Nova istraga o Teslinom softveru za "potpuno samostalnu vožnju" (FSD)

Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) objavila je u petak istragu o Teslinom softveru za potpuno samostalnu vožnju (FSD), nakon niza sudara koji su kulminirali smrtnim incidentom. Istraga, koja obuhvaća približno 2,4 milijuna Teslinih vozila proizvedenih između 2016. i 2024. godine, baca sjenu na ambiciozne planove za potpuno autonomnu budućnost vožnje. Ovo je sada 14. istraga NHTSA-a i jedna od nekoliko trenutno otvorenih.

Izazovi prirode za sofisticirane algoritme

U centru istrage NHTSA-e leži pitanje koje već dugo progoni mnoge entuzijaste samovozećih automobila: mogu li visokotehnološka vozila uistinu navigirati cestama i kada priroda baci koju prepreku? Sudari koji se istražuju dogodili su se u izazovnim uvjetima vidljivosti: odsjaj sunca, magla i prašina u zraku. Ove okolišne smetnje, nekada tek neugodnosti za ljudske vozače, postale su prepreke za Tesline sofisticirane algoritme.

Kritični trenutak za Teslu

Trenutak ne bi mogao biti kritičniji za Teslu. Samo tjednima prije objave istrage, tvrtka je predstavila planove za svoj "Cybercab", predstavljen kao potpuno autonomni robotaksi koji se odriče tradicionalnih kontrola poput upravljača i pedala. Sada se čini da je ta futuristička vizija pomaknuta još dalje u budućnost.

Debate o Teslinom pristupu

Istraga je ponovno rasplamsala rasprave o Teslinom pristupu autonomnoj vožnji koji se temelji isključivo na kamerama. Dok se konkurenti oslanjaju na kombinaciju kamera, radara i lidara, Tesla je udvostručila svoje napore na sustavu temeljenom na računalnom vidu. Ono što mnoge smeta je da je zaštitni znak Tesle, kako ga predstavlja dvadesetpostotni vlasnik kompanije, "autonomna" vožnja. Tim se pojmom dosad napuhavala vrijednost dionica, iako nikad nije potpuno ostvarena, a nema izgleda da će se zakonodavci u skoroj budućnosti složiti i potvrditi da su vozila potpuno autonomna i spremna za vožnju.

Dok se odvija ova istraga, jedno je jasno: put do potpuno samovozne budućnosti daleko je od današnjih dana, bilo da se radi o Tesli ili drugima koji to pokušavaju postići. To je vijugava staza, puna tehnoloških izazova, etičkih dilema i ljudskih života.