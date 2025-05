Škoda Favorit u modernom, električnom izdanju? Zašto ne, kaže njihov dizajner

Dizajneri u Škodi imaju pune ruke posla – redizajniraju tradicionalnu marku u skladu s novim trendovima, uvode novi dizajnerski princip nazvan "Modern Solid" u modele kao što su Kamiq i Kodiaq, a jedan od njih dobio je inspiraciju pa se pozabavio neobičnim projektom. Ljudmil Slavov, dizajner Škode, utrošio je oko 120 sati vlastitoga vremena kako bi osmislio koncept te odgovorio na pitanje "Kako bi izgledala Škoda Favorit" u novom, modernom stilu i kao električni automobil?

Legenda istočnog bloka

Škoda Favorit je hatchback model predstavljen 1987. godine, nedugo prije raspada SSSR-a i konačnog pada željezne zavjese, razvijen uz vrlo ograničene resurse i u uvjetima "istočnog bloka". No i takav se iz pogona Mladá Boleslav uspio probiti na zapadna tržišta, pokazati se kvalitetnim te uvesti Škodu u novo doba. Zamijenjen modelom Felicia 1994. godine, Favorit je zasigurno jedan od onih koji je zainteresirao Volkswagen i doveo do toga da danas Škoda bude dio tog koncerna, smatra Slavov, pa kaže da ga je i to motiviralo da oživi "Favoritku" u skladu s novim dizajnerskim pristupom.

"Iz današnje perspektive, mislim da je Favorit već tada bio 'Modern Solid'. Bio je tehnički i vizualno jednostavan automobil za široku publiku", kaže dizajner, pa predstavlja svoje nacrte za neku moguću reinkarnaciju. Favorit za 21. stoljeće je jednostavno i vizualno "čisto" vozilo, kompaktno i praktično. Donosi moderne linije, malo više naginje SUV-u (možda i moderniziranom Yugu?) negoli hatchbacku, a svakako bi se u njega ugrađivao električni pogon. Povišena karoserija omogućila bi smještanje baterije u podnicu.

Na temelju mnogih skica i ideja koje je Slavov izradio, kolega mu David Stingl izradio je 3D rendere, s volumenom, proporcijama, krivuljama i oblicima na temelju kojih bi se, u teoriji, moglo početi s izradom koncepta i razvojem prvih prototipa. Finalni prijedlog, objavljen na Škodinim stranicama, uključuje brojne zanimljive detalje – od vrata i uklopljenih kvaka, preko naplataka pa sve do prednjih i stražnjih LED svjetala, koja oblikom podsjećaju na one s originalnog Favorita. Uz klasični "civilni" model dizajneri su stvorili i koncept relijaškog Favorita, kako bi se prisjetili i te epizode iz prošlosti slavnog češkog automobila.

O tome hoće li tvrtka uzeti u razmatranje ovaj koncept za sada nema riječi, pa nam ostaje samo s nostalgijom pregledati galeriju i zamišljati kako bi se novi Favorit snašao u 21. stoljeću.