje nam da takvo vozilo ponudimo uz profitabilnost. Istovremeno, svi troškovi se iznova preispituju. Moramo sve preokrenuti i primijeniti nove metode proizvodnje. Sve što sada mijenjamo vodi nas tome da se taj automobil isplati. Cijela tvrtka ima koristi od onoga što naučimo kroz ovaj projekt. Takav se projekt ne može temeljiti na pukoj nadi — mi se oslanjamo na čvrste pokazatelje uspjeha i konkretne planove."